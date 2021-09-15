Азат Хамаев: «Если ожидается трехкратный рост тарифа, то какие контрмеры готовите?»

Минстрой Татарстана предупредил о возможном резком увеличении платы за водоотведение в Заволжье и Закамье после ввода новых очистных сооружений

Ввод новых очистных сооружений, построенных в Татарстане по госпрограмме «Оздоровление Волги» за 2,6 млрд рублей, может привести к трехкратному росту тарифов на водоотведение. Такие тревожные опасения высказал замминистра строительства и ЖКХ республики Владимир Кудряшов на очередном заседании комитета Госсовета РТ по экологии и природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Впрочем, основную нагрузку — почти 10 млрд рублей на оздоровление среды — взяла на себя Казань. Парламентарии попытались предостеречь от совершения резких скачков в тарифах, хотя понятно, что проблема эксплуатации новой инженерной инфраструктуры встала ребром и придется искать непростое решение. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Загрязненные стоки в Волгу «урежут» до 40 млн кубов в год

Очередное заседание комитета Госсовета по экологии полностью посвятили исполнению госпрограммы «Оздоровление Волги», которая финансируется преимущественно за счет федерального бюджета. Это одно из ключевых и наиболее капиталоемких направлений национального проекта «Экология», обозначил программу замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский, представлявший основной отчет.

Татарстан, как и остальные поволжские регионы, нацелен на трехкратное снижение загрязненных сточных вод, сливаемых в акваторию Волги. На эти цели республике было выделено свыше 11 млрд рублей инвестиций из федерального и регионального бюджетов.

— К концу действия госпрограммы в 2024 году объем загрязненных сточных вод, отводимых в реку, должен сократиться с нынешних 190 млн куб. м до 60 млн куб. м, — напомнил он собравшимся депутатам.

Этот показатель установлен в соглашении о реализации регионального проекта «Оздоровление Волги на территории Республики Татарстан», документ был подписан на старте реализации федерального проекта в конце 2018 года. При этом татарстанские власти рассчитывают, что этот показатель может быть «перевыполнен», то есть объем сбора неочищенных стоков должен упасть минимум до 40 млн кубометров. Для сравнения, ежедневно в Татарстане образуется 1,7 млн кубометров стоков, из которых 713 тысяч кубометров «выпускается» в неудовлетворительном качестве.

Это одно из ключевых и наиболее капиталоемких направлений национального проекта «Экология», обозначил программу Егор Тарнавский

Вдоль Волги построены 13 новых биологических очистных сооружений

Максимальному очищению загрязненных стоков будет способствовать повсеместный запуск новых биологических очистных сооружений (БОС) в Заволжье и Закамье. Как сообщил замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский, в настоящее время построено 12 БОС, которые призваны обеспечить очистку 90% стоков в этой местности. По его словам, новые сооружения построены вдоль акватории Волги — в поселке Нижние Вязовые, Васильево Зеленодольского района, в селе Пестрецы, Юртово Мензелинского района, селе Красный Бор Агрызского района, в Алексеевском Алексеевского района и Заинске.

Кроме того, очистные сооружения бытовых и промышленных сточных вод построены в ОЭЗ «Алабуга» и в самом городе Елабуга, а также в Тетюшах. Практически построена 13-я по счету БОС в селе Кощаково Пестречинского района. Таким образом, программа строительства БОС практически завершена (осталось построить заключительные, 14-е по счету очистные сооружения), и пора вводить их в эксплуатацию.

Программа их строительства велась под прямым контролем Минстроя РТ. Как заявил замминистра Владимир Кудряшов, на эти цели было потрачено 2,6 млрд рублей, а сейчас идет процесс их запуска в эксплуатацию (пока ни одна из 12 БОС еще не работает).

— Это трудоемкая и продолжительная по времени работа, которая требует согласованных действий муниципалитетов и подрядчиков, — пояснил он.

При этом замглавы Минстроя предупредил, что подрядные организации несут пятилетнюю гарантию, поэтому любые сбои и неполадки должны устраняться по их гарантийным обязательствам.

Как заявил Владимир Кудряшов, на эти цели было потрачено 2,6 млрд рублей, а сейчас идет процесс их запуска в эксплуатацию

Канализационный тупик: тарифы могут вырасти втрое

Но больше всего Минстрой волнует не технические сбои при эксплуатации, а будущие тарифы на их содержание. Замминистра строительства Владимир Кудряшов высказал опасение, что они могут взлететь для потребителей втрое. Министерство вместе с Госкомитетом РТ по тарифам провело оценку обоснованности стоимости эксплуатации БОС.

— Предварительный анализ показывает, что расходы на содержание БОС, построенных за счет бюджета, могут привести к трехкратному росту тарифов на услуги водоотведения (с учетом амортизации), — сообщил Кудряшов.

Для примера на слайдах были продемонстрированы расчеты среднегодового тарифа для ООО «Нижневязовский жилкомсервис» Зеленодольского района. После введения БОС он может вырасти с 16,44 руб./куб. м до 119,36 руб./куб. м.

На повышение тарифа могут повлиять и условия передачи новых БОС в частные руки. Как пояснил Кудряшов, передача объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, возможна только по договорам аренды или концессионному соглашению.

— Если ожидается трехкратный рост тарифа, то какие контрмеры готовите? — отреагировал глава комитета по экологии Азат Хамаев. — Новые очистные вводим в эксплуатацию, а в результате [тариф растет]. К чему готовиться людям? — прямо спросил он.



Похоже, что и сам замминистра строительства хотел бы найти безболезненный выход из этого положения. В качестве варианта оптимизации затрат на содержание очистных он предложил «развивать централизованную систему водоотведения в сельских населенных пунктах и предусматривать максимальный охват потребителей». Но здесь опять нужны деньги на прокладку внутренних сетей.

«Если ожидается трехкратный рост тарифа, то какие контрмеры готовите?» — отреагировал глава комитета по экологии Азат Хамаев

— Для этого затраты необходимо включать в инвестпрограммы эксплуатантов. Источником финансирования будет амортизация, начисленная на новые очистные сооружения, — снова оказался в тупике Владимир Кудряшов.

Иначе говоря, проблема эксплуатации новой инфраструктуры встала ребром. Минстрою придется искать непростое решение. А пока Владимир Кудряшов поспешил закрыть тему, пообещав найти компромиссное решение к концу года.

Казань подписалась на 10 млрд рублей

Впрочем, основную инвестиционную нагрузку взяла на себя Казань. Общая стоимость экологических проектов, которые в будущем станут «давить» на ЖКХ-тарифы, оценивается примерно в 10 млрд рублей. Как сообщил замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский, на этой неделе ожидается получение госэкспертизы на проект рекультивации иловых полей. Его стоимость оценивается в 7 млрд рублей.

— Сегодня крайний срок получения заключения государственной экологической экспертизы, — рассказал он, уточнив, что в основу положена технология геотубирования. — Это не окончательная технология. Если вдруг она не сработает, то будет дорабатываться. Возможно, это будет сжигание илового осадка.

Второй мегапроект — реконструкция БОС в Казани. Он входит в топ-200 основных загрязнителей Волги, а на Казань приходится почти 90% загрязненных стоков, сообщил Кудряшов. В этом году на реконструкцию казанских очистных направлено 1,355 млрд рублей, а сам проект завершится в 2024 году. Так что прогнозировать новые тарифы на водоотведение в Казани станут ближе к финалу стройки.