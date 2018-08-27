ООО Тафлекс
Общая информация
Год создания — 2015.
Полиграфическая компания по предоставлению интегрированных решений клиентам в области упаковки (Интегрированное решение — это сквозное решение для клиента, увязывающее запросы разных функций (маркетинг, дизайн, производство, логистика и пр.). Уникальность наша в том, что мы вникаем в бизнес клиента, выявляем возможности, становимся партнерами в их реализации.
Количество сотрудников — 123.
Гайнутдинов Ленар Харисович — исполнительный директор.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, Россия, РТ, г. Казань, ул. Техническая, д. 23А
- Телефон: +7 (843) 259-09-77 +7 (962) 559-09-77
- Email: info@taflex-corp.ru
- Сайт: taflex.ru
Дата последнего обновления: 27.08.2018