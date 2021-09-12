Тимур Мухаметов: «Самое яркое впечатление — когда ты летишь домой»

Что рассказывает пилот пассажирского самолета про свою профессию?

Фото: Максим Платонов

Пилоты и бортпроводники пассажирских самолетов кажутся нам особой кастой людей: их жизнь окутана романтикой полета, они много часов проводят в небе и несут на себе огромную ответственность за жизнь пассажиров. А что чувствуют и как видят свою жизнь и работу они сами? «Реальное время» поговорило об этом с тридцатилетним пилотом, командиром экипажа авиакомпании «ЮВТ АЭРО» Тимуром Мухаметовым. Он — представитель авиационной династии: его родители в свое время провели в небе многие тысячи часов.

«Выбора, кем быть, у меня особо и не было»

Десятки раз мы поднимались на борт самолета и рассаживались в пассажирские кресла. А вот в святая святых — кабину пилотов — заглянули впервые. Здесь неожиданно тесно: каждый квадратный сантиметр занят кнопками, мониторами и рычажками, а чтобы пробраться в кресло, нужно обладать определенной физической подготовкой. Тимур сидит на своем привычном месте — в кресле командира экипажа — и улыбается: говорит, что знает здесь каждую кнопочку и что считает себя счастливым человеком, чья детская мечта осуществилась.

— Выбора, кем быть, у меня особо и не было — я с детства жил небом, грезил самолетами. И мама с папой работали в авиации: наша семья, когда я родился, жила на 8 этаже гостиницы «Полет», здесь же… Отец 42 года отлетал бортмехаником на самых разных самолетах. И на пассажирских рейсах, и в коммерческой авиации, и даже возил руководящий состав республики, обслуживал их служебные рейсы. Это была очень ответственная работа: нужно было постоянно быть на телефоне в ожидании звонка, быть готовым к рейсу. Он ушел на пенсию в 62 года. А мама 12 лет работала стюардессой, а потом секретарем генерального директора авиакомпании «Татарстан». Так что, можно сказать, я продолжаю династию, и к небу меня тянуло с самого раннего детства.

1 / 3 предоставлено Тимуром Мухаметовым

предоставлено Тимуром Мухаметовым

предоставлено Тимуром Мухаметовым

Тимур окончил Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (с 2015 года преобразованное в Институт гражданской авиации), потом сходил в армию, а потом принялся искать работу своей мечты. С самого начала ничего не находилось: в Татарстане вакансий не открывалось, а уезжать из Казани Тимур категорически не хотел. Пока продолжались поиски, он успел выучить английский язык (работа пилота подразумевает идеальное владение им), сдать экзамен и получить сертификат об этом. А в 2017 году ему позвонили из «ЮВТ АЭРО».



— Меня пригласили на собеседование, я его прошел, и на следующий день поступил звонок о том, что я принят на работу. Это была, конечно, радостная новость — чуть ли не до слез! Нас сразу же отправили в Санкт-Петербург, где мы два месяца изучали самолет, на котором предстояло летать, проходили тренажерную подготовку. Изучали кабину, процедуры… А в марте 2018 года, уже после всей необходимой подготовки, я впервые сел в кресло второго пилота — это был рейс из Бугульмы в Домодедово. Страшно не было ни капельки. Было очень интересно, в первый раз с пассажирами в самолете, тем более в такой загруженный аэропорт! А в 2021 году стал командиром экипажа: в марте отпраздновал 30-летний юбилей, и в начале апреля поступило предложение стать командиром.

Тимур окончил Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации. Фото предоставлено Тимуром Мухаметовым

«Ты управляешь самолетом, а тебе за это еще и деньги платят»

Тимур летает на канадских Bombardier, которыми располагает «ЮВТ АЭРО». Это ближнемагистральный самолет, рассчитанный на 50 пассажиров.

— Он хороший, очень нам нравится. Обзора нам вполне хватает, он позволяет безопасно выполнять все, что положено: полеты, взлеты, посадки. И несмотря на то, что самолет маленький, у него отличные характеристики. Некоторые даже удивляются, как это мы летаем на высоте в 10 тысяч метров. Отлично летаем! Мы знаем здесь каждый квадратный сантиметр, все ежедневно повторяем, у нас и тренажеры есть — каждые полгода проходим обучение на тренажере, чтобы подготовиться к внештатной ситуации.

Несмотря на то, что самолет маленький, у него отличные характеристики. Некоторые даже удивляются, как это мы летаем на высоте в 10 тысяч метров. Отлично летаем!

Автопилот здесь тоже есть, конечно: он помогает пилотам большую часть полета. На больших самолетах автопилот может сам совершить и посадку, даже вырулить на стоянку.

— Но в этом большого интереса для нас нет. Ведь это очень круто — своими руками посадить самолет, я для этого сюда пришел. Это можно расценивать как хобби: ты управляешь самолетом, а тебе за это еще и деньги платят, — улыбается Тимур.

Обучение пилотов построено так, что при переходе с одного типа самолета на другой понадобится всего месяц. Так, если сегодня Тимуру предложить, скажем, пересесть на Boeing, он через четыре недели его спокойно поведет: говорит, что кабина устроена одинаково. Но высказывает патриотичную настроенность:

— Очень хотелось бы полетать на отечественных самолетах. Те же SSJ. Знакомые ребята, которые на них работают, говорят, что это замечательные машины.

«Командир воздушного судна отвечает за жизни людей»

Итак, самые ответственные моменты полета — взлет, посадку — пилоты совершают самостоятельно. Этим искусством в равной степени владеют и командир, и второй пилот, и если, к примеру, экипаж совершает два рейса в день, то они распределяют нагрузку: в одну сторону «работает» один, в другую — второй.

А в процессе полета самолет летит по заданной траектории на автопилоте. В это время пилоты не скучают: они следят за процессом, по необходимости корректируют параметры полета (если, к примеру, диспетчер сообщит, что нужно поменять эшелон или курс), заполняют документацию. Маршрут, разумеется, они сами не выбирают — этим ведают диспетчеры.

На пассажирских самолетах есть система предупреждения столкновения в воздухе — TCAS. Она не даст столкнуться, даже если по трагической случайности ошибется диспетчер.

— Мы им доверяем полностью. И если вспомнить катастрофу над Боденским озером, в которой погибло множество детей из-за ошибки диспетчера, из нее сделаны серьезные выводы. На пассажирских самолетах есть система предупреждения столкновения в воздухе — TCAS. Она не даст столкнуться, даже если по трагической случайности ошибется диспетчер: даст команду одному самолету набрать высоту, второму — снизиться и разведет их. Ведь после каждого происшествия в авиации идет расследование, из этого делают выводы. После той катастрофы, когда пилоты послушались диспетчера, а не системы, поступила команда всем слушаться в таких случаях именно TCAS.

Тимур говорит, что все риски профессии осознавал, когда ее выбирал: он четко знает, что за его спиной несколько десятков пассажиров, за жизни которых он, командир экипажа, несет полную ответственность. Но говорит, что эта ответственность на пилотов не давит, хотя они ее, безусловно, ощущают каждую секунду.

— Командир воздушного судна отвечает за все, что происходит на борту. И в первую очередь за жизни людей. Когда мы видим новости об авиакатастрофах, нас, конечно, потряхивает. Ты знаешь, что сам можешь оказаться в такой ситуации, в жизни все может быть. Ведь смотрите: совсем недавно разбился самолет в Подмосковье, там великолепный, опытный экипаж, заслуженные летчики-испытатели с огромным опытом… Но самолет все еще остается самым безопасным видом транспорта. Когда я еду по трассе на машине, я точно знаю, что там опасно, а в самолете я спокоен абсолютно!

Мы должны быть всегда готовы к внештатным ситуациям. И, как меня научил самый первый инструктор, никогда ничего не бояться.

Тимур спокоен, немногословен, очень тщательно подбирает слова, признается сам: темперамент у него совсем не холерический. И, наверное, в профессии пилота его спокойствие и собранность — очень подходящие качества. Он рассказывает:

— Мы должны быть всегда готовы к внештатным ситуациям. И, как меня научил самый первый инструктор, никогда ничего не бояться. Мы много раз отрабатывали на тренажерах сложные ситуации: например, при пожаре двигателя мы должны все делать правильно до последнего, тем самым мы спасем не только себя, но и всех, кто с нами летит. Внештатная ситуация на борту — случай почти невозможный, но если все-таки это произойдет, каждый пилот должен быть к этому готов. Мы постоянно прорабатываем разные сценарии. У нас есть и психологическая подготовка, с нами, конечно же, работают психологи, мы проходим тренинги…

Мы интересуемся: а что профессиональный пилот чувствует, когда летит в салоне в качестве пассажира? Тимур отвечает: полностью доверяет коллегам. Хотя, конечно, так и подмывает заглянуть в кабину и посмотреть, а что они там делают.

Я не суеверный. Но когда ты подходишь к самолету, он же живой. Его надо погладить, потрогать, поздороваться с ним.

Погладить самолет «по носику»

В экипаже Bombardier три человека — командир, второй пилот и бортпроводник. Перед тем как выйти в полет, экипаж проходит предполетный медосмотр: измеряют температуру, давление, диагностируют общее состояние, могут и выборочно анализы взять — на алкоголь и наркотики. Потом троица переходит в комнату брифинга, где готовится к полету: обсуждают, сколько пассажиров будет на борту, в зависимости от этого рассчитывается количество топлива. Потом кратко обсуждается, что делать в случае внештатной ситуации на борту, определяется кодовое слово для бортпроводника: он должен будет назвать его пилотам, чтобы сообщить им о той или иной ситуации.

А потом они отправляются в самолет.

— Я не суеверный. Но когда ты подходишь к самолету, он же живой. Его надо погладить, потрогать, поздороваться с ним. А когда прилетел и покидаешь его, тоже погладить «по носику», попрощаться. У каждого самолета свой характер. А в остальном у меня нет суеверий. Зато знаю, что многие коллеги говорят: нельзя фотографироваться перед полетом. О других суевериях летчиков мне пока слышать не доводилось, — рассказывает Тимур.

И мы видим, как он гладит махину — «носик» возвышается над его головой примерно в полуметре. Картина трогательная, что ни говори.

Но самое яркое впечатление — когда ты летишь домой. Я очень люблю свою землю и всегда стремлюсь на нее вернуться.

«Россия огромная, и она прекрасная»

Документы четко регламентируют, сколько пилот может налетать, сколько он должен спать и вообще отдохнуть. Поэтому не всегда выходит так, что экипаж возвращается домой в тот же день, что и вылетел из Казани: бывает, что пилотам дают выходные, когда они оказываются в других городах. Так что Тимур действительно повидал уже очень много, несмотря на не очень большой стаж работы пилотом:

— Объездил уже всю Россию: мы часто бываем в Челябинске, Красноярске, Перми, в Уфе. Были и за границей много раз: в Германии, в Казахстане. И там, где нам выдаются выходные, мы с экипажем стараемся выйти в город и обязательно его посмотреть. Это очень интересно! Россия наша, конечно, очень огромная, и она прекрасная. Везде есть что-то интересное. Я даже не могу выделить, что больше всего потрясло. Вот, например, Горноалтайск: когда подлетаешь, особенно в хорошую погоду, видно все эти горы. Они такие мягкие, как будто пушистые! Там очень красиво. Байкал очень впечатлил: когда мы были в Иркутске, поехали на озеро. Все-таки один раз живем, там надо было побывать. Сибирь очень разнообразная и необъятная, чего там только нет! А из зарубежных стран удивил Казахстан — таких бескрайних степей я нигде больше не видел. Но самое яркое впечатление — когда ты летишь домой. Я очень люблю свою землю и всегда стремлюсь на нее вернуться.

«При посадке бортпроводник сразу примечает, от кого из пассажиров ждать сюрпризов»

Самолет в воздухе — система замкнутая. И если на борту происходит что-нибудь экстраординарное, экипаж должен сориентироваться мгновенно, ведь здесь за судьбу людей отвечают они сами. Например, Тимур уже сталкивался с сердечным приступом на борту.

— Мы подлетали к Краснодару, и мужчине на борту стало плохо. Мы тут же запросили посадку, чтобы нас посадили первыми, предупредили наземные службы о том, что происходит. Слава Богу, его успели спасти. На стоянке нас уже ждал экипаж медиков, который был готов встретить пациента и оказать ему всю необходимую помощь. А вообще, если пассажиру на борту становится плохо, самой большой удачей будет, если на борту окажется врач. Но такое случается далеко не всегда. Какую-то первую помощь может оказать бортпроводник, но, если проблему снять не удается, мы должны связаться с диспетчерами, сообщить, что случилось, запросить посадку в ближайшем аэропорту, чтобы там нас ждали медики.

Вообще, если пассажиру на борту становится плохо, самой большой удачей будет, если на борту окажется врач. Но такое случается далеко не всегда.

Еще одна популярная проблема перелетов — дебоширы на борту. Тем более что в этом году авиакомпания летала и по курортным направлениям (в Геленджик, например), и в Сибирь — в места работы вахтовиков. Казалось бы, были созданы все предпосылки к разнузданному поведению некоторых пассажиров. Но нет, Тимур говорит, что обходится без происшествий:

— Хотя я, конечно, слышал, как про вахтовиков рассказывали, что они любят весело вернуться домой. Нет, сам не сталкивался. Но если на борту возникнет подобная ситуация, первое, что я должен сделать, — поговорить с дебоширом по громкой связи и предупредить, что если он не успокоится, мы будем вынуждены посадить самолет в ближайшем аэропорту и отдать его в руки службы авиационной безопасности.

А до тех пор приходится справляться собственными силами, причем все ложится на плечи бортпроводника. Дело в том, что пилоты не имеют права покидать кабину, что бы ни случилось.

— Ведь, например, если происходит захват самолета и злоумышленник проникнет в кабину, он может таких дел натворить! Поэтому авиационные регламенты таковы: пилоты сидят за пуленепробиваемой дверью, их задача — довести самолет до безопасной стоянки. А рядовых дебоширов, например, можно связать, были случаи, когда и скотчем сматывали. А что делать еще? Причем один бортпроводник может с этим не справиться, и тогда, например, ему на помощь приходят пассажиры.

В 2018 году во время чемпионата мира по футболу мы везли колумбийцев в Самару, их было 50 человек, они все были с барабанами, с дудками. Такой концерт устроили на борту, даже нам было слышно — а ведь мы в наушниках и за закрытой дверью!

Кстати, психологическая подготовка бортпроводников включает в том числе и «вычисление» потенциально скандальных пассажиров:

— Они у нас хорошие психологи, еще при посадке примечают, от кого можно ждать сюрпризов. Например, если пассажир подвыпивший. В сильном опьянении человека на борт не пускают, но если немного подвыпил — это не противопоказание. В прошлом году, помню, летели в Казань 31 декабря, было много пассажиров с запахом. Но все были смирные и добродушные: большинство из них ехали домой и хотели быстрее оказаться за праздничным столом в окружении семьи. В праздники, кстати, народ вообще летает очень активно. Или вот в 2018 году во время чемпионата мира по футболу мы везли колумбийцев в Самару, их было 50 человек, они все были с барабанами, с дудками. Такой концерт устроили на борту, даже нам было слышно — а ведь мы в наушниках и за закрытой дверью!

Возит экипаж Тимура и спортивные команды: футболистов, хоккеистов, баскетболистов. Ведь авиакомпания выполняет не только регулярные, но и чартерные рейсы. Пилот рассказывает, что бывает много заказов и из других городов. Сам он не делает различий между пассажирами, говорит, что для него все равны — и знаменитость, и обычный человек:

— Им всем нужно одно: быстро и безопасно переместиться из пункта А в пункт Б. А моя задача — им это обеспечить, сделать свою работу, вот и все. Так что просить автографов у известных пассажиров точно никогда не подмывает.



Соцпакет у пилота хороший — например, полная медицинская страховка. А еще по закону мы можем рано уходить на пенсию — как только налетаем 6 000 часов.

«Первым делом самолеты»

Тимур не женат, в ответ на наш вопрос об этом улыбается:

— Еще нет. Первым делом, как говорится, самолеты.

С самолетами связан и его любимый вид отдыха — дома у пилота немаленькая коллекция моделей самолетов и автомобилей. Он их собирает, клеит, красит: говорит, что может весь день за этим просидеть, и это дает ему отличный релакс. А что еще нужно пилоту перед напряженным рабочим днем?

Есть в жизни Тимура и спорт — плавание и велотренажер. Он с удовольствием помогает родителям, которые сейчас строят дом. Говорит, что опыта строительных работ у него нет, но в эру интернета все можно прочитать и научиться.

Размер зарплаты, конечно же, пилот не раскрывает, но говорит: на достойную жизнь более чем хватает.

— Все авиакомпании платят по-разному, и я, общаясь с многими товарищами, вижу: мы зарабатываем очень достойно. Соцпакет у пилота хороший — например, полная медицинская страховка. А еще по закону мы можем рано уходить на пенсию — как только налетаем 6 000 часов. Это значит, что примерно года через четыре я уже буду иметь на это право. Но, конечно же, все продолжают работать. У нас в году 54 дня отпуска, каждый пилот должен обязательно его отгулять. Это важно, потому что мы должны перезагружаться, чтобы потом концентрироваться на работе. Все выходные у нас согласно графику, служба планирования составляет четкий график полетов и отдыха. Но, если тебе вдруг понадобился выходной, ты можешь позвонить и попросить, чтобы поменяли. В общем, я на условия своей работы не жалуюсь, конечно.

С самолетами связан и его любимый вид отдыха — дома у пилота немаленькая коллекция моделей самолетов и автомобилей. Фото предоставлено Тимуром Мухаметовым

«Это была мечта всей моей жизни»



Тимур опять говорит: никогда не хотел уезжать из Казани.

— Буду надеяться, что и не придется никуда переезжать. Я тут родился и люблю свою землю, и мне нравится здесь работать. Я много могу об этом говорить: мне нравится сам процесс управления самолетом, ощущение полета, виды, которые перед нами открываются. Люблю посмотреть на лица пассажиров, когда они уже прилетели и довольные стоят в автобусе. Мне нравится открывать для себя новых людей и новые города. И, конечно, самое счастливое время — когда ты летишь домой из долгой командировки. А неприятные вещи в моей профессии — это ситуации, в которых все зависит не от тебя. Например, когда погода не дает тебе вылететь, и ты должен сидеть и ждать, когда же наконец что-то изменится. Я люблю сам управлять процессом и не люблю, когда что-то непредвиденное управляет мною, понимаете?

Аккуратный, собранный, спокойный и, пожалуй, чрезмерно скромный пилот производит впечатление человека, который действительно влюблен в свою работу. В авиации собраны сильные характеры. Может авиакомпания похвастаться и крупными деятелями: так, ее гендиректор Петр Трубаев недавно получил звание заслуженного работника транспорта Российской Федерации. Но не только на плечах руководства все держится. Лицо российской авиации — это и бортпроводники, и бортмеханики, и пилоты, и даже династические истории: например, Тимур Мухаметов, который продолжает многолетнюю дорогу своих родителей.

— Я пока не могу сказать, что для меня моя работа — это рутина, — улыбается он. — С азартом и, как говорится, с песнями еду на работу. С хорошим настроением — это обязательно. Это была мечта всей моей жизни — летать, управлять самолетом. И мечта сбылась!



1 / 30 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов