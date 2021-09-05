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Рафаэль Хакимов: «Султан-Галиев предлагал реальную федерализацию страны, что не устраивало Сталина»

13:00, 05.09.2021 5 Сюжет: Рафаэль Хакимов. «Исторический путь татар: перипетии судьбы»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 42-я

Рафаэль Хакимов: «Султан-Галиев предлагал реальную федерализацию страны, что не устраивало Сталина»
Фото: archive.gov.tatarstan.ru (М.Х. Султан-Галиев (внизу, в центре) среди делегатов II Всероссийского съезда коммунистических организаций народов Востока, Москва 15 декабря 1919 г. )

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.

Татарская оппозиция

К сожалению, татарский интеллектуальный мир после революции и особенно при Сталине понес тяжелые потери. Такие яркие политические фигуры, как Юсуф Акчура и Садри Максуди, оказались в вынужденной эмиграции и стали частью турецкой политической системы в качестве советников Ататюрка. В Турции также оказались Гаяз Исхаки, Нигмат Курат, Рашид Арат, составившие весомую часть интеллектуальной среды Турции. Их роль состояла в привнесении национального самосознания в имперское сознание турецкой элиты. Многие из оставшихся на родине татарских политических деятелей были репрессированы во время сталинского режима, остальные могли действовать только в жестких рамках социалистических идей.

Наиболее яркой фигурой тех лет стал Мирсаид Султан-Галиев с идеей исламского социализма. Здесь следует оговориться, что у Султан-Галиева социализм был ярко окрашен в национальный цвет. Это совсем другой социализм, хотя и советский. Михаил Агурский называет его тюркским национал-коммунизмом:

«Султан-Галиев предлагает программу, которая должна в корне исключить возрождение русского владычества над народами колониальных стран, хотя в коммунистическом обличье. Он предлагает учредить диктатуру колоний и полуколоний над промышленно-развитыми странами, создать Интернационал колониальных стран, противопоставленный Третьему Интернационалу, в котором доминируют западные элементы. Кроме того, он требует создания мусульманской советской республики и мусульманской коммунистической партии».

Мулланур Вахитов (в центре). Фото: archive.gov.tatarstan.ru

Султан-Галиев предлагал реальную федерализацию страны, что не устраивало Сталина, и он стал его первой жертвой.

Поведение наиболее близких к большевикам татарских политических деятелей в лице Мулланура Вахитова, возглавлявшего Мусульманский социалистический комитет, и Султан-Галиева, выступившего инициатором создания «Татаро-Башкирской республики», показывает, что при любой идеологии этнический фактор сохранял свое доминирующее положение.

После смерти Ленина обострилась внутриполитическая борьба. К власти пришел Иосиф Сталин, установивший свою личную диктатуру и физически устранявший политических противников. Первоначальная свобода для республик обернулась к 1929 г. унификацией всех регионов страны. Сталину ограничения прав регионов было мало, нужно было обезглавить народы, и он начал тотальные репрессии. Под репрессии попали все, кто строил ТАССР, и даже просто талантливые люди.

Сталину ограничения прав регионов было мало, нужно было обезглавить народы, и он начал тотальные репрессии. Фото wikipedia.org

Коллективизация

Советская Россия оказалась в окружении враждебных сил, а долгожданная мировая революция захлебнулась. Сталин понимал, что выстоять в одиночку будет непросто, и начал укреплять свою власть, объявив об индустриализации страны. Средств на проведение промышленной революции не было. Пришлось ее проводить за счет крестьян.

В 1927 г. в стране разразился «хлебный кризис». Из-за нехватки промышленных товаров для обмена на зерно, а также неурожая в ряде районов, сократилось количество поступившего на рынок товарного хлеба, а также продажа сельхозпродукции государству. Промышленность не поспевала кормить город через товарообмен. Опасаясь повторения хлебных кризисов и срыва выполнения плана индустриализации, руководство страны решило ускорить проведение сплошной коллективизации. Мнение экономистов-аграрников (А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев и др.), что наиболее перспективным для экономики является соединение индивидуально-семейной, коллективной и государственной форм производства, было проигнорировано.

В декабре 1927 г. ХV съезд ВКП(б) принял специальную резолюцию по вопросу о работе в деревне, в которой провозгласил «Курс на коллективизацию». Ставились задачи:

  • создать «фабрики зерна и мяса»;
  • обеспечить условия для применения машин, удобрений, новейших агро- и зоотехнических методов производства;
  • высвободить рабочую силу для строек индустриализации;
  • ликвидировать разделение крестьян на бедноту, середняка и кулака.
В декабре 1927 г. ХV съезд ВКП(б) принял специальную резолюцию по вопросу о работе в деревне, в которой провозгласил «Курс на коллективизацию». Фото историческая-самара.рф

Был издан «Закон об общих началах землепользования и землеустройства», по которому из госбюджета выделялись значительные суммы на финансирование коллективных хозяйств. Для технического обслуживания крестьянских объединенных кооперативов в сельских районах организовывались машинно-тракторные станции (МТС).

Существовали три типа колхозов:

  1. товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ), где обобществлялись только сложные машины, а основные средства производства (земля, инвентарь, рабочий и продуктивный скот) находились в частном пользовании;
  2. артель, где обобществлялись земля, инвентарь, рабочий и продуктивный скот, а в личной собственности оставлялись огороды, мелкий скот и птица, ручной инвентарь;
  3. коммуны, где все было общим, подчас до организации общественного питания. Предполагалось, что крестьянин сам убедится в преимуществах обобществления, и с принятием административных мер не спешили.
Рафаэль Хакимов
ОбществоИстория Татарстан

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 комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 13:15
    попытки затормозить индустриализации страны отжившим элементом,были решительно пресечены компартией.
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  • Анонимно 13:43
    Мусульманский национал-коммунист Султан-Галиев мечтал и Мировой марксистской (коммунистический) "революции".
    Но он был гораздо менее кровожадными, чем воинствующие безбожники марксисты Ленин и Троцкий.
    Как раз потому что, был мусульманином.
    Лучший ученик красных диктаторов атеист Сталин продолжил дело своих учителей и вырезал всех верующих и националистов.
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  • Анонимно 14:18
    "Поведение наиболее близких к большевикам татарских политических деятелей в лице Мулланура Вахитова, возглавлявшего Мусульманский социалистический комитет, и Султан-Галиева, выступившего инициатором создания «Татаро-Башкирской республики», показывает, что при любой идеологии этнический фактор сохранял свое доминирующее положение".

    "Этнический фактор" занимал "доминирующее положение" не только у мусульмано-тюркского национал-коммуниста Султан-Галиева, но и у немецких национал-социалистов (нацистов).

    Лозунг "Коммунизм только для тюрок-мусульман" ничем не отличается от лозунга "Германия только для немцев".

    Тоталитарные идеологии марксизма-коммунизма и национал-социализма имеют очень много общего.

    Тексты марксистов Ленина и Троцкого и тексты нацистов Гитлера и Геббельса имеют много общего в своей человеко-ненавистнической сущности.
    Только у марксистов "избранные" это пролетарии, а у нацистов "избранные" это немцы.
    Остальных надо уничтожать.
    Саид-Галеев добавил к ленинскому марксизму этническую и религиозную составляющие.

    Тем он и понравился красным диктаторам Ленину и Троцкому, которые для захвата и удержания власти расчленили демократическую Российскую Республику (которой стала РИ с февраля 1917 года) по национальному признаку.
    Но диктаторы Ленин и Троцкий не желали ни с кем делиться властью.
    Использовав националистов и мусульман для захвата власти, они тут же стали их вырезать.
    Первым репрессиям Султан-Галиев подвергся ещё при власти Ленина и Троцкого.
    Марксист Сталин лишь завершил то, что начал его учитель Ленин - вырезал всех националистов, мусульман, христиан и иудеев.
    Как ему и завещал "великий Ленин".



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    Анонимно 14:49
    марксизм не догма а руководство к действию...
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    Анонимно 15:19
    Нацизм тоже самое.
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