«Выходите немедленно»: что творилось в Белом доме 11 сентября 2001 года

Как работал Белый дом в день крупнейшего теракта в мировой истории: рассказ очевидицы

Неделя остается до очередной трагической годовщины: исполняется 20 лет с момента терактов в Нью-Йорке 11 сентября, в которых погибли 2 977 человек. Эта атака террористов стала крупнейшей в истории по количеству жертв. Анита МакБрайд, научный сотрудник Центра исследований Конгресса Департамента государственного управления Американского университета, в своей статье для The Conversation приводит свидетельства сотрудников Белого дома о том, что происходило в те страшные часы в цитадели американской демократии.

Гром среди ясного неба



Во вторник, 11 сентября 2001 года, меня ожидал относительно спокойный рабочий день в Белом доме.



Я работала специальным помощником президента по вопросам управления и администрации, а сам Джордж Буш был во Флориде на рабочей встрече. Вместо него в Белом доме оставался вице-президент Дик Чейни. Первая леди Лора Буш должна была отправиться на Капитолийский холм, чтобы проинформировать сенаторов о новшествах в дошкольном образовании. На Южной лужайке накрывались столы для вечернего барбекю в Конгрессе.



Поскольку президента не было, я приехала в то утро на работу позже обычного и направилась на завтрак в небольшую столовую на первом этаже Западного крыла.



Я сидела за столом, ела тост и пила кофе, когда к нам подошел коллега и сообщил нам о том, что самолет врезался во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Мы решили, что произошла ужасная авария. Вскоре после этого мы покинули столовую, еще не зная о втором самолете...

Северная стена Всемирного торгового центра (южная башня) сразу после столкновения. Фото wikipedia.org

«Выходите немедленно»

Через несколько минут после того, как мы узнали об авиакатастрофе, в коридоре первого этажа возникла бурная активность. Секретная служба приказала мне вывести сотрудников Западного крыла из их офисов в столовую без окон, которая в то время считалась самым безопасным местом.



Но затем агенты с оружием наготове приказали всем: «Выходите немедленно». Сотрудники должны были бежать через металлические ворота, которые были открыты на обоих концах улицы за пределами Западного крыла. Женщинам посоветовали сбросить обувь на каблуках и спасаться бегством. Туристы, которые были на тот момент на экскурсии в Белом доме, выбежали из здания. На лужайке осталась чья-то коляска...



Секретная служба приказала персоналу эвакуироваться как можно быстрее. Однако в пятиэтажном административном здании по соседству многие сотрудники узнали об этих приказах, только посмотрев телевизор и увидев бегущую строку в новостях: «Белый дом эвакуируется».

Поспешная эвакуация стала ответом на срочный звонок, полученный секретной службой от службы управления воздушным движением в национальном аэропорту имени Рональда Рейгана. Там сказали: «К вам приближается самолет, и если там есть люди, лучше убрать их оттуда. И мы имеем в виду, черт возьми, прямо сейчас!»



Спустя несколько мгновений самолет, летевший рейсом 77 American Airlines, угнанный террористами, врезался в Пентагон. Вице-президент был эвакуирован из своего офиса в Западном крыле в президентский центр чрезвычайных операций, также называемый «Бункер». Позже агент рассказывал: «У нас было 56 секунд, чтобы переместить его».



Вид с воздуха на Пентагон. Фото wikipedia.org

«Мертвый список»

В ситуационной комнате Белого дома, которая служила жизненно важным звеном для безопасной связи с президентом, старший дежурный офицер сказал сотрудникам: «Нам приказано эвакуироваться. Если вы хотите уйти, уходите».



Но никто не двинулся с места.



Техник-связист передал список сотрудников, которые остались в Оперативном центре ЦРУ. Тамошние дежурные назвали это «мертвым списком». К счастью, это название не оправдалось.



Я покинула Белый дом, перешла улицу и присоединилась к коллегам в парке Лафайет. Я инстинктивно искала более безопасное место для собрания и подумала об офисе «Даймлер-Крайслера» в нескольких минутах ходьбы. Там работал мой муж Тим МакБрайд, бывший помощник президента Джорджа Буша-старшего — он был в «Даймлер-Крайслере» директором по связям с правительством в их офисе в Вашингтоне.



Я позвонила Тиму и спросила, могу ли я привести к нему сотрудников Белого дома. Своих сотрудников он уже начал отправлять домой — и попросил их оставить свои компьютеры включенными с записанными паролями, чтобы сотрудники Белого дома могли работать в этом офисе.



В конечном итоге более 70 сотрудников Белого дома, занятых работой по спичрайтингу, планированию, коммуникациям, деятельности Овального кабинета и законодательным вопросам, работали в «Даймлер-Крайслере» 11 сентября. Я попросила одного из первых сотрудников прийти к стойке регистрации, записать имена и контактные номера каждого и отправить этот список по факсу в оперативную комнату Белого дома, сообщив им, кто именно находится в этом месте.

Президент Джордж Буш в Сарасоте, Флорида. Фото georgewbushlibrary.smu.edu

«Связь усилилась»

Спичрайтеры начали составлять речи президента. Специалисты по связям с общественностью отслеживали отчеты по всей стране и поддерживали связь со СМИ. А вышестоящий персонал взял на себя ответственность, дав указания по составлению расписания президента и мероприятий на следующие несколько дней, включая поездки в Нью-Йорк и Пентагон.



В ужасе и горе мы смотрели новости об угнанном самолете, который упал в поле в Пенсильвании, но настроение в офисе «Даймлер-Крайслера» было сосредоточенным и решительным. Как сказал один из коллег, «культура Белого дома оставалась в людях перед лицом чрезвычайной ситуации».



Около 17.00 до нас дошла весть, что персонал Западного крыла должен вернуться в Белый дом. Президент возвращался. Обходя комнату за комнатой в офисе «Даймлер-Крайслера», я собирала все оставшиеся документы. Эти материалы были теперь президентскими записями, которые должны были храниться в Национальном архиве.



Возвращаясь в Белый дом за своей машиной, я шла через Лафайет-парк. Страна вступила в состояние войны, и все знали, что это начало новой главы в американской истории. Как сказал мне один бывший коллега, «работа в Белом доме сама по себе является обязывающим опытом, но после такого опыта эта связь усилилась».