Новички прижились, а новая площадка становится оружием Квартальнова. «Ак Барс» стартовал в новом сезоне

Главные итоги стартового матча нового сезона для команды Квартальнова

Новый сезон «Ак Барс» начинает под шумиху совсем не о хоккейных делах, а о надобности или ненадобности танцующих девушек в проходах. За всей этой шумихой даже затерялась интрига — какой предстанет команда в новом сезоне после перестройки? Матч с «Йокеритом» (3:0) показал, что как минимум быстрой и боевой. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги стартовой встречи сезона для «Ак Барса». Как новый лед становится оружием «Ак Барса», почему отказ от группы поддержки — верное решение, и как новички приходятся ко двору.

Североамериканская «коробка» — лучший подарок под хоккей Квартальнова

Сразу несколько ноу-хау от «Ак Барса» ожидало болельщиков на самом старте сезона. Во-первых «Ак Барс», похоже, теперь команда «канадского формата» — домашняя площадка 60 на 26 позволяет казанцам играть в излюбленную игру Квартальнова с высоким прессингом и с упором на индивидуальное мастерство, вместо долгих тягучих передач по ширине площадки.

Именно так забросил вчера первую шайбу для «Ак Барса» в нынешнем сезоне Кирилл Панюков. Новый форвард казанцев получил шайбу в центре площадки, самостоятельно объехал нескольких защитников и уже в падении положил шайбу в ворота. В традициях североамериканского хоккея.

Первые плоды нововведение «Татнефть Арены» дало еще на домашнем Кубке чемпионов, когда «Ак Барс» сыграл именно в стиле, довольно близком для Дмитрия Квартальнова. Казанцы забросили больше всех — 15 шайб за четыре игры и уверенно выиграли турнир на своем новом льду. Вчера «Ак Барс» вновь показал, что такой формат площадки для его хоккея подходит как нельзя лучше.

Надо думать, что это нововведение может стать большим подспорьем для казанцев в плей-офф нынешнего сезона. Принимать соперника на привычном для себя и непривычном для большинства команд лиги льду — серьезное преимущество.

Распустив группу поддержки «Ак Барс» задал правильный посыл для всей лиги

Во-вторых, придя на первый матч нового сезона болельщики не обнаружили девушек из группы поддержки. О том, то черлидерш в этом сезоне не будет, стало известно еще в середине августа и многие СМИ и телеграм-каналы даже попытались поднять из этого искусственную шумиху.

Стоит отметить, что группы поддержки — чужеродный для хоккея элемент, который никогда в североамериканских лигах место не имел. В НХЛ прекрасно обходятся из без танцующих в проходах девушек. Нет их и в АХЛ. Это традиция распространена в американском футболе, но и там девушки показывают трюки лишь у кромки поля и во время перерывов, но не отвлекают болельщиков от игры в проходах трибун.

«Ак Барс» сделал абсолютно верный и взвешенный шаг, отказавшись от этого бессмысленного архаизма. В мире давно идет тенденция на отказ от объективизации женщин и попыток приписать им функцию развлечения для мужчин. Какие теперь могут быть вопросы к «Ак Барсу», который услышал и «внял» мировым тенденциям и требованиям, и отправил девушек попробовать работать головой, а не телом? Все сделано по последним «заветам».

Остальным клубам тоже стоит присмотреться к этому нововведению. Тенденции всегда задают лидеры.

Сработало? Новички пока приходятся ко двору

Главным и самым острым вопросом для «Ак Барса» начавшегося сезона стоит кадровый. У казанцев после летней перестройки сложилась довольно короткая скамейка, а заменить хоккеистов костяка могут лишь молодые резервисты, пока что не получившие достаточного опыта игр в КХЛ.

Места ушедших легионеров в Казани все еще полностью не заполнили. Данис Зарипов уже все очевидно будет исполнять скорее роль символа и «мемодела» для социальных сетей «Ак Барса», и на первый взгляд кажется, что общий уровень мастерства команд просел.

Вчера, впрочем, сменщики бывших лидеров себя показали довольно интересно. Как мы писали, эффектно забил и праворукий Кирилл Панюков, призванный заменить Станислава Галиева. В таком же североамериканском стиле убегая из средней зоны, самостоятельно распорядился шайбой и Джордан Уил. Причем сделал это в меньшинстве.

Пожалуй, главный обнадеживающий для «Ак Барса» итог игры с «Йокеритом» — новички заиграли и уже приносят результат. Что будет дальше?

Джокеры все помнят. Коваленко все-таки получил свою «ответку»

Перед матчем в беседе с новичком команды Николаем Коваленко в пресс-службе «Ак Барса» решили вспомнить момент из весеннего плей-офф, когда 21-летний хоккеист тогда еще «Локомотива» закусался с финнами, адресуя в их адрес неприличные жесты. Тогда находясь на скамейке своей команды он таким образом выражал удовлетворение неудачной игрой соперника.

— У вас непростые отношения с «Йокеритом» после небольшого скандала в плей-офф. Не ожидаете какую-то охоту на себя? — спрашивали в пресс-службе.

— Да какую охоту? Все видели только мой жест, а жесты игроков «Йокерита» не показали. Все забыли уже об этом эпизоде. Сейчас я думаю о том, как помочь «Ак Барсу». Чем больше забью голов, тем лучше, — рассуждал хоккеист.

Но у джокеров, похоже, было другое мнение. Никто ничего так просто не забывает. Николай стал главной целью для нескольких хоккеистов «Йокерита» и в один момент 21-летний нападающий узнал, что значит месть по-фински. Давид Скленичка очевидно с большим энтузиазмом, чем надо отталкивал Коваленко от своего вратаря в борьбе, а когда тот посмел ответить на «напихоны», то с удовольствием поддался своему гневу, забив молодого форварда в борт. Благо рядом Воронков оказался, чтоб заступиться — неизвестно, чем это могло закончиться.

Эрик Добролюбов