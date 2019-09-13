В Казани владельца ЗАО «Тафлекс» будут судить за вывод имущества на 53 млн
Кировский райсуд Казани рассмотрит дело 50-летнего директора и единственного акционера ЗАО «Тафлекс» Андрея Герасимова. Прокуратура РТ обвиняет его в преднамеренном банкротстве и легализации имущества добытого преступным путем.
Вину бизнесмен не признал, сообщили «Реальному времени» в надзорном ведомстве.
По версии следствия, в 2014—2015 годах с целью преднамеренного банкротства ЗАО обвиняемый произвел безвозмездное отчуждение семи единиц производственного оборудования стоимостью 53 млн рублей, что повлекло неспособность ЗАО удовлетворить требования кредиторов и уплатить более 3 млн рублей налогов. В итоге компания была признана банкротом.
Имущество, по версии следствия, получила некая аффилированная организация и в дальнейшем с целью его легализации продала уже ООО «Тафлекс», также подконтрольное бизнесмену.
Как утверждает источник «Реального времени» в правоохранительных органах, Герасимов объяснял силовикам — намерения банкротить ЗАО не имел, целью сделки было преимущественное удовлетворение требований кредитора — банка «Спурт».
В ходе следствия потерпевшими заявлены гражданские иски на сумму более 56 млн рублей. Наложен арест на земельный участок обвиняемого в Казани и доли в уставных капиталах четырех предприятий, а также шесть единиц оборудования.ПроисшествияБизнесЭкономикаФинансыБюджетБанки Татарстан
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