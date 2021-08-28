Опрос предпринимателей: подходит ли вашей компании гибридный режим работы?

У нас нет станков и производственных линий. Для креативной индустрии «гибрид» стал абсолютно органическим форматом работы. Его преимущества сотрудники оценили еще в пандемии, когда допускалась пятница в формате home-офис. Однако полный переход на удаленку уже в первые полгода продемонстрировал негативный эффект — руководители столкнулись со сложностью в оценке продуктивности сотрудника, атомизация и потеря «чувства локтя» сказались на корпоративной культуре. Хотя в большей степени это стало следствием всеобщей депрессии, хтонического страха перед неведомым вирусом, к соседству с которым нам всем предстояло привыкнуть.

Сейчас ситуация изменилась: новые метрики и подходы к управлению, когда специалист продает не свое рабочее время в офисе, а результат работы, исключили всякого рода «манифестации» — смотрите, сколько я сижу на работе, ухожу в ночи… Это уже не является подвигом, ведь твой руководитель и твоя команда видит конечные плоды — оценка происходит по корректным параметрам: выполнение KPIs, соблюдение сроков, удовлетворенность клиента качеством услуг, инициативность и самостоятельность в решении задач. Именно удаленка выявила и нейтрализовала все эти «подмены смыслов» и сменила приоритеты: сегодня нам не нужен процесс — нужен результат, он измерим.

Ситуация в нашем коммуникационном агентстве вряд ли отличается от аналогичных компаний. Все видят плюсы и минусы как удаленного, так и гибридного формата, все хотят видеть и контролировать процессы в офисе, но при этом понимают, что время изменилось и нельзя игнорировать тектонические сдвиги в сознании общества и плоды цифровизации. Хороший консультант или менеджер, чувствуя, что за него держится фирма, начинает аккуратно «диктовать условия». Эффективные медиаменеджеры и сэйлзы предпочитают сдельный фриланс. Новые сотрудники на входе говорят о предпочтительности гибридного формата. Каждый третий в возрастной группе от 24 до 30 лет вообще отказывается от оффера, если ему говорят о полной рабочей неделе в офисе.

Поэтому наше управление компаниями и проектами тоже должно становиться «гибридным». Если раньше мы использовали, к примеру, метод шести сигм, каскадное управление проектами, управление по целям или даже agile-методологию, то сейчас нужно научиться комбинировать все известные технологии, создавать новый авторский метод, не исключая, а делая приоритетом психологию управления и HR-менеджмент. В основе нашего консалтингового бизнеса — люди, у нас нет станков и производственных линий. И тогда дилемма «2 на 3» или «3 на 2» станет абсолютно бессмысленной.