При Черчесове с Кипром мы выглядели гораздо убедительней

Россия с Карпиным выиграла 2:0, но выглядела неважно

Субботний матч футбольной сборной России на Кипре завершился неплохим результатом, но огорчил невзрачной игрой. Два года назад матч с тем же соперником оказался гораздо более симпатичным, завершившись разгромом 5:0. «Реальное время» проводит аналогии между двумя этими матчами.

Ну и, Валерий Георгиевич?

Иногда ловишь себя на мысли, что предыдущий отборочный цикл, который сборная России провела под руководством Станислава Черчесова, был одним из немногих, если не единственным, когда не приходилось переживать за результат в матче с командой более низкого уровня.

Вчерашняя игра с Кипром заставила поволноваться в первом тайме, когда киприоты перехватили инициативу, пропустив гол от Александра Ерохина. А уж во втором тайме вообще началась нервотрепка, когда увеличив счет с помощью Федора Смолова и Рифата Жемалетдинова, россияне застряли у своей площади — и Кипр не просто владел инициативой, он насел на наши ворота, как «Барселона» со своей тики-такой в лучшие годы. Мы отбивались, мы тянули время при розыгрышах штрафных, как будто это было продолжение противостояния с Хорватией. Там это могло быть простительно, но с Кипром-то хотелось видеть игру «от себя», с кучей, с соперником, забившимся у своей штрафной, мечтающим только об одном: финальном свистке. Ведь именно с этой целью большая часть футбольной общественности требовала отставки предыдущего штаба.

А ведь при Черчесове мы выносили в гостях Кипр 5:0, со счетом 4:0 громили Казахстан и Шотландию, а Сан-Марино и вовсе будет вспоминать встречи с нашей сборной как страшный сон — 0:5 и 0:9. Скажете, Сан-Марино — не показатель? Ну так и Лихтенштейн и Андорру при Гусе Хиддинке мы обыгрывали со счетом 1:0, и с таким зубовным скрежетом, что вспоминается до сих пор, хотя это было еще в 2009 и 2007-м годах, соответственно. И это был тот самый отборочный цикл, в котором новый тренер сборной Гус Хиддинк начинал с двух ничьих — с Хорватией и Израилем. Будь это любой российский тренер — он был бы на волосок от отставки.

Карпин сейчас практически в такой же диспозиции, поскольку на старте у него хорваты, и киприоты, сейчас уже сопоставимые с Израилем. Четыре очка в четырех матчах — вполне приличный результат для команды, которая подчас не набирала столько по итогам всего отборочного цикла.

Как киприоты до этого умудрились обыграть Словению, как вели по ходу матча со Словакией, так и осталось загадкой

Ход матча с россиянами не продемонстрировал, за счет чего произошел такой прогресс — у киприотов, честно говоря, вообще никто особо не запомнился. Ни воспитанник английского футбола Андреас Каро, ни, само собой, Александр Гогич, оставшийся на скамейке запасных. Лучшего бомбардира сборной в прошлом отборе Пиероса Сотириу, ранее выступавшего за «Астану», а сейчас перешедшего в болгарский «Лудогорец», тренер сборной не вызвал на матч с россиянами, а Матию Шполярича вообще не приглашал ни разу. Как киприоты до этого умудрились обыграть Словению, как вели по ходу матча со Словакией, так и осталось загадкой.

Пара слов о физике

Еще после чемпионата Европы я общался с одним из известных татарстанских тренеров по легкой атлетике, который обратил внимание на любопытную деталь. Он сказал: «Посмотри, какие у наших сборников ягодичные мышцы».

Разовью мысль своего собеседника. Мышцы, в частности в этом месте, очень важны для демонстрации скоростно-силовой работы. И в противовес, кстати, были представлены парни из сборной Украины, у которых со времен Маслова, а потом и Лобановского не было проблем с физической подготовкой. Сейчас вместо сборников Черчесова пришли сборники Карпина, и снова нас заставляют вспоминать о физической подготовке игроков сборной, на этот раз в отношении выносливости. После часа игры с киприотами, плюс-минус пять минут, наши просто встали. И это при том, что хозяева поля ни в одной фазе матча не предлагали запредельных скоростей, так что нашим просто не от чего было «задохнуться» или «закислиться».

Возвращаясь все к тому же разгрому двухлетней давности: тогда мы добивали противника в концовке, забив три гола в последние десять минут. Это, вообще-то, один из показателей классности сборных, что «делает разницу», как принято сейчас говорить. Да что далеко ходить, Португалия переиграла Ирландию 2:1, когда Криштиану забил два мяча головой — на исходе 90 минут и в добавленное время. В свою очередь, Ирландия сейчас сравняла счет в игре с Азербайджаном, Дания обыграла Фареры, а Хорватия — Словакию в последнюю пятиминутку матчей. Играть в футбол научились почти все, додавливать в концовках могут только сильные, а отбиваться от киприотов, начиная с 60-й минуты, — это не то, чего ждали от сборной Карпина.

Сейчас вместо сборников Черчесова пришли сборники Карпина, и снова нас заставляют вспоминать о физической подготовке игроков сборной

И снова об «институте сборных»

Во вторник предстоит последняя игра сентябрьского цикла, дома с Мальтой. Возвращаясь к сборной времен Черчесова, вспоминаешь, что перед матчами с подобными противниками мы совершенно не переживали. А сейчас возвращаемся все к тому же нервяку прошлых лет.

Между тем, Мальта, в отличие от нас, не просто разгромила Кипр 3:0 и набрала те же самые четыре очка, что и островитяне. Она сыграла вничью со Словакией и проиграла Словении только по пенальти. Хорваты громили её в последние 30 минут матча, только за счет разницы в общекомандном классе и лидеров, вроде Модрича и Перишича.

На первый взгляд, изменения у Мальты произошли за счет актуальной для нынешней Европы темы с привлечением легионеров в сборную: и англичанина Гэмбина и итальянца Пепе, и нигерийских братьев Мбонг. Но все это далеко не так. Мальта крайне аккуратно начала подходить к вопросу построения института сборных, как сообщающихся сосудов, когда все три команды — юниорская, молодежная и национальная — работают в одной связке.

Для понимания: сразу два нынешних ее сборника знакомы казанским болельщикам еще по отбору на чемпионат Европы 2014 года среди футболистов до 19 лет. Юрген Дегабриэль и Карл Микалефф играли за Мальту на отборочном турнире в Казани, где также выступали Эстония и Украина. Мальта, понятное дело, была аутсайдером в этом квартете, а турнир выиграла Россия. Из той сборной в нынешней сборной у нас Вячеслав Караваев и Алексей Миранчук, остальные играют на уровне ФНЛ, как, например, Дмитрий Ефремов, заключивший в начале месяца контракт с тольяттинским «Акроном». Он, как и Денис Давыдов и Денис Мартусевич, даже поиграл за границей, что для некоторых российских болельщиков считается некой гарантией дальнейшего прогресса. Но нет его, прогресса-то.

Смена Черчесова на Карпина — это пятый подобный случай

А у той же Мальты он есть, в том числе за счет талантливого поколения 1997 года рождения. Ради него местная федерация даже потратилась на проведение финального турнира сборных до 17 лет. Как в 2006 году Люксембург принимал такой финал, поскольку в стране появился Миралем Пьянич, так и Мальта пригласила все сильнейшие команды, чтобы на их уровне проверить Майлза Бирмана, Хуана Корбалана, Нила Табоне, Кириана Нвоко и Джозефа Мбонга. Пять человек из одного года выпуска в национальной сборной — то, о чем России остается мечтать.

Как мечтать о советских временах, когда существовал тренерский совет. Главный тренер сборной страны мог прийти на него и посетовать, что в скором времени у него будут проблемы с футболистами того или иного амплуа. Тем самым как бы давалось государственное задание, и в клубах начинали готовить или искать нужного игрока. Украина, в какой-то мере, продолжает жить в этой парадигме — в частности, ее сборной сейчас руководит Александр Петраков, который в Казани в 2014 году был наставником молодежной сборной и довел своих воспитанников до золота на чемпионате мира 2019 года. Как только в сборной возникла проблема после ухода Андрея Шевченко, так Петраков оказался востребован, и вчерашняя ничья с Францией 1:1 явно пошла в копилку немолодого, но пока еще малоопытного тренера.

Армения, которая сейчас лидирует в своей группе, опережая даже Германию, тоже получила свою файду от казанского отбора 2014 года. Аршак Корян, выступавший тогда за Россию, и экс-украинец Артур Миранян сейчас играют ведущие роли в команде своей исторической родины.

Что касается российского футбола, то он так и продолжает жить, не имея перед собой программы стратегического развития, планирования даже на один отборочный цикл. Смена Черчесова на Карпина — это пятый подобный случай (Бышовца на Романцева в 1998-м, Газзаева на Ярцева в 2003-м, Ярцева на Семина в 2005-м, Капелло на Слуцкого в 2015-м), чего не знает ни одна футбольная страна мира — ни лидер, ни аутсайдер. Понятно, что СМИ сейчас максимально сглаживают процесс произошедших перемен, но гостевая ничья с нами и победа над Словакией уже утверждают Хорватию в ранге фаворита нашей группы. Поэтому те, кто еще продолжает жить в парадигме «Валера, Верим!», уже могут начинать готовиться к поддержке сборной страны в стыковых матчах.

