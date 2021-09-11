«Синтез» начинает уникальный для татарстанского спорта сезон

Никогда еще сразу две казанские команды не стартовали в национальной Суперлиге

Завтра, 12 сентября, стартует открытый чемпионат России по водному поло. Чемпион и обладатель Кубка России «Синтез» сыграет в Москве с командой ЦОП «Москомспорта». Через пять дней команда «Синтез-УОР», дебютирующая на уровне команд Суперлиги, сыграет в Астрахани с местным «Динамо-СШОР». Позже в борьбу за место в основном турнире Евролиги вступят игроки основной команды. «Реальное время» представляет превью предстоящего сезона.

Два шага вперед

На самом деле ватерпольный сезон уже стартовал. Молодежная сборная России сыграла на чемпионате мира до 21 года. Вначале россияне разгромили Узбекистан 38:1 и переиграли команду Аргентины 12:5. Тем временем состав аргентинцев наполовину был собран из легионеров — четверо из чемпионата Испании, один из студенческого чемпионата США и один из Сербии. Настоящей проверкой стала игра с Италией. После двух периодов наша команда вела со счетом 6:3, но третий период соперники выиграли всухую, забив четыре гола и выйдя вперед со счетом 7:6. Однако россияне продемонстрировали характер, выиграв заключительный период и завершив встречу вничью — 9:9. Далее нас обыграла Хорватия, с которой работал Юре Марелья, в недавнем прошлом игрок «Синтеза». Увы, в дальнейшем россияне уступили еще Греции и Германии.

Если анализировать эти поражения, то выяснится, что сборная Греции составлена преимущественно из середняков местного чемпионата «Глифады», ПАОК, «Ханьи», «Хиоса». Сборная Германии базируется на основе второй команды Ганновера — «Уайт Шаркс», а также «Потсдама», «Эсслингена». Увы, но этим же ватерполистам россияне проигрывали два года назад на европейском чемпионате до 17 лет, а одним из тренеров сборной был Раис Ковязин из Казани.

Только в матче за 11-е место россияне разгромили сборную ЮАР со счетом 18:7.

Чемпион и обладатель Кубка России «Синтез» сыграет в Москве с командой ЦОП «Москомспорта». Фото instagram.com/sintez_kazan

Канадцы уже перевели свою молодежь в национальную сборную



Почему мы так заострили внимание на, казалось бы, молодежном чемпионате мира? До следующей Олимпиады в Париже осталось три года, до домашнего чемпионата мира в Казани — четыре. Просто сейчас мы потеряли Константина Харькова, ушедшего в сборную Хорватии, и можем потерять еще одного сборника, который горит желанием играть за Германию, в чемпионате которой он выступает. А значит, надо смотреть на ближайший резерв. А он как раз и скрывается в ватерполистах 2000 года рождения и моложе.

Судя по динамике, мы сделали два шага вперед, поскольку на предыдущем МЧМ-2019 россияне финишировали только 13, будучи разгромленными Испанией, проиграв даже Канаде. Пятеро игроков той сборной Канады нынешней зимой противостояли уже национальной сборной России на отборе в Токио: Дабич, Джеркович, Коут, Дсоуза и Танасиевич. Игроки российской молодежки до главной сборной пока не добрались, разве что Эмиль Зиннуров и Игорь Чирков сейчас в основе «Синтеза», а Николаев играл за «Динамо». Сейчас «Синтез» представляли три участника того МЧМ-2019 Егор Васильев, Аскар Махиянов и Замир Мирзиев, к которым присоединились Влад Сергеев, Артем Андриянов, Даниил Иванов, Аскар Яруллин и тренер Евгений Ярощук. По сути, молодежка была составлена на основе воспитанников Казани и московского «Динамо» — Ярослав Николаев, также игравший еще на МЧМ-2019, плюс Никита Волков, Никита Гудованный, Даниил Иванников и Даниил Краснов.

Кстати, летом юниорская сборная 2004 года рождения финишировала пятой на первенстве Европы до 17 лет, обыграв по ходу турнира Черногорию, Сербию и Италию. Это тоже добавляет положительных эмоций.

Поскольку московского «Динамо» в этом сезоне не будет, то играть ребятам из молодежки придется, видимо, в ЦОП Москомспорта. Фото waterpolomoscow.ru

Как укомплектовать все сборные России, если на всю страну остается порядка ста ватерполистов

Поскольку московского «Динамо» в этом сезоне не будет, то играть ребятам из молодежки придется, видимо, в ЦОП Москомспорта, завтрашнем сопернике «Синтеза». Во всяком случае, Гудованный и в прошлом сезоне защищал цвета этой команды. Если это произойдет, то команда столичного Центра олимпийской подготовки серьезно усилится, перейдя в разряд середнячков достаточно компактного по числу участников открытого чемпионата России.

Все слова сожаления и недоумения по поводу того, что на юбилейный, 30-й чемпионат России впервые в своей истории не заявляется московское «Динамо», нами уже сказаны. Что поделать, если финансы в командах столичного спортивного общества «Динамо» распределяются так, что на контракт одного перспективного футболиста можно потратить девять миллионов долларов, а на целую команду по олимпийскому виду спорта, действующего вице-чемпиона страны и финалиста Кубка России, не готовы выделять сущие «копейки»...

Если люди готовы тратить такие деньги, чтобы на выходе получить очередной позор в еврокубках (конкретно у «Динамо» он носит имя собственное — «Локомотиви» из Тбилиси), то никто не может этому помешать. Только надо определиться, где мы живем: в государстве или в олигархате? Если мы живем в государстве, то должен быть государственный подход, в котором есть понимание, что только в 2022 году ватерполистам предстоит принять участие в чемпионате мира, чемпионате Европы, Универсиаде, не говоря уже о юниорских и молодежных стартах. Как можно укомплектовать все эти сборные, если на всю Россию сейчас остается чуть больше ста ватерполистов?

У Астрахани в этом году три приобретения. Фото vk.com/dinamo_ast

Увы, не будет в сезоне вторых команд Волгограда, Московской области и Санкт-Петербурга. У Волгограда действительно что-то застопорилось в плане подготовки молодежи, на прошлом МЧМ играл только один Сергей Мерш, сейчас — Артем Жабкин, а вот питерцев жалко. Этим летом сборная Санкт-Петербурга, составленная из воспитанников двух школ — «Невская застава» и «Экран» — выиграла Спартакиаду учащихся. Водное поло, берущее свой старт в Ленинграде, возвращается в родную пристань, и местная «Балтика» в этом сезоне уже очевидно будет бороться за медали с астраханским «Динамо СШОР».

У Астрахани в этом году три приобретения: Егор Васильев и казанский воспитанник Роман Усов перешли из столичного «Динамо», плюс Искандер Хазиахметов из «Синтеза».

А еще наши воспитанники Арслан Закиров («Синтез») и Сергей Буланаев («Балтика» из Санкт-Петербурга) пополнят состав волгоградского «Спартака». Там пришла пора обновления, поскольку одновременно закончили карьеру «три богатыря» — Алексей Агарков, Павел Халтурин и Юрий Чешев. Третью замену волгоградцы тоже нашли в «Динамо» — это Иван Васильев. Так что, когда «Динамо» в очередной раз решат вернуться в ватерпольное содружество после очередного провала в футболе, то рискуют оказаться на месте сборной Узбекистана, где в свое время разогнали боеспособный «Мехнат» и получили сейчас сборную, которая проигрывает по 1:38. Обиден, кстати, даже не сам счет, а регресс, поскольку на МЧМ-2019 узбеки проигрывали своим соперникам с меньшей разницей.

Побороться за третье место в открытом чемпионате России способна казахстанская «Астана», которой предстоит процесс смены поколений. Прежнее выполнило задачу — завоевав олимпийскую путевку, благодаря выигрышу чемпионата Азии. Нынешнее находится в начале пути — во всяком случае, сразу пять ватерполистов «Астаны» участвовали в МЧМ-2021: Артюх, Балфанбаев, Вилин, Недоконцев и Хасанов.

Хозяин турнира — «Ядран» — потерял сразу четверых основных игроков. Фото instagram.com/pvkjadran

Что нас ожидает в еврокубках?



«Синтез» стартует раньше остальных в связи с участием команды в отборочном турнире Евролиги, который пройдет с 22 по 26 сентября с столице Черногории Подгорице. Играть в столице водного поло Черногории — Херцег-Нови — невозможно из-за обрушения крыши в бассейне. Соперники «Синтеза» необыкновенно сильны, но есть некоторые нюансы. Хозяин турнира — «Ядран» — потерял сразу четверых основных игроков. Беларус Константин Аверка перешел в испанский клуб «Сабадель», как и Душан Баничевич. Голкипер Петар Тесанович будет защищать цвета итальянской «Брешии», а Джуро Радович отправился в греческий «Олимпиакос», который снова собирает под свои ряды вариант сборной мира. Но рассказывать о нем подробнее будет иметь смысл, если только наши команды пересекутся в дальнейшем.

А пока Грецию будет представлять «Аполлон» из Смирны. К своему трио легионеров (Аль Дугтер, Москов и Рамирез) они добавили еще россиянина Ивана Гусарова из сербской «Войводины» и сборника Александроса Гунаса.

Матчи с перечисленными соперниками могут закончиться для «Синтеза» всеми тремя возможными исходами. А вот с венгерским ОСК, финалистом Кубка Лен, и особенно с хорватским «Ядраном» из Сплита нам ловить нечего. Да, мы помним, что именно хорватов «Синтез» обыграл в своем дебютном сезоне в основном турнире Евролиги, но сейчас «Ядран» выглядит даже сильнее сборной Хорватии. На родину вернулись Марино Чагаль из немецкого «Шпандау 04», Никша Добуд из итальянского «Про Рекко». Авторитетный сайт «Тотал ватерполо» еще в апреле анонсировал возвращение Добуда отдельной статьей, отдавая должное заслугам 36-летнего ветерана. Плюс Лука Букич и Константин Харьков, решивший стать игроком сборной Хорватии. «Ядран» итак выделялся на фоне лидеров хорватского клубного ватерпола, а переход Харькова из «Младости» и возвращение Чагаля не в «Морнар», откуда он уезжал, а в «Ядран», делает его суперклубом.

Кстати, возвращаясь к поражению нашей молодежки от Хорватии, отметим, что среди ее творцов были братья Акрап из «Морнара», Брубняк и Бурбуран из «Приморья», а уж Марко Зулева вообще призывался в национальную сборную. То есть для успеха даже на таком уровне нужны игроки основных составов команд, а не скамеечники.

Впрочем, надо сказать и о двух аутсайдерах нашего отбора. Это турецкая «Энка» и литовская команда «Зайбош». Игроки литовского клуба в недавнем прошлом играли за «Балтик-Амадеус» или ВПК «Вильнюс», и тут есть подозрения, что сейчас «Зайбош» — это базовый клуб сборной. Что касается «Энки», то в Турции ведущая команда — «Галатасарай», но у казанских ватерполистов должен быть лишний повод для настроя на матч с турками. Ведь в их составе играет Гемалмазоглу, ватерполист молодежной сборной Германии, которой мы стабильно и обидно уступаем.

