Впереди только Мейджор: NAVI стали третьей командой, забравшей Intel Grand Slam

СНГ-комьюнити рассчитывает на победу команды по CS GO в главном турнире

Уже сейчас, в сентябре можно говорить, что 2021 год прошел под знаменем СНГ-команд и завершился закономерной викторией команды NAVI в розыгрыше Intel Grand Slam. «Рожденным побеждать» удалось одержать победы на ключевых турнирах года и теперь копилка организации пополнилась на миллион долларов — вручается он в золотых слитках, что подчеркивает достижение. Natus Vincere забрали третий сезон «Большого Шлема», победив в финале 14-го сезона ESL Pro League и стали первой командой с постсоветского пространства, получившей столь значимую награду. А Александр S1mple Костылев выиграл звание MVP и, кажется, окончательно убил интригу за звание лучшего игрока года. А пока до старта главного турнира года, Мэйджора, остается чуть больше месяца, NAVI становятся как никогда близки к заветному титулу, единственного недостающего звена в копилке наград легендарной организации.

NAVI присоединились к Astralis и Team Liquid в списке обладателей «Большого Шлема»

Система проведения Intel Grand Slam достаточно сложна. А после победы NAVI организаторы хотят немного изменить формат гонки за титул. Вице-президент ESL Майкл Бличарз заявил:

«Перед тем как начнется следующий турнир из серии Intel Grand Slam, мы, скорее всего, откажемся от формата ''долгого Intel Grand Slam''. Теперь единственный способ выиграть миллион долларов — победить на четырех турнирах EPT Masters, включая EPT Championship. То есть будут учитываться только IEM Katowice, IEM Cologne и другие крупные турниры ESL.



Раньше формат ''долгого Intel Grand Slam'' подразумевал, что приз получит любая команда, которая выиграет шесть из десяти последовательных турниров. Это правило только запутывало ситуацию».

Нынешний сезон стал еще и самым продолжительным в истории, розыгрыш продолжался аж с 2019 года и нынешним триумфаторам потребовалось взять 8 турниров, среди которых престижнейшие IEM Katowice 2020 и IEM Cologne 2021. NAVI опередили по этому показателю датчан из Astralis, победителей первого сезона, которым потребовалось 9 месяцев и 9 титулов для завоевания главного приза. Ну а рекорд Team Liquid устоял и, кажется, еще долго будет удерживать планку самого быстрого чемпиона Intel Grand Slam. Американцам потребовалось лишь 5 месяцев и 4 турнира для завершения сезона. В их пользу сыграло то, что Liquid сумели взять 4 крупных турнира подряд, помешали плохая временами форма команды, плюс пандемия коронавируса, из-за которой все турниры до сих пор проходят в онлайне.

Нынешним триумфаторам потребовалось взять 8 турниров, среди которых престижнейшие IEM Katowice 2020 и IEM Cologne 2021. Фото cybersport.ru

Как только команда набирает необходимые победы, сезон заканчивается и победы остальных организаций обнуляются. В этом плане немного обидно за другую СНГ-команду — Gambit. Российская команды ударно начала 2021 год, победив на IEM Katowice 2021 и были одними из претендентов на титул «Большого Шлема», но к лету немного сбавили обороты и пропустили вперед парней из NAVI, которые перед стартом Мэйджора набрали просто феноменальную форму.

Появление B1t в команде — плюс к огневой мощи. Молодой игрок уже один из лидеров команды

В коронавирусную эпоху сыгранность состава вышла на принципиально новый уровень. Теперь, когда команды играют турниры из своих буткемпов, есть возможность много времени уделить тактической подготовке к соревнованиям. На это также накладываются решафлы игроков, коих в последнее время было очень много. Почти все топ-команды, за исключением Gambit, с этом году совершили перестановки в составе и далеко не у всех они прошли гладко.

NAVI были в числе команд, видоизменивших свою пятерку игроков, но история с B1t отличается от классической темы перехода игрока из одной команды в другую. Валерий Ваховский — воспитанник академии NAVI Junior, который уже давно в системе команды. В основу он пробился еще в декабре 2020, но лишь как шестой игрок, заменявший flamie исключительно на карте Inferno. Но после отмены игры с заменами тренерами NAVI было принято решение о переводе Ваховского в основную пятерку на постоянной основе. И с 2021 года B1t полноправный игрок «рожденных побеждать».

Если первое время 18-летний Ваховский находился в тени более опытных тиммейтов, то с весны показал, по какой причине он вытеснил опытного flamie. B1t один лидеров по хэдшотам нередко занимает лидирующие строчки по киллам на карте. Его функции уже не ограничиваются игрой опорником, он полноценная огневая единица наравне с мировыми звездами NAVI — S1mple и electronic.

С каждым турниром молодой украинец играет все увереннее и увереннее и уже сейчас ему пророчат славу суперзвезды про-сцены. И это в первый год на тир-1 уровне. Да, дебютировать сразу в команде такого уровня как NAVI немного легче, нежели в организациях попроще, но за плечами Ваховского игра за NAVI Junior, да и если тебя так рано готовы ставить в основу, то это многое говорит об индивидуальном уровне игрока.

Появление B1t в составе «Рожденных побеждать» — одно из лучших событий, случавшихся с командой за последнее время. Игра стала более агрессивной, ведь теперь на карте, помимо S1mple и electronic есть игрок, который может в одиночку решать важнейшие эпизоды или выигрывать клатчи. NAVI имеют два ярко выраженных опорника, снайпера и двух рифлеров мирового уровня. Смещение силы в сторону атакующей мощи один из главных факторов преображения «рожденных побеждать» и возможного становления новой эры на про-сцене.

В последний раз нечто похожее было пару лет назад, когда киберспортивный мир наблюдал так называемую «Эру Astralis». Фото intelgrandslam.eslgaming.com

NAVI выглядят непобедимыми за месяц до Мэйджора. Парни могут повторить путь Astralis.

Многострадальный Мэйджор, который не проводился с 2019 года, все-таки состоится. Сроки начала турнира назначены — это 23 октября. А вот с местом проведения пока все не так однозначно.

Стокгольм, родина игры, все еще ведет переговоры с правительством Швеции о полноценном допуске болельщиков на турнир. Дело немного сдвинулось с мертвой точки — изначально руководство страны уже не смогло обеспечить проведение в столице Швеции The International 2021 по Dota 2 и организаторам пришлось перенести турнир в Румынию. Та же учесть грозила и Мажору, однако в дело включились сами Valve и команда NIP. Переговоры продолжаются, однако киберспорт внесен в список элитных дисциплин, а значит игрокам могут выдаваться визы на въезд в страну. Вопрос с болельщиками открыт до сих пор, но время для урегулирования еще есть.

За месяц до старта турнира NAVI показали всему киберспортивному миру свою силу и претензии на главный титул, который «Рожденные побеждать», к слову, ни разу не завоевывали. Они несколько раз играли в финале, но каждый раз чего-то не хватало, однако сейчас команда выглядит мощнее самих себя предыдущих лет и NAVI точно первые в списке претендентов на победу.

К главному старту года все команды готовятся по-особенному, этим никого не удивить, но последние турниры не убедили в силе соперников NAVI, точнее в их способности дать достойный бой. Если брать последний выигранный турнир, а именно ESL Pro League, то за весь турнир СНГ-коллектив проиграл лишь пять карт, две из которых в финале против Vitality. Финальная встреча проходила в равной борьбе, но а по-другому и не должно быть, тем более что это была битва ZyWoo и S1mple — Лионеля Месси и Криштиану Роналду от мира киберспорта. В остальном же NAVI не давали особых шансов своим соперникам на протяжении последних турниров и должно произойти что-то выходящее за рамки понимания, чтобы команда отдала Мэйджор.

Главное, что радует в игре NAVI — это то, что за месяц до старта Мажора команда не только демонстрирует выдающуюся игру, но и обзавелась титулами, которые подстегивают лучше всего. Уверенность в своих силах, подкрепленная реальными достижениями и титулами — залог успеха и NAVI демонстрируют это от турнира к турниру.

В последний раз нечто похожее было пару лет назад, когда киберспортивный мир наблюдал так называемую «Эру Astralis». Датская команда стала победителем первого сезона Grand Slam и выиграла четыре Мажора и никто не мог ничего с ними поделать.

Сейчас же намечается «эра NAVI». Выиграны почти все ключевые турниры года, слегка обновленный состав дал толчок развитию команды, да такой, что пока не видится коллектива, способного что-то выдающееся на фоне «Рожденных побеждать».

Да начнется новая эра?