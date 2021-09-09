Бизнес-аккаунт дня: челнинский кейтеринг

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 147-я

Сегодня в России работают около 720 крупных кейтеринговых агентств. Лишь пять из них — самых крупных — обслуживают крупные корпорации и предприятия. Но есть в этом сегменте и частный бизнес, который предлагает организацию фуршета для небольших семейных торжеств. В число таких уже несколько лет входит жительница Набережных Челнов Нурия Фатхуллина. Ее бизнес-аккаунт в «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

От фуршетов до сет-боксов для пикника

Челнинка Нурия Фатхуллина всегда любила готовить, и однажды она поняла, что увлечение кулинарией может приносить прибыль. Так Нурия стала заниматься кейтерингом — организовывать выездное ресторанное обслуживание. Сначала для друзей и знакомых. Потом заказы стали поступать и от других жителей автограда.

Все закуски, канапе и прочие фуршетные блюда по пожеланию заказчика предприниматель готовит по стандартам халяль. Чаще всего такое меню востребовано во время церемоний никаха. Помимо этого, Нурия организует питание для выездных банкетов, фуршетов и свадеб, на заказ можно взять и сет-бокс, например, для пикника.

Сегодня аналитический разбор аккаунта фирмы Нурии провела проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, RUWARD и НР2К, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.



Создать единый стиль и качественный визуал

Описание профиля. Ник соответствует бренду — так легче найти пользователя, если ему просто сказать нейм. Имя пользователя сразу дает представление об аккаунте и его деятельности.

Аватарка является запоминающейся, есть и основное УТП (уникальное торговое предложение) — халяль.

У аккаунта 1670 подписок. Желательно почистить их вручную, чтобы людям было приятно и ваш аккаунт не приняли как массфоловинг.

Шапка профиля дает основные УТП. Но необходимо добавить пробелы, чтобы аудитории можно было нормально его прочитать.

Контакты заполнены, можно добавить в ссылку профиля WhatsApp.

Актуальные тоже есть — их 5 разделов.

Наши рекомендации: прежде всего советуем почистить подписки.

Визуальное оформление. Аватарка тяжело считывается из-за большого количества надписей и ненужных теней на ней. Будет лучше создать узнаваемый и лаконичный логотип.

Обложки хайлайтс выглядят разрозненно. Советуем привести обложки к единому стилю — использовать либо фотографии, либо иконки. Также аватарка, обложки хайлайтс и лента графически не связаны между собой — у них нет единого стиля аккаунта.

В ленте используются не самые удачные фотографии — из-за большого числа блюд на снимке теряется ценность каждого, и все превращается в «мешанину». Рекомендуем использовать профессиональные фотографии. То же самое можно отнести и к видеоконтенту.

Важно экономить время и усилия пользователей

Контент-план. В актуальных есть основной набор того, чем интересуется человек при поиске кейтеринга. Однако советуем добавить расценки, чтобы убрать лишние вопросы у пользователей. Сюда же еще можно добавить представление о бренде — подробно рассказать о компании: сколько лет на рынке, какие основные мероприятия обслуживаете, крупные клиенты, с которыми работали. Это повысит процент доверия к вам у потенциальных заказчиков.

Первое, что бросается в глаза, — нерегулярность публикаций: то пост выложили 26 января, а следующий только 16 марта. Если публикации идут с такими долгими перерывами, то у аудитории может сложиться впечатление, что профиль заброшен или вы больше не присутствуете на рынке услуг.

В профиле прослеживаются попытки чередования двух видов контента — информационного и продающего. Со временем тексты заменились на короткие — по 2-3 предложения с «водой»: в них нет ничего полезного для аудитории, и выглядят они просто как подпись к фотографии еды.

Советуем отказаться от призыва «За подробной информацией пишите в директ». Важно экономить время и усилия пользователей: если подписчик не находит нужные для него данные в публикациях, описании профиля или хайлайтс, то он ищет другой профиль.

Между предложениями не ставятся пробелы, что усложняет чтение публикаций. Где-то и вовсе теряются точки, что указывает на неряшливое отношение к оформлению текстов.

Наши рекомендации:

Указывать полную информацию об услугах в публикациях: позиции меню, стоимость, возможность оформления. Все это важно для пользователей. Не нужно направлять их в директ, чтобы узнать подробности. Зачем подписчику писать в личные сообщения, когда ему хочется прочитать обо всем в постах и хайлайтс? Стоит задуматься об удобстве для аудитории.

Вернуться к идее разделения контента: аудитории важно не только узнать об услугах, но и прочесть что-то, что расширит их кругозор. Например, вышедший в аккаунт пост про то, что «фуршет» с французского переводится как «вилка», смотрится интересно.

Определиться, ставить ли хештеги на все посты или вовсе отказаться от их использования. При пролистывании публикаций видно, что где-то стоят теги, а где-то нет: это вызывает ощущение разорванности.

Составить контент-план, чтобы не делать посты ситуативно

Модерация: комментарии есть, отвечают согласно TOV — грамотно и вежливо, но некоторые комментарии пропускают.

Наши рекомендации: желательно не пропускать комментарии.

Аналитика в цифрах. Публикуется около двух постов в месяц, что кажется нам плохим количеством для такого типа профиля. За пять месяцев не было ни одной публикации, это говорит о том, что следует поработать над контент-планом, чтобы четко выстроить работу с контентом, а не делать его ситуативно.

Вовлеченность выше средней — 4,75% на пост.

По своему рейтингу Trendhero состояние у профиля нормальное — 39/100. Количество достоверной аудитории — 43%, из Набережных Челнов 68% аудитории.

Наши рекомендации: запустить специальные предложения, портфолио, отзывы, чтобы протестировать и понять, приносит ли это какую-то отдачу.