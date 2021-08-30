Что такое Аминовка: опасный джамаат под боком у Москвы или воплощение национальной идеи России?

Почему забили тревогу жители Подмосковья и надо ли им бояться «халяльного» экопоселения?

Вот уже который день полыхают страсти вокруг экопоселения Аминовка в 140 километрах от Москвы. Здесь на 83 гектарах продаются участки, на которых предлагается поселиться единомышленникам, готовым соблюдать общие правила: не пить, не курить, не держать свиней, пристойно одеваться. Все очень похоже на жизнь в «халяльных» тонах. Жители окрестных деревень бьют тревогу: рядом строят джамаат! Колумнист «Реального времени» Карим Гайнуллин рассказывает, что такое джамаат, надо ли его бояться, и задается вопросом, почему поселение Германа Стерлигова и поселки кришнаитов считаются безобидными, а Аминовка попала под шквал критики.

Жители Подмосковья испугались джамаата

В Москве разгорелись споры вокруг проекта по созданию мусульманского экопоселения, названного «Аминовка» по имени автора проекта Амины Шабановой. Поселок строится в 140 километрах от МКАД по Новой Риге, в Шаховском районе, примыкая к деревне Нечесово. Несмотря на то, что страница проекта в соцсетях существует уже год, под чуткие взоры журналистов информация о нем попала только сейчас. Ролик с журналистом и востоковедом Русланом Курбановым, который рекламировал дома в нем для мусульманской публики, стал вирусным, и, видимо, через него многие взбудоражились от перспективы появления джамаата в 140 километрах от Москвы.

Автор идеи — московский дизайнер мусульманской одежды, основательница бренда «IRADA» Амина Шабанова. Она уже попадала в поле зрение СМИ в 2016 году. Это было связано с недопуском ее сестры в здание МГИМО из-за платка на голове, когда сотрудники службы безопасности предложили ее матери написать заявление на отчисление.

Фотографии, выложенные в «Инстаграм», показывают, что сам по себе поселок не отличается от многочисленных проектов дачных и загородных поселений. Но тем, кто там собирается жить, предписываются свои правила: нельзя пить алкоголь, курить, ходить «в непристойном виде», разводить свиней. Нельзя назвать, что эти правила излишне религиозны: их, например, могли бы установить и в сообществе сторонников здорового образа жизни. При этом ни в уставе, ни на сайте, ни в социальных сетях не говорится о том, что проект создан исключительно для мусульман. Судя по ответам на странице, покупка участка доступна и христианам — если они того захотят.

Автор идеи — московский дизайнер мусульманской одежды, основательница бренда «IRADA» Амина Шабанова. Фото instagram.com/amina_shabanova

Население поселка многонационально. Сама Амина Шабанова подчеркивает, что участок себе уже приобрела одна православная семья. В то же время некоторые СМИ прямо окрестили идею проекта как «зарождение в Подмосковье закрытого государства для одних мусульман» и «испытание русских на прочность». Особенно многих испугало слово «джамаат», что на русский язык переводится просто как «сообщество».

ДУМ одобряет, Следком проверяет

По плану основательницы, в поселении должны быть школа, детский садик, халяльная база отдыха, тренажерный зал и мечеть. Территория поселения — примерно 170 участков площадью от 10 до 50 соток, в сумме — 83 гектара. Название улиц тоже не выдает какого-то специфического характера поселения: «Добрая», «Дружная», «Уютная»… Цена земли — 420 тысяч за 12,5 соток, 720 тысяч — за 25 соток и 1,2 млн за 50 соток.

Задумку поддержало и Духовное управление мусульман Московской области в лице своего пресс-секретаря Станислава Токарева. В одном из интервью он сказал: «Мне как мусульманину очень приятно, что реализовываются такие проекты».

С другой стороны, вице-спикер Мособлгордумы Константин Чермисов в эфире «Радио 1» обозначил, что этот проект, по сути, — создание закрытого анклава, где бывают стычки по национальным признакам, по вероисповеданию и необходима его проверка.

Некоторые СМИ прямо окрестили идею проекта как «зарождение в Подмосковье закрытого государства для одних мусульман». Фото instagram.com/poselenie_aminovka

На проверке настаивает и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. На днях стало известно, что он поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову проверить материалы СМИ о планах построить в деревне Нечесово в Шаховском районе Московской области так называемое «экопоселение» под названием Аминовка. В сообщении об этом на официальном сайте СК говорится:

«В СМИ высказываются опасения, что на данной территории планируется создание религиозного анклава и что жителям близлежащих территорий уже поступают некие угрозы. В одном из изданий высказывается также предположение, что данный поселок создается под религиозную секту».

Не единственный поселок единомышленников

Вообще идея о создании поселков с намерением жить с единомышленниками не нова. Еще до революции татары на службе у Российского государства основывали свои «авылы» на территории всей России. Кстати, очень часто такие поселения получали свои названия в честь основателей.

При упоминании этого проекта на ум сразу приходит «крестьянская слобода» Германа Стерлигова. И вот он как раз прямо заявляет, что на территории его слободы могут жить только православные. Кстати, православными считает не всех сторонников РПЦ, а только группу своих единомышленников. В то же время правила на территории его слободы заметно строже прописанных в уставе Аминовки (кстати, там тоже запрещена свинина). Мужчины в слободе в обязательном порядке носят бороды, а женщины ходят в длинных платьях и повязывают на голову платок. Тем не менее претензий со стороны СМИ к нему нет. А вот Аминовку в последние дни они окутали густым шлейфом.

Такие поселения могут стать домом для консервативных российских семей, передающих традиционные ценности следующим поколениям. Фото instagram.com/poselenie_aminovka

Между тем тематика экологических поселений набирает свою популярность в России. Во многих экопоселениях существуют свои правила: очень часто они связаны с нью-эйдж культурой и пользуются популярностью у новых религиозных движений. Например, в России существуют поселения кришнаитов, сторонников одной из ветвей индуизма, развившейся в Америке в 70—80-х годах. Свои поселения есть и у других неоязычников. Существуют и религиозные группы, прямо строящие свою идеологию вокруг экопоселений: например, движение «Звенящие кедры России», чья идеология заключается в постройке «семейных усадеб» в кедровых рощах, которые, по мифологии этого движения, имеют особую энергию.

В этих условиях естественно, что сторонники традиционных конфессий тоже изъявляют желание строить свои консервативные поселения, причем делая это в созидательном, а не деструктивном ключе. Такие поселения могут стать домом для консервативных российских семей, передающих традиционные ценности следующим поколениям. И если это не полностью соответствует проводимой сегодня национальной идее России с ее семейственностью и традиционностью, то что тогда соответствует?

