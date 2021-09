Видео недели: смелый школьник, бабушка-зацепер и спасение олененка

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Поправка для президента

Ученик из Воркуты, который поправил ошибшегося Владимира Путина на встрече со школьниками во Владивостоке 1 сентября, стал звездой новостей. Напомним, Путин, общаясь со школьниками во время просветительского марафона во Владивостоке, назвал войну, которую вел Петр I со Швецией, Семилетней. Никанор Толстых решил поправить главу государства: «Не сочтите за… В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война». С его репликой Путин согласился: «Да, спасибо за поправку». Директор школы, где учится Никанор, немедленно назвала мальчика наглецом, а пресс-секретарь президента — напротив, талантливым и знающим ребенком.

Танец «птицы счастья» вызвал волну возмущений

Героиней соцсетей стала на этой неделе учительница из Хабаровска. Поздравить учеников школы №76 и их родителей на торжественной линейке 1 сентября она решила, станцевав танец живота. При этом тело ее было полностью скрыто под костюмом, но яркое солнце создало эффект прозрачности одеяния.

Видео с ее выступлением разлетелось не только по пабликам в социальных сетях, но попало и в новости федеральных каналов. Мнения разделились: одни высказали свое возмущение, назвав номер неуместным. Другие, в частности присутствовавшие на линейке родители, сообщили, что «не было ни одного слова плохого или отрицательной реакции. У всех был восторг, девочку хвалили».

В итоге волна возмущений заставила учительницу извиниться за свой танец. Она сказала, что в своем творческом номере изображала птицу счастья и никого не хотела оскорбить. А к концу недели появилась информация, что педагог решила уволиться из школы. Вот только неизвестно, было это сделано под нажимом администрации или по собственной воле.

Свободу Бемби!

Курьезный случай произошел на этой неделе на железнодорожном вокзале Казани. Олененок умудрился просунуть голову между прутьями забора, истошно кричал, и выбраться ему никак не удавалось. На помощь пришли сотрудники и посетители вокзала — они раздвинули прутья, и «Бемби» тут же ускакал. Позже он попал на уличные камеры на набережной озера Кабан в самом центре Казани, где снова застрял в изгороди, но сумел выбраться сам. Видео с камер видеонаблюдения и очевидцев спасательной операции в тот же день стало вирусным и разлетелось по сотням пабликов. О вызволении из заборного плена малыша-олененка рассказал и ряд федеральных каналов.

Человек собаке друг

Сотрудник казанской ДПС на днях остановил движение на дороге, чтобы помочь перейти бездомной собаке. Случай, попавший на камеры очевидцев, вызвал сотни комментариев — одобряющих и восхищенных поступком замкомандира 2-й роты 2-го батальона полка ДПС ГИБДД Инсафа Ибрагимова. Ведь он не только остановил движение, но и лично перевел испуганного пса на противоположную сторону дороги.

«Покатушки» от старушки

Пенсионерка из Ульяновска, вероятно, хотела вспомнить детство или насмотрелась на шалости внуков и решила их повторить. Она уселась на прицепное устройство вагона трамвая. Только вот прокатиться ей не удалось: вагоновожатый не давал ходу трамваю, пока бабушка не слезла с прицепа. Забавная выходка пожилой любительницы экстрима попала на камеры прохожих, а сама «нарушительница» ПДД стала звездой соцсетей.

Беспечные ремонтники



Кровельщики, которые вели ремонт крыши одной из пятиэтажек Казани, стали антигероями Сети — кровлю они латали без страховки. Видео о том, как ремонтники спокойно ходят по скатной крыше дома, попало в соцсети. Как отметили в комментариях, на это «страшно смотреть», кто-то назвал их камикадзе, некоторые отметили халатное отношение ремонтников к технике безопасности и своей жизни.

Свадьба года в стиле 90-х

Поводом для бурного обсуждения в соцсетях и звездной тусовке стала хайповая свадьба 23-летнего Моргенштерна и его подруги Дилары Зинатуллиной. Ее они решили провести в «лучших» традициях 90-х — с выкупом, подъездом, украшенным плакатами, и автомобилем Daewoo Nexia в лентах и шарах, в котором пара добиралась до Грибоедовского ЗАГСа. Тамадой стала Ксения Собчак, которая тоже решила поддержать эпатажного артиста и пошутить над устаревшими свадебными традициями.

Перед 500 гостями молодоженов — известными блогерами, тиктокерами и прочими звездами — выступил конкурент Моргена по премии Муз-ТВ Артур Пирожков (Александр Ревва). Не обошлось и без скандала. На теплоход, где шло празднование, явилась полиция с собаками, которая начала искать запрещенные вещества — таким образом, по одной из версий, прозвучавшей в соцсетях, «поддать экстрима» торжеству решил сам Моргенштерн.

Новый клип Little Big

Группа Little Big представила общественности новый клип на песню Turn It Up. Вместе с лидером группы Ильей Прусикиным в нем снялись эстонский рэпер Томми Кэш и певец из США Оливер Три. Осенью прошлого года они впервые появились в видеоклипе на песню S*ck My D*ck 2020, правда, в эпизодических ролях.

В этот раз они появляются в кадре уже наравне с солистом Little Big, а в клипе показан один день на троих — все вместе они просыпаются, завтракают, делают зарядку, читают, устраивают вечеринку, плещутся в бассейне, а потом снова ложатся спать.

За сутки видео на официальном канале группы на платформе YouTube посмотрели более 1,5 млн человек.

Дэниел Крейг в последний раз спасет мир от злодея



Финальный трейлер фильма, который завершит собой экранизацию романов Яна Флеминга о суперагенте ЦРУ Джеймсе Бонде, с Дэниелом Крейгом в главной роли появился на этой неделе на официальном youtube-канале бондианы. Заключительный эпизод «Не время умирать» снял Кэри Фукунаги — в нем агенту 007 предстоит освободить ученого, похищенного очередным злодеем, чтобы тот создал оружие, способное погрузить весь мир в хаос. Вместе с Крейгом в боевике снялась в роли девушки Бонда Леа Сейду, а в роли злодея — Рами Малек. Кстати, россияне увидят ленту раньше всех — 30 сентября, мировая премьера запланирована на 8 октября.