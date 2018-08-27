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ООО Тафлекс

Промышленность, Производства
ООО Тафлекс

Общая информация

Год создания — 2015.

Полиграфическая компания по предоставлению интегрированных решений клиентам в области упаковки (Интегрированное решение — это сквозное решение для клиента, увязывающее запросы разных функций (маркетинг, дизайн, производство, логистика и пр.). Уникальность наша в том, что мы вникаем в бизнес клиента, выявляем возможности, становимся партнерами в их реализации.

Количество сотрудников — 123.

Гайнутдинов Ленар Харисович — исполнительный директор.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420054, Россия, РТ, г. Казань, ул. Техническая, д. 23А
  • Телефон: +7 (843) 259-09-77 +7 (962) 559-09-77
  • Email: info@taflex-corp.ru
  • Сайт: taflex.ru

Дата последнего обновления: 27.08.2018

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