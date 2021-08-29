Почему азиаты легче переносят коронавирус, зачем на МКС стволовые клетки и когда новая пандемия всех убьет

Новости науки за неделю с 22 по 29 августа

«Спутник V» защищает от дельта-штамма коронавируса

«Спутник V» — работает. В том числе работает против дельта-штамма коронавируса и с высокой вероятностью защищает от тяжелого течения ковида. Об этом однозначно свидетельствуют результаты исследования медиков и статистиков из Санкт-Петербурга. Их статья опубликована на сервере препринтов medRxiv.

Авторы проанализировали данные из двух частных томографических центров, которые во время пандемии работали как фильтры, снижая нагрузку на приемные отделения больниц. Скорые привозили туда пациентов с положительным ПЦР, чтобы сделать КТ, измерить сатурацию и определить, домой отправится человек или в больницу. В исследование попали данные почти 14 тысяч пациентов, которые прошли через эти центры с 3 июля по 9 августа (в самый разгар распространения дельта-штамма).

Фото: Максим Платонов

Выяснилось, что из 13 894 человек 495 отправились в больницу. И только 17 из них (то есть 3,4%) были привиты двумя дозами «Спутника». Значит, 96,4% от госпитализированных — непривитые или привитые только частично. Еще одна важная деталь: ни у кого из вакцинированных пациентов, все-таки оказавшихся в больнице, не было КТ-3 (поражения легких более 75%). Достоверно выше, чем у непривитых, была и сатурация среди вакцинированных.

Итог: эффективность «Спутника V» оказалась в районе 81%. «Мы смогли получить эти довольно уникальные данные, потому что никто в мире, кажется, не выполняет столько компьютерных томографий для пациентов с легкими заболеваниями, как Россия», — говорит эпидемиолог Антон Барчук, руководитель этого исследования.

Археологи нашли «неандертальскую кухню»

Археологи из Испании опубликовали новые результаты раскопок в пещере Навальмаильо — там уже давно нашли крупнейшую в Пиренеях палеолитическую стоянку неандертальцев. Люди жили там примерно 76 тысяч лет назад, и здесь, на площади в 300 квадратных метров, вот уже не первый год копошатся исследователи в попытках понять, что же конкретно делали здесь неандертальцы. Сначала считалось, что здесь было постоянное поселение: ученые знали, что наши ближайшие родственники по человеческой линии изготавливали здесь каменные орудия и разводили костры.

А теперь археологам стало понятно, что тут все-таки был охотничий лагерь: судя по огромному количеству костей животных с явными следами разделки, неандертальцы использовали стоянку как перевалочную базу между охотничьими угодьями и своими постоянными «деревнями».

Фото: aol.com

Авторы исследования выдвигают уверенную гипотезу: разные отряды первобытных охотников притаскивали сюда свою добычу — диких быков и оленей, разделывали ее и обрабатывали с тем, чтобы впоследствии съесть. А потом — уносили в другое место. Такое поведение для древних людей до сих пор считалось нехарактерным: ученые много лет считали, что неандертальцы ели мясо там же, где и добывали его.

Раскопки в Навальмаильо еще не закончены — скорее всего, эта стоянка даст пищу для размышлений еще многим группам археологов. Как минимум, доподлинно неизвестно, как именно древние люди подготавливали мясо для дальнейшей транспортировки.

На МКС собираются выращивать искусственные органы человека из стволовых клеток

Швейцарские ученые из Цюрихского университета отправили на МКС стволовые клетки четырех людей (двух женщин и двоих мужчин), подготовленные для того, чтобы вырастить из них органоиды — миниатюрные искусственные органы человека. «3D-органоиды в космосе» — это совместный проект университета и компании Airbus. Он подразумевает промышленное производство тканей человека в невесомости — авторы исследования надеются, что в будущем на МКС развернется мастерская по производству миниатюрных образцов человеческих тканей. А нужно это для того, чтобы проводить токсикологические исследования для фармкомпаний непосредственно на человеческих тканях — минуя этап экспериментов на животных. И еще одна, более очевидная цель — органоиды, выращенные из стволовых клеток пациентов, могут пригодиться как строительный материал, который заменит фрагменты тканей при лечении поврежденных органов.

Фото: pixabay.com

Проблема в том, что трехмерные органоиды «как есть» невозможно производить в условиях земной гравитации — обязательно нужно использовать специальные каркасные матрицы. А вот в невесомости с этим проще. Это было доказано в предыдущие три года, когда производственные испытания проводились на Земле и в космосе. В марте 2020 на МКС уже экспериментировали на эту тему: целый месяц на станции находились 250 пробирок со стволовыми клетками. И за это время клетки вполне себе смогли превратиться в хорошо дифференцированные органоподобные структуры — стали тканью печени, костной и хрящевой тканью. А вот контрольные образцы на Земле продемонстрировали почти нулевую способность к дифференциации.

Ученые пытаются рассчитать вероятность возникновения пандемий

Итальянские и американские ученые пытаются рассчитать, как велика вероятность развития экстремальных пандемий (наподобие «испанки») в человеческой популяции. В своей работе они использовали методы статистического анализа для измерения масштаба и частоты вспышек смертельных пандемий за последние 400 лет. Статистики у них хоть отбавляй: с начала XVII века человечество было щедро осыпано эпидемиями чумы, оспы, холеры, сыпного тифа, гриппа разной степени смертельности. Их и решили исследовать.

Самой смертоносной пандемией в современной истории был испанский грипп, который с 1918 по 1920 годы убил больше 30 миллионов человек. Результаты исследования показывают, что вероятность повторения такого бедствия — примерно 2% в любой год. Но с течением времени эти вероятности копятся, а стало быть, к сегодняшнему дню вероятность подросла уже до 38%. Экстремальная и убийственная пандемия точно произойдет как минимум один раз за ближайшие 300 лет, утверждают авторы исследования.

pixabay.com

Риск интенсивных вспышек при этом еще и быстро растет: по сравнению с началом XX века, человечество в десятки раз повысило свою мобильность, а значит, и перенос инфекции становится стремительным — это нам и показал ковид. Авторы исследования говорят, что вероятность вспышек новых болезней вырастет втрое уже очень скоро. А значит, пандемия, аналогичная по масштабу той, в которой мы сейчас живем, вероятна в течение ближайших 59 лет. Авторы указывают: это вовсе не значит, что нас ждет обязательная 59-летняя отсрочка от пандемии, сходной с COVID-19 или 300-летнее ожидание «испанки». События одинаково вероятны в любой год в течение расчетного периода. А сверхсильная пандемия, способная убить абсолютно всех, статистически тоже возможна, но уже в течение следующих 12 тысяч лет, успокаивают нас ученые.

«Самый важный вывод — в том, что крупные пандемии, такие как COVID-19 или испанский грипп, относительно вероятны. А понимание того, что они не так уж и редки, должно повысить усилия по их предотвращению и контролю в будущем», — уверен один из авторов исследования, доктор Уильям Пэн из Дьюкского университета. То есть, в сухом остатке исследование должно нас как минимум напугать, потому что что с ним делать еще — пока непонятно.

Как древние коронавирусы изменяли геном человека

Тем временем, австралийские биологи изучили следы воздействия коронавирусов на человеческую популяцию. Как известно три коронавирусных эпидемии навестили нас за 20 последних лет — это были SARS, MERS и COVID-19. Еще четыре коронавируса присутствовали в популяции до этого — они вызывали легкую простуду, сезонный ОРВИ. Самому старому из них примерно 800 лет. Более древних коронавирусов известно не было — поэтому доселе ученые предполагали, что человеческие коронавирусы — штука относительно новая.

Но ученые решили искать не гены самих коронавирусов, а покопаться в человеческом геноме и попробовать найти следы воздействия более древних представителей этого зловредного типа вирусов. И, кажется, нашли.

Действовали так: взяли данные проекта 1000 Genomes (на сегодняшний день это самая крупная база данных ДНК человека) и присмотрелись к изменениям в генах, которые отвечают за белки, взаимодействующие с коронавирусом. В исследование попали геномы более 25 тысяч человек из 26 популяций по всему миру. «Бинго» случилось в пяти восточноазиатских популяциях: там нашли признаки изменений в 42 генах, которые кодируют белки, взаимодействующие с SARS-CoV-2. Выяснилось следующее: древние коронавирусы существовали, и проникали они в клетки человека примерно по тому же принципу, что и «наш», пандемический.

А дальше происходило вот что: присутствуя в популяции несколько столетий, вирус вредил людям изо всех сил, а человеческий геном постепенно подстраивался под него, вырабатывая благоприятные варианты генов, которые обеспечивали более легкое течение болезни. Потому что мутирует не только вирус — гены человека тоже претерпевают адаптационные мутации, вот только закрепляются они только через несколько десятков поколений. Таким образом, то, что в Восточной Азии нашли генетические адаптации к коронавирусу, может говорить о том, что древняя пандемия длилась многие сотни лет. Ученые рассчитали, что примерно 20 — 25 тысяч лет назад в этих популяциях свирепствовала мощная эпидемия коронавируса, и несколько поколений людей вынуждены были выработать физиологические и иммунологические изменения, чтобы повысить устойчивость к инфекции и сделать ее не такой смертоносной. Авторы работы предполагают, что именно это объясняет, почему эпидемия ковида в Восточной Азии проходит не так смертоносно, как, к примеру, в Европе.



