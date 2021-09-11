«РТ-Капитал» распродал остатки в Татарстане: Кирилл Федоров ушел к станкам

«Ростех» сменил главу антикризисного центра «РТ-Капитал» с 89-миллиардными активами. В Казани ему осталось продать лишь 16% акций банка «Заречье»

Фото: АО «Станкопром»

Главу «РТ-Капитала» Кирилла Федорова, выходца из Татарстана, бросили на новый фронт отечественного машиностроения. Ему поручили создать с нуля станкостроительный холдинг, который объединит активы из Башкирии, Подмосковья и других регионов. До этого топ-менеджер «Ростеха» блестяще провел сделки с казанским девелопером «Унистрой» по продаже бывших производственных площадей КВЗ за 1 млрд рублей, а также пополнил активы главы КРЭТ Николая Колесова за 600 млн рублей. Новому главе «РТ-Капитала» экс-прокурору Семену Якупову осталось продать только 16% акций банка «Заречья» за 81 млн рублей, которым, похоже, не интересуются посторонние покупатели.

Непрофильные активы «Ростеха» перешли экс-прокурору

В «РТ-Капитале», работающем с непрофильными и проблемными активами «Ростеха», сменилось руководство. Кирилл Федоров, который возглавлял антикризисную структуру с февраля 2018 года, оставил свой пост. Сегодня ГК «Ростех» сообщила о новом назначении:

«Генеральным директором компании «РТ-Капитал» (входит в госкорпорацию «Ростех») стал Семен Якубов, до этого момента занимавший пост первого заместителя генерального директора. В новой должности он сменил Кирилла Федорова», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

При этом «РТ-Капитал» продолжил заниматься реализацией непрофильных активов. «Кадровое назначение направлено на обеспечение дальнейшего стабильного развития «РТ-Капитала» как центра антикризисного оздоровления и трансформации активов», — отмечается в сообщении госкорпорации.

Первой значимой продажей в 2020 году стала реализация с торгов 42,6% акций ОАО «Казанский электротехнический завод». Фото: prav.tatarstan.ru

По данным системы «Спарк-Интерфакс», в настоящее время под управлением компании находятся активы почти на 89 млрд рублей. Только в этом году они пополнились на 4,6 млрд. Среди них права требования кредиторов на 42,3 млрд рублей, акции на 10,5 млрд, недвижимость, обеспеченная залогом, на 9,1 млрд рублей. По итогам 2020 года было реализовано имущество на 10,4 млрд рублей.

«Унистрой» купил с дисконтом в 50%

Отметим, что под руководством Кирилла Федорова компания «РТ-Капитал» провела несколько сенсационных сделок с оборонными активами в Казани. Как уже рассказывало «Реальное время», первой значимой продажей в 2020 году стала реализация с торгов 42,6% акций ОАО «Казанский электротехнический завод». Эти акции достались «Ростеху» в результате обменной сделки с правительством Татарстана. Покупателем явилось ОАО «Завод Элекон», выкупившее их почти за 600 млн рублей. Источники, близкие к финансово-промышленной группе известного бизнесмена Николая Колесова, уверяли, что сделка с «РТ-Капиталом» явилась необходимой юридической формальностью, так как предприятие давно работало под его неформальной опекой, и «теперь ничего не изменится». Показательно, что «Ростех» продал актив почти без премии, фактически отдав по цене выкупа у правительства Татарстана.

Но самой «звездной» сделкой можно считать продажу 19,9 га земли в Адмиралтейской слободе, которые принадлежали АО «Казанский вертолетный завод». «Унистрой» выкупил их за 1 млрд рублей. Сделка произошла с понижением цены почти на 50%. На старте ее выставили за 1,9 млрд рублей, что вызвало недоумение у застройщиков. В результате, как подсчитало «Реальное время», девелопер увеличил портфель проектов в полтора раза: с нынешних 227 тысяч до 337 тысяч кв. м, обогнав остальных застройщиков Казани. Правда, за это превосходство ему пришлось переплатить «сверху» 1—1,5% доходности к миллиардному займу.

За три года руководства Кириллова был продан еще ряд мелких земельных активов и недвижимости, чьими собственниками являлись ПОЗИС, казанский завод «Радиоприбор». Его сменщику экс-прокурору Московской области Семену Якупову почти ничего не осталось в Татарстане — только 16% акций банка «Заречья», которые принадлежали КВЗ. Торги неоднократно отменяются из-за отсутствия заявок. Пополнения новыми активами не происходит.

— «РТ-Капитал» стала центром антикризисного управления, внедрила новые практики управления непрофильными активами, успешно реализовала программы финансового оздоровления, в том числе и станкостроительных активов. В связи с его переходом на другую должность принято решение о привлечении на пост руководителя «РТ-Капитала» человека, хорошо погруженного в детали и специфику работы компании. Наиболее подходящим кандидатом является Семен Валерьевич Якубов. До текущего момента он занимал пост первого заместителя генерального директора и обладает всеми необходимыми навыками и опытом работы со сложными и проблемными предприятиями, — сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

БелЗАН настроится на инструменты

Теперь выходец из Татарстана возглавит холдинг со специализацией в области разработки и производства тяжелого обрабатывающего оборудования и инструмента для промышленности. В состав холдинга войдут существующие станкостроительные активы «Ростеха» — «Станкопром» и его дочерние организации, НИТИ «Прогресс», БелЗАН, «Стан», ряд других компаний-производителей станочного оборудования, деятельность которых сейчас носит разрозненный характер. Объединение предприятий в единую структуру позволит оптимизировать производственные процессы, сосредоточиться на развитии высокотехнологичных продуктов, разработке новых технологий в станкостроении и металлообработке.

«К 2030 году объединенная станкостроительная компания намерена занять до 50% российского рынка промышленного оборудования», — надеется «Ростех».

— Мы планируем полностью пересмотреть бизнес-модель станкостроительных активов, наладить новые кооперационные связи с другим предприятиями отрасли, построить крупный проектный офис, что позволит создать новый промышленный холдинг, способный конкурировать с мировыми компаниями. Мы намерены организовать высокотехнологическое производство продукции, конкурентоспособной по качеству, цене и техническим возможностям, имеющей в том числе высокий экспортный потенциал, — отметил генеральный директор Кирилл Федоров.

Цель этих изменений — заместить импорт зарубежных станков: в среднесрочной перспективе объединенная станкостроительная компания намерена занять до 50% российского рынка промышленного оборудования, сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

Ключевые направления импортозамещения — станки с многокоординатной обработкой, тяжелые станки, металлообрабатывающий инструмент и комплектующие для станков. Так, входящий в холдинг Белебеевский завод «Автонормаль» приступил к освоению производства металлорежущего инструмента в рамках программы диверсификации. Завод до конца года наладит серийный выпуск импортозамещающего недорого осевого режущего инструмента, который применяется в металлообрабатывающих станках. До настоящего времени предприятия были вынуждены закупать аналогичный инструмент у китайских производителей.