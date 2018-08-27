ООО Тафлекс

Общая информация

Год создания — 2015.

Полиграфическая компания по предоставлению интегрированных решений клиентам в области упаковки (Интегрированное решение — это сквозное решение для клиента, увязывающее запросы разных функций (маркетинг, дизайн, производство, логистика и пр.). Уникальность наша в том, что мы вникаем в бизнес клиента, выявляем возможности, становимся партнерами в их реализации.

Количество сотрудников — 123.



Гайнутдинов Ленар Харисович — исполнительный директор.





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