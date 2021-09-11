Опрос предпринимателей: какие ошибки вы совершали на старте бизнеса?

Ресторан — это реальное производство. Здесь ошибка может быть не только виртуальная, как, например, неправильно выставленные настройки рекламной системы в бизнесе, связанном с интернет-маркетингом. Здесь решения проблемы может не существовать физически!

Первой ошибкой, которую я совершил и от которой я хотел бы предостеречь будущих предпринимателей, была непросчитанная покупка бытовой техники. Даже хорошее оборудование от известных брендов сломается, если эксплуатировать его сверх нормы. Очевидно, что объемы продукции на продажу больше, чем количество еды, потребляемой дома. Бытовые слайсеры и мультиварка, которые мы купили для запуска, не выдержали нашего темпа очень рано. Поэтому если вы планируете использовать оборудование часто и долго, то сразу берите профессиональное!

Второе, на что бы я рекомендовал обратить внимание, — рабочее место. Мы арендовали помещение у хлебозавода. Это было дешевле, чем в центре города, но одновременно и дальше от пешеходных потоков. Мы пожертвовали проходящим трафиком в пользу невысокой цены, а для бизнеса, который работает в сфере B2C, такое решение может стать фатальным. Выходом из этой ситуации стала доставка заказов. Она же ликвидировала всю выгоду от дешевой аренды, так как появились дополнительные затраты на ГСМ и заработную плату курьерам.

Выбор локации влияет и на совокупную стоимость рекламы. Например, вывеска, на которую вы потратитесь единожды, позже будет бесплатно рекламировать ваш бизнес перед всеми, кто проходит или проезжает мимо. А вот в глуши ее никто не заметит.

Если запускать бизнес после детального исследования, имея на руках бизнес-план, обоснованный реальным положением на рынке, то, безусловно, многих ошибок можно избежать. Но у такого здравого подхода есть и минус — высокая стоимость материалов, подготовленных профессионалами. На мой взгляд, удачным решением по затратам и получаемому результату являются франшизы. Такая модель бизнеса защищена от типовых ошибок и уже опробована другими франчайзи. На примере «Сан Суши Сендо» могу сказать, что франшиза — действенный способ получить эффективный бизнес за короткое временя.

И в заключение, если вы запускаете бизнес, в котором задействованы уникальные специалисты, то заранее обдумайте, где будете их брать. Например, повар-сушист — не самая распространенная профессия в малых городах России. Сейчас в процессе работы мы можем обучать сотрудника с нуля. А при открытии новых точек — усиливаем команду этого города поварами из других наших ресторанов.