Азат Хамаев: «Если ожидается трехкратный рост тарифа, то какие контрмеры готовите?»
Минстрой Татарстана предупредил о возможном резком увеличении платы за водоотведение в Заволжье и Закамье после ввода новых очистных сооружений
Ввод новых очистных сооружений, построенных в Татарстане по госпрограмме «Оздоровление Волги» за 2,6 млрд рублей, может привести к трехкратному росту тарифов на водоотведение. Такие тревожные опасения высказал замминистра строительства и ЖКХ республики Владимир Кудряшов на очередном заседании комитета Госсовета РТ по экологии и природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Впрочем, основную нагрузку — почти 10 млрд рублей на оздоровление среды — взяла на себя Казань. Парламентарии попытались предостеречь от совершения резких скачков в тарифах, хотя понятно, что проблема эксплуатации новой инженерной инфраструктуры встала ребром и придется искать непростое решение. Подробнее — в репортаже «Реального времени».
Загрязненные стоки в Волгу «урежут» до 40 млн кубов в год
Очередное заседание комитета Госсовета по экологии полностью посвятили исполнению госпрограммы «Оздоровление Волги», которая финансируется преимущественно за счет федерального бюджета. Это одно из ключевых и наиболее капиталоемких направлений национального проекта «Экология», обозначил программу замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский, представлявший основной отчет.
Татарстан, как и остальные поволжские регионы, нацелен на трехкратное снижение загрязненных сточных вод, сливаемых в акваторию Волги. На эти цели республике было выделено свыше 11 млрд рублей инвестиций из федерального и регионального бюджетов.
— К концу действия госпрограммы в 2024 году объем загрязненных сточных вод, отводимых в реку, должен сократиться с нынешних 190 млн куб. м до 60 млн куб. м, — напомнил он собравшимся депутатам.
Этот показатель установлен в соглашении о реализации регионального проекта «Оздоровление Волги на территории Республики Татарстан», документ был подписан на старте реализации федерального проекта в конце 2018 года. При этом татарстанские власти рассчитывают, что этот показатель может быть «перевыполнен», то есть объем сбора неочищенных стоков должен упасть минимум до 40 млн кубометров. Для сравнения, ежедневно в Татарстане образуется 1,7 млн кубометров стоков, из которых 713 тысяч кубометров «выпускается» в неудовлетворительном качестве.
Вдоль Волги построены 13 новых биологических очистных сооружений
Максимальному очищению загрязненных стоков будет способствовать повсеместный запуск новых биологических очистных сооружений (БОС) в Заволжье и Закамье. Как сообщил замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский, в настоящее время построено 12 БОС, которые призваны обеспечить очистку 90% стоков в этой местности. По его словам, новые сооружения построены вдоль акватории Волги — в поселке Нижние Вязовые, Васильево Зеленодольского района, в селе Пестрецы, Юртово Мензелинского района, селе Красный Бор Агрызского района, в Алексеевском Алексеевского района и Заинске.
Кроме того, очистные сооружения бытовых и промышленных сточных вод построены в ОЭЗ «Алабуга» и в самом городе Елабуга, а также в Тетюшах. Практически построена 13-я по счету БОС в селе Кощаково Пестречинского района. Таким образом, программа строительства БОС практически завершена (осталось построить заключительные, 14-е по счету очистные сооружения), и пора вводить их в эксплуатацию.
Программа их строительства велась под прямым контролем Минстроя РТ. Как заявил замминистра Владимир Кудряшов, на эти цели было потрачено 2,6 млрд рублей, а сейчас идет процесс их запуска в эксплуатацию (пока ни одна из 12 БОС еще не работает).
— Это трудоемкая и продолжительная по времени работа, которая требует согласованных действий муниципалитетов и подрядчиков, — пояснил он.
При этом замглавы Минстроя предупредил, что подрядные организации несут пятилетнюю гарантию, поэтому любые сбои и неполадки должны устраняться по их гарантийным обязательствам.
Канализационный тупик: тарифы могут вырасти втрое
Но больше всего Минстрой волнует не технические сбои при эксплуатации, а будущие тарифы на их содержание. Замминистра строительства Владимир Кудряшов высказал опасение, что они могут взлететь для потребителей втрое. Министерство вместе с Госкомитетом РТ по тарифам провело оценку обоснованности стоимости эксплуатации БОС.
— Предварительный анализ показывает, что расходы на содержание БОС, построенных за счет бюджета, могут привести к трехкратному росту тарифов на услуги водоотведения (с учетом амортизации), — сообщил Кудряшов.
Для примера на слайдах были продемонстрированы расчеты среднегодового тарифа для ООО «Нижневязовский жилкомсервис» Зеленодольского района. После введения БОС он может вырасти с 16,44 руб./куб. м до 119,36 руб./куб. м.
На повышение тарифа могут повлиять и условия передачи новых БОС в частные руки. Как пояснил Кудряшов, передача объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, возможна только по договорам аренды или концессионному соглашению.
— Если ожидается трехкратный рост тарифа, то какие контрмеры готовите? — отреагировал глава комитета по экологии Азат Хамаев. — Новые очистные вводим в эксплуатацию, а в результате [тариф растет]. К чему готовиться людям? — прямо спросил он.
Похоже, что и сам замминистра строительства хотел бы найти безболезненный выход из этого положения. В качестве варианта оптимизации затрат на содержание очистных он предложил «развивать централизованную систему водоотведения в сельских населенных пунктах и предусматривать максимальный охват потребителей». Но здесь опять нужны деньги на прокладку внутренних сетей.
— Для этого затраты необходимо включать в инвестпрограммы эксплуатантов. Источником финансирования будет амортизация, начисленная на новые очистные сооружения, — снова оказался в тупике Владимир Кудряшов.
Иначе говоря, проблема эксплуатации новой инфраструктуры встала ребром. Минстрою придется искать непростое решение. А пока Владимир Кудряшов поспешил закрыть тему, пообещав найти компромиссное решение к концу года.
Казань подписалась на 10 млрд рублей
Впрочем, основную инвестиционную нагрузку взяла на себя Казань. Общая стоимость экологических проектов, которые в будущем станут «давить» на ЖКХ-тарифы, оценивается примерно в 10 млрд рублей. Как сообщил замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский, на этой неделе ожидается получение госэкспертизы на проект рекультивации иловых полей. Его стоимость оценивается в 7 млрд рублей.
— Сегодня крайний срок получения заключения государственной экологической экспертизы, — рассказал он, уточнив, что в основу положена технология геотубирования. — Это не окончательная технология. Если вдруг она не сработает, то будет дорабатываться. Возможно, это будет сжигание илового осадка.
Второй мегапроект — реконструкция БОС в Казани. Он входит в топ-200 основных загрязнителей Волги, а на Казань приходится почти 90% загрязненных стоков, сообщил Кудряшов. В этом году на реконструкцию казанских очистных направлено 1,355 млрд рублей, а сам проект завершится в 2024 году. Так что прогнозировать новые тарифы на водоотведение в Казани станут ближе к финалу стройки.
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