Рафаэль Хакимов: «За разными проектами татарской автономии стояли различные политические силы»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 41-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



Татары в революции

Вместе с экономическим развитием страны преимущественно в крупных городах этническое и климатическое многообразие России приходило в противоречие с размерами и характером государственного устройства страны. Молодые революционеры воспользовались ситуацией и в нужное время оказались в нужном месте. Однако революция — вещь непредсказуемая. Как только исчезли административные скрепы, Россия стала развиваться по естественным законам, а они диктовали федерализацию огромной по территории и этнически разнообразной страны.

Во время революции и Гражданской войны территории Западной Украины и Западной Белоруссии были завоеваны Польшей. Бессарабию аннексировала Румыния. Финляндия, Латвия, Литва, Эстония объявили о своей независимости. Ряд территорий создали советские республики под руководством большевиков и были готовы объединиться в единый Союз. Большевики, всегда выступавшие против федерализации России перед лицом распавшейся страны, пересмотрели свою политику в отношении народов и подхватили лозунг Вудро Вильсона о самоопределении наций.

Специально созданная Комиссия Политбюро ЦК РКП(б) выдвинула подготовленный Сталиным план объединения, который предусматривал вхождение в Россию других республик в качестве автономных образований. Однако Ленин подверг план автономизации резкой критике. Он считал, что советские республики должны объединиться в единое государство на началах равноправия и сохранения суверенитета с правом свободного выхода из союза. ЦК РКП(б) одобрил ленинские принципы.

Договор об образовании СССР был подписан 29 декабря 1922 г. РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика объединились в Союз Советских Социалистических Республик (СССР).



Фото wikipedia.org

Проекты татарской «автономии»

А вот с татарами были объективные трудности, ведь народ жил по всей стране, и определить границы республики было непросто. Татары предложили целый ряд форм государственности: культурную автономию, «Штат Идель-Урал», Татаро-Башкирскую республику и, наконец, Автономную Татарию (АТССР), названную чуть позже ТАССР.

За разными проектами стояли различные политические силы. Пока существовали татарские полки в Казани, Уфе и Оренбурге, идея «Штата Идель-Урал» представлялась реалистичной, но инициаторы ее не были большевиками, они не были лояльны к организаторам социалистической революции. К тому же возникли трения между татарскими и башкирскими революционерами, подогретые центром.

20 ноября 1917 г. на съезде народов Поволжья (Миллэт меджлиси) было принято решение о провозглашении на территориях Казанской и Уфимской губерний, а также части территорий прилегающих губерний Идель-Уральской Республики (Штата Идель-Урал), для чего была сформирована исполнительная коллегия.

Формальное провозглашение Штата было намечено на 1 марта 1918 г. Но оно не состоялось в связи с противодействием большевистских Советов и Революционного штаба Красной Армии. Национальное правительство так называемой «Забулачной республики» некоторое время продолжало существовать, но политического веса уже не имело.

Фото: bashinform.ru

В Москве Наркомнац по заданию Совета народных комиссаров разрабатывает проект Татаро-Башкирской республики как советскую альтернативу Штату Идель-Урал. Активными сторонников создания Татаро-Башкирской Советской Республики были Мирсаид Султан-Галиев и Мулланур Вахитов.



Они вели активную агитацию за создание этого национального образования во время своих выступлений на Втором съезде коммунистических организаций народов Востока, а также писали об этом в письмах В.И. Ленину. В одном из них Султан-Га­лиев пытался объяснить, что башкиры Уфимской, Пермской и Самарской губерний почти целиком выступают за создание Татаро-Башкирской республики. Однако его точка зрения не получила поддержки.

Большевики тем временем вели наступление на «буржуазных националистов». Декретом от 24 марта (за подписями Сталина и Мулланура Вахитова) было ликвидировано Харби шуро (Военный совет), а в апреле упразднены Милли шуро (Национальный совет) с конфискацией имущества, 1 мая была запрещена деятельность Милли идарэ (Национального правительства) и всех связанных с ним учреждений, конфискован Милли фонд.



В конце мая прекратил свою деятельность Всероссийский центральный мусульманский совет. Часть депутатов Национального собрания образовала «Малый меджлис», который продолжал работать на свободных от большевиков территориях. Хотя в июле 1918 г. совместно с восставшим Чехословацким корпусом частично была восстановлена Национальная администрация Урало-Волж­ского штата, это уже ничего не меняло. В конце 1918 г. остатки войск Всероссийского мусульманского Военного совета (Харби шуро) вошли в армию Колчака как 16-й татарский полк. Руководитель Штата Идель-Урал Садри Максуди нелегально выехал за границу в конце 1918 г.



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Башкирская и Татарская автономии

ЦК РКП(б) решил рассмотреть вопрос об автономии татар и башкир на специальном заседании ЦК с участием группы делегатов съезда. 13 декабря 1919 г. Политбюро ЦК РКП(б) приняло следующее постановление:

«Ввиду того что значительная часть Всероссийского съезда коммунистических организаций народов Востока и, в частности, все представители коммунистов Башкирии против создания Татаро-Башкирской республики, таковой не создавать и декрет Наркомнаца от 22 марта 1918 г. о Татаро-Башкирской Советской республики отменить, предложить членам партии не вести в дальнейшем агитацию за Татаро-Башкирскую республику».

Таким образом, с лозунгом Татаро-Башкирской республики было покончено. На повестку дня встал вопрос о создании отдельных автономий татар и башкир. Башкирская Республика была провозглашена в 1919 г., пройдя довольно сложный путь во главе с Заки Валиди. Территория предполагаемого Башкурдистана не один раз менялась в зависимости от тех политических сил, которые предлагали свои варианты.

В конце концов в состав автономной республики Башкортостан вошли территории, выделенные из Казанской, Уфимской, Самарской, Вятской и Симбирской губерний. Кроме того, в декрете оговаривалась возможность присоединения Бирского и Белебеевского уездов к Татарстану в случае соответствующего волеизъявления населения. Волеизъявление не состоялось по понятным причинам — большевикам не нужна была сильная Татарская республика в самом сердце России.

Появилась «матрешечная» псевдофедерация, которая могла существовать только в условиях жесткой централизации.



Фото tassr90.ru

Границы Татарской республики

27 мая 1920 г. постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР была провозглашена и с 25 июня 1920 г. образована Татарская АССР.

Татары в ходе революции 1917 г. не стремились к созданию этнического государства. Республика Татарстан с титульным наименованием возникла не столько в ответ на требования народа, сколько в силу общей европеизированной концепции федерализации. Татары же требовали государственности без этнической окраски, понимая, что окружены не только русским населением, но и значительной частью чувашей и финно-угорских народов. Тем не менее именно татары выступали инициаторами образования автономии. В результате политических интриг ядро татар оказалось поделенным между Татарией и Башкирией, а многие татары оказались в соседних республиках и областях.

Оговорки о необходимости проведения референдума по поводу присоединения западной Башкирии к Татарии остались напоминанием о непростом пути татар к возрождению государственности. Референдум не был организован, и данные территории в 1922 г. были переданы Башкирской АССР. И для гарантий против возможной татарской экспансии между Татарстаном и Казахстаном создали так называемый «Оренбурский коридор» и заселили русскими и украинцами, а ведь до революции Оренбург был одной из татарских столиц наряду с Казанью и Уфой.

