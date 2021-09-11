Опрос предпринимателей: какие ошибки вы совершали на старте бизнеса?
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Для предпринимателей эта поговорка актуальна вдвойне. Рисковать, ошибаться, признавать свои ошибки, исправлять их и делать правильные выводы — для многих именно так строился их будущий успешный бизнес.
Мы попросили собственников компаний вспомнить их главные ошибки на старте, честно рассказав, с чего все началось и чем закончилось.
Как оказалось, многие жалеют, что не придерживались правила «дружба дружбой, а бизнес — врозь». Кто-то признает ошибки в подборе кадров, кто-то — в стратегии продвижения.
Как известно, на ошибках учатся. Надеемся, горький опыт старших товарищей позволит молодым предпринимателям в сходных условиях принимать решения более взвешенно.
Когда, как и какие ошибки вы допустили при запуске своего проекта? И чему они вас научили?
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Дмитрий Матвеев генеральный директор в компании «Мой автопрокат»
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- Лучше не начинать никаких общих дел со своими друзьями и с теми, кого ты в жизни знаешь довольно близко. И не нанимать своих друзей на работу. В итоге можешь и результат не получить, и людей дистанцировать от себя.
- «Если хочешь идти быстро — иди один, если хочешь идти далеко — идите вместе». Если ты единственный фаундер в проекте, у тебя ниже вероятность не то что преуспеть, но и просто дойти до релиза. Если ты «пилишь» продукт один, шансов, что «допилишь» до конца, меньше, чем если вас несколько. Если ты не один, вероятность успеха выше — ты и твоя команда не даете друг другу погаснуть и перегореть.
- Крайне сложно запустить что-то серьезное удаленно. И скоординировать команду, если она не сидит физически за одним столом, — непростая задача.
- Невозможно одновременно заниматься двумя проектами. Важно в один момент времени работать над чем-то одним — делать это хорошо или не делать вообще. Попытки «тянуть» несколько проектов одновременно сильно снижают шансы на успех.
- Есть несколько стадий рождения проекта. И первые три из них — самые важные и тяжелые.
Первый этап — дойти до релиза. До любого — неправильного, с миллионом ошибок, но работающего. Продукт должен выйти на рынок и пусть в самом плохом виде выполнять свою функцию.
Второй этап — заработать «первую копейку» прибыли. Он открывает пул других задач — прикрутить платежку, получить какую-то обратную связь от рынка (который может послать тебя с твоим продуктом куда подальше — всегда есть такая вероятность) и т.д.
Третий этап — окупить то, что ты вложил в проект.
- Бюджет нужно брать с запасом. У новых проектов к старту почти не остается «лишних» денег. Не верьте тем, кто утверждает, что инвестиции найти легко — это миф. За ограниченный промежуток времени в лучшем случае вы раздобудете небольшую сумму за значительную долю в компании. Трата денег направо и налево в самом начале проекта — это повсеместная беда. «Бережливых» стартапов мало.
- Нужно изучать рынок и потребителей. Можно вложить сотни тысяч в действительно полезный продукт/услугу, но ценность продукта может оказаться значительно ниже его стоимости. А значит, по предлагаемой цене его никто не купит, а с более низкой ценой продукт/услуга не окупится.
- Важно привлекать smart money — инвестора, который понимает особенности стартапов и рынка и может помочь знаниями, знакомствами и др. Тогда и объяснить ему что-то будет намного легче.
- Выбор партнеров и инвесторов — это очень важная задача. Нужно подойти к ней максимально серьезно. Инвесторы могут забрать себе стартап, который высоко и быстро «взлетел».
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Максим Прусаков директор ТК «ШЕРЛ»
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1. Основная ошибка — распределять доли участников в равных долях. 50/50, 33/33/33 — неважно. На первоначальном этапе это не критично, но впоследствии такое решение оборачивается большими проблемами. Не могут все люди работать в одном деле с одинаковым усердием: кто-то выгорает, кто-то уходит в другую сферу, возникают личностные конфликты и так далее. В итоге партнеры вынуждены расходиться, а равные доли критически усложняют данный процесс.
2. По российской традиции на работу принято нанимать родственников и друзей. С ними проще находить общий язык, им доверяешь, в коллективе сразу создается комфортная атмосфера. Я не против такого подхода, но при одном условии — с таких сотрудников спрос должен быть самый жесткий. И сказать об этом нужно с самого начала, при приеме на работу. Иначе вы столкнетесь с ситуацией, когда коллектив расколется на две части — трутни, пользующиеся расположением руководства, и трудяги, тянущие работу «за двоих».
3. Самое главное, что нужно понимать — то, что вы делаете, нужно только вам одному. Нельзя надеяться на то, что сотрудники так же увлечены делом, как вы, так же готовы гореть на работе. Это не так, даже если они вам в этом клянутся. Если бы они были такими, как вы, они бы открыли свое дело. Единственный мотор — это вы, и все зависит только от вас, а не от исполнителей.
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Наталья Венерова генеральный директор центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива»
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Больше десяти лет назад, открывая свою первую компанию, я больше всего боялась бухгалтерии, так как знания мои в этой сфере были довольно поверхностными. И в первое время бухучет стал для меня проблемой: неправильно оформленные документы, сорванные сроки подачи отчетности и т.д. Много нервов мне стоили «пугающие» оповещения налоговой инспекции. А однажды счет компании заблокировали, и я думала, что на этом бизнес закончился.
Со временем я научилась контролировать бухучет, нашла профессионального бухгалтера и теперь говорю друзьям — начинающим предпринимателям: «Начинай свое дело, но найди хорошего бухгалтера». Для новой маленькой компании это важная, но трудная задача. Профессионалы стоят дорого, начинающие предприниматели часто отдают бухгалтерию на аутсорс и сталкиваются с низким уровнем подготовки, безответственностью. А говорить о лояльности компании в этом случае вообще не приходится. Поэтому всем, кто начинает свое дело, всегда рекомендую найти грамотного бухгалтера. Ведь эти первоначальные вложения окупятся с лихвой, сэкономив время, силы и нервы и позволив компании зарабатывать.
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Владислав Ильин генеральный директор компании «Био-Веста»
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Когда мы в 90-х годах запускали бизнес, была кардинально другая ситуация и совсем другие сложности, чем сейчас у стартапов, например арендовать место для офиса было непростой задачей. В первые годы работы нам не хватало денег на развитие рынка и решимости тратить их на продвижение.
Был даже такой показательный случай: примерно через полтора года после старта к нам попал выпускник экономического вуза, амбициозный парень. До сих пор помню, как он сказал, мол, ребята, идею, что пробиотики людям нужны и это перспективное направление, вы уже доказали. А теперь нужно искать профессиональных управленцев, маркетологов, финансистов. Найдите деньги, и у вас дела через год взлетят, как ракета. А если вы будете этим заниматься, как сейчас, самостоятельно, вы упустите время, оно просто изменится, и рынок станет другим. И, понимаете, наверное, стоило пойти по такому пути. Но это было некой идеализацией: в постперестроечной России найти хорошего маркетолога на проект, который еще не обеспечен деньгами, было невозможно. У нас больших денег не было, а привлечь инвестиции было проблематично. Тогда можно было за бесценок скупить десяток заводов, и все — ты миллиардер. А научные стартапы инвесторов не интересовали.
Безусловно, если бы нам удалось пойти по этому пути, возможно, наш путь оказался бы менее длинным и в целом было бы проще. Но все же мы набрали компетенций, построили производство, гордимся своим продуктом.
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Виталий Лапин владелец сети ресторанов «Сан Суши Сендо»
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Ресторан — это реальное производство. Здесь ошибка может быть не только виртуальная, как, например, неправильно выставленные настройки рекламной системы в бизнесе, связанном с интернет-маркетингом. Здесь решения проблемы может не существовать физически!
Первой ошибкой, которую я совершил и от которой я хотел бы предостеречь будущих предпринимателей, была непросчитанная покупка бытовой техники. Даже хорошее оборудование от известных брендов сломается, если эксплуатировать его сверх нормы. Очевидно, что объемы продукции на продажу больше, чем количество еды, потребляемой дома. Бытовые слайсеры и мультиварка, которые мы купили для запуска, не выдержали нашего темпа очень рано. Поэтому если вы планируете использовать оборудование часто и долго, то сразу берите профессиональное!
Второе, на что бы я рекомендовал обратить внимание, — рабочее место. Мы арендовали помещение у хлебозавода. Это было дешевле, чем в центре города, но одновременно и дальше от пешеходных потоков. Мы пожертвовали проходящим трафиком в пользу невысокой цены, а для бизнеса, который работает в сфере B2C, такое решение может стать фатальным. Выходом из этой ситуации стала доставка заказов. Она же ликвидировала всю выгоду от дешевой аренды, так как появились дополнительные затраты на ГСМ и заработную плату курьерам.
Выбор локации влияет и на совокупную стоимость рекламы. Например, вывеска, на которую вы потратитесь единожды, позже будет бесплатно рекламировать ваш бизнес перед всеми, кто проходит или проезжает мимо. А вот в глуши ее никто не заметит.
Если запускать бизнес после детального исследования, имея на руках бизнес-план, обоснованный реальным положением на рынке, то, безусловно, многих ошибок можно избежать. Но у такого здравого подхода есть и минус — высокая стоимость материалов, подготовленных профессионалами. На мой взгляд, удачным решением по затратам и получаемому результату являются франшизы. Такая модель бизнеса защищена от типовых ошибок и уже опробована другими франчайзи. На примере «Сан Суши Сендо» могу сказать, что франшиза — действенный способ получить эффективный бизнес за короткое временя.
И в заключение, если вы запускаете бизнес, в котором задействованы уникальные специалисты, то заранее обдумайте, где будете их брать. Например, повар-сушист — не самая распространенная профессия в малых городах России. Сейчас в процессе работы мы можем обучать сотрудника с нуля. А при открытии новых точек — усиливаем команду этого города поварами из других наших ресторанов.
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Анастасия Шалаева Основатель и креативный директор SHANE'E studio
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Моей студии дизайна всего год, мы предоставляем услугу дизайна упаковки брендов — разрабатываем фирменный стиль. Но уже сегодня я могу поделиться ошибками, которые совершила на старте своей деятельности.
Первая ошибка — отрицание трендов. Я сейчас о социальных сетях. Когда был бум Instagram, мне казалось, что это временно. Пока другие активно вели свои блоги и пользовались тем, что предоставляют новые соцсети — большие охваты, я предпочитала идти по старинке, потом был TikTok, вместо того, чтобы все внимание сосредоточить на продвижении через него, я размещала портфолио на «проверенных» ресурсах, боясь испортить репутацию, и только упустила время. К моменту, когда заводились аккаунты, та или иная социальная сеть уже имела лидеров мнений с большими охватами и не помогала в продвижении новых. Вывод: да, момент щекотливый, но нужно перестать бояться и осваивать все новые площадки как можно быстрей, пока они способствуют продвижению новых пользователей — бесплатная реклама, бесплатный трафик, который можно переместить на любой другой проверенный ресурс — сайт, личный блог.
Вторая ошибка — надеяться на специалистов. Я открывала студию на личные накопления, перед оформлением прорабатывала бизнес-план, стратегию, позиционирование. Дальше планировала нанять маркетолога, PR-специалиста, редактора, SMM-специалиста, таргетолога — тех, кто будет заниматься продвижением бренда. На тот момент мне это казалось логичным, и я не вникала в нюансы глубоко. В минус сыграло и мое отношение, я всегда считала, что лучше нанять профессионала, они-то больше разбираются, и стараться не мешать делать свое дело. Нет, я вникала, но даже если их действия противоречили моим внутренним ощущениям, не останавливала, т.к. выбирала действительно хороших специалистов с большим опытом, именитыми проектами и высокой стоимостью.
По итогу — это привело к «слитому» бюджету, времени и полному отсутствию результата. В последние три месяца я сама занимаюсь продвижением студии, бюджет на продвижение «нулевой», а результаты хорошие: заказы от селебрити, блогеров и крупных госструктур, публикации в СМИ, участие в качестве спикера, собственное мероприятие, несколько крупных премий. В данный момент ведем переговоры об участии в тв- и youtube-шоу на известных каналах. Вывод: думаю, моей ошибкой было брать именитых специалистов, которые привыкли работать с бюджетами больше, чем я могла предоставить. И не бояться на первых порах браться за многие вещи самостоятельно — это нормально, кроме того, более эффективно, потому что предприниматель работает для себя, а сотрудники для зарплаты, это значит, что наличие команды на первых порах может повернуться против нас.
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Константин Мамаев основатель бренда детских колясок Keka
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Моя основная ошибка при запуске проекта — это небольшие вложения в маркетинг, отсутствие стратегии продвижения товара и компании в целом. В нашей отрасли большая конкуренция, и товары в основном импортные. Сначала мы импортировали товар такой же, как у всех, но теряли в прибыли из-за недобросовестных конкурентов, которые пытались конкурировать только ценой, стоимость товара приходилось опускать и терять прибыль.
Выходом для нас стало создание собственного бренда, мы заключили соглашение на контрактное производство с несколькими заводами, взяли популярные модели и доработали с учетом обратной связи от покупателей, внесли стилистические изменения. Продукт стал выгодно отличаться от аналоговых моделей и адаптирован под российский рынок. Мы установили минимальную розничную цену, строго следим за ее соблюдением и имеем гарантированную прибыль.
Урок: четко выверенная маркетинговая стратегия + развитие собственного бренда. Это сложно и затратно, но позволит увереннее действовать с новинками на рынке и отстаивать свои права на них и права на их продвижение, используя законные инструменты защиты.
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Ксения Прока CEO «Мой девайс»
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Стартап — это особый бизнес, в нем очень важно выбирать людей, основываясь не только на их профессиональных качествах, но тех, с которыми вы готовы идти в долгий путь. Очень важно не бояться с ними расставаться, если по какой-то причине вам некомфортно работать. Если сотрудник профессионально выполняет свою работу, но вы не сходитесь характером и у вас разные взгляды на проект, лучше мирно расстаться на старте. Самая большая ошибка у нас была в том, что мы не сразу научились быстро расставаться с людьми, с которыми мы не сходились во взглядах на управление бизнесом и в видении будущего развития проекта. Когда настал момент, что дальше работать вместе было невозможно из-за постоянных конфликтов, возникли проблемы. Тот человек играл в компании важную роль, ему был делегирован большой объем задач, поэтому было сложно снова взять это на себя и оперативно искать замену.
Сейчас мы понимаем, что в стартапе особенно важно собирать людей, которые близки по видению, а в случае возникновения разногласий — способны договариваться. Нужно выбирать не только тех, кто нравится как профессионал, но и тех, с кем можно найти компромисс — кто в сложных ситуациях будет спорить, но не обижаться.
Также в стартапе важно предпринимать шаги наперед. На этапе быстрого роста мы столкнулись с тем, что наша клиентская база резко выросла, а мы не успели адаптировать количество сотрудников в клиентской поддержке, IT-платформу, некоторые операционные процессы, площади офисов и складов. Из-за этого, в частности, время обработки заявок и ответа на сообщения пользователей очень выросло, а быстро нанимать и обучать людей было крайне трудно. Когда растешь на 20-30% в месяц и у тебя постоянно что-то меняется, сложно строить прогнозы, но это необходимо — иначе можно столкнуться с такими проблемами.
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Инна Анисимова генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner
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Вместе с однокурсницей я открыла PR-агентство, когда училась на старших курсах в Новосибирском университете на журфаке. Опыта у меня не было, агентство спустя время закрылось, но зато я узнала, как нельзя вести бизнес.
Первый урок — не иметь долевое партнерство 50/50. В этом случае нет разделения на зоны ответственности. В агентстве все занимались всем, а в результате больше спорили. Взгляды на работу были разные, а человека, за которым оставалось последнее слово, не было. Мы стали принимать решения с ущербом для бизнеса.
Второй — не принимать на работу по знакомству. Да, хорошим сотрудником может оказаться и сосед по площадке, но не наоборот. В нашем случае моя партнер привела сначала маму на позицию юриста, потом подругу в качестве социолога, штат неоправданно раздули, и мы опять несли убытки.
Я продала свою долю при переезде в Москву, с той подругой мы больше не общаемся, но опыт был отличный.
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