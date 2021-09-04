Опрос предпринимателей: готовы ли вы доучивать студентов и «свежих» выпускников?

Мы понимаем, что через 5 лет в отрасли просто некому будет работать. Уровень квалификации выпускников технических специальностей сегодня крайне низок. Ребята, приходящие сейчас к нам работать, попросту не имеют практического опыта, да и теория, откровенно сказать, хромает. Поэтому мы не только готовы принимать и принимаем выпускников к нам на работу, но и учредили стипендиальный фонд с программой дополнительного обучения для студентов.

Сегодня дело обстоит так, что квалифицированных молодых специалистов на рынке не более 2%, и в ближайшем будущем мы придем к тому, что отрасль столкнется с колоссальным кадровым кризисом: автомеханик будет стоить как программист. Мы хотим взрастить современное поколение квалифицированных специалистов по всей стране и за несколько лет ликвидировать кадровый голод в нашей сфере.

Главная цель этой программы — чтобы выпускник учебного заведения сразу мог устроиться на работу автомехаником, не стажером или помощником, а квалифицированным специалистом, который с первого дня сможет зарабатывать деньги.

Чтобы привлечь как можно больше стипендиатов, мы регулярно проводим дни открытых дверей на наших станциях по всей стране.

В течение трех лет лучшие студенты получают ежемесячно стипендию, проходят дополнительный теоретический курс и разбирают реальные кейсы на практических занятиях.

Получить стипендию можно с первого курса. Все теоретические занятия проходят онлайн 2 раза в неделю, из которых студент узнает о системе бережливого производства 5S, инструментах и оборудовании, устройстве основных узлов и агрегатов современного автомобиля и, конечно, под руководством наставника применяет все знания на практике. Практический курс — это самое главное, поскольку сейчас большинство выпускников не имеют этих навыков, не знают особенностей современных марок автомобилей. Достаточно сказать, что половина молодых специалистов не знают, как поменять масло в двигателе.

После такого курса выпускник трудоустраивается на любую из удобных для него наших станций.

На сегодня стипендию получают уже более 200 студентов вузов и колледжей по всей России.

Но мы не ограничиваемся только техническими специальностями. Также мы привлекаем стажеров и выпускников для работы в управляющей компании. Приглашаем студентов к нам в офис, проводим экскурсии, а потом во время практики они проходят стажировки в различных отделах и департаментах — кол-центр, маркетинг, контроль качества, интернет-магазин.