«Крутушка»: якутский рок, мастера со всей России и эксклюзивные мультфильмы

Международный этнический фестиваль все-таки пройдет в «Байтике»

Фото: Олег Тихонов

К радости многих поклонников казанский фестиваль «Крутушка» все-таки состоится в этом году, традиционно — под конец лета — 28-29 августа и в лагере «Байтик». Организаторы запустили в продажу билеты буквально на днях и ограничили их число двумя тысячами. При этом интерес музыкантов и мастеров был настолько велик, что их оказалось очень много — перечисление имен заняло значительную часть пресс-конференции.

«Если просто заглянуть — этого явно будет недостаточно»

От лица министерства культуры РТ журналистов приветствовал начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и общественными организациями Айрат Файзрахманов, который, дав вводные данные, расказал, что всем «стоит заглянуть на фестиваль».

Но просто «заглянуть» будет недостаточно, тут же заметила председатель оргкомитета фестиваля Лариса Бикмуллина. Она рассказала, что в самом лагере за лето отдохнуло более 2000 детей: «Сейчас мы ждем их с родителями, бабушками, дедушками, сестрами-братьями». В этом году фестиваль готовился в короткие сроки, в связи «с некоторыми неопределенностями»:

— Подготовка была такой стремительной, но было ощущение, что все артисты, мастера, театральные деятели, откликнулись практически мгновенно, — рассказала Бикмуллина, — Если просто заглянуть — этого явно будет недостаточно, — указала председатель. — С 11 утра до 11 ночи будет активная деятельность. После 11 мы будем вести себя тихо, но артисты будут общаться между собой, зрители будут общаться в неформальной обстановке с интересными людьми, которые приедут к нам на фестиваль. Очень важно — побыть оба дня. Заглянуть — это как купить путевку, и побыть полчаса. Какой смысл приезжать тогда?

Лариса Бикмуллина рассказала, что в самом лагере за лето отдохнуло более 2000 детей

Также Бикмуллина сообщила, что в этом году территорию фестивалю оградили: «Там будет максимально безопасно, не будет посторонних людей и машин. В предыдущие годы были иногда некрасивые ситуации».

Программный директор фестиваля Дина Башкирова рассказала о нескольких важных музыкальных гостях «Крутушки». Это регулярно выступающая в «Байтике» бурятско-московская группа «Намгар», которая приедет с новым альбомом «Nayan Navaa». Радик Тюлюш выступит с мастер-классом по тувинскому горловому пению. Несколько «скандинавских» коллективов — Chorus из Цимлянска с древним шведским инструментом с 16 струнами «никельхарпа», петербургские «Минус Трели». Также на сцене появится мастер этно-гитары Энвер Измайлов, Мубай, реконструкторы тюркской музыки ALPAR, эксперты по игре на диджериду из Екатеринбурга Sage.

Традиционно днем выступят фольклорные ансамбли, как подчеркнула Башкирова, это коллективы, которые «являются приемниками носителей традиций и самими носителями», исполняя музыку не только на сцене. Среди них — «Инвожо» из Кукморского района, «Эрзянка» из Альметьевского, «Чулпы» из Пестречинского, «Ижевскiй заводъ» из Удмуртии.

Еще один коллектив, «полузаморский» — это проект Анны Гофман, который выступит с алжирцем Хассаном Беналиуа, играющим на арабской цитре, с программой «Музыка от Марокко до Ирана».

Также на фестивале покажут спектакли. Для малышей — теневой спектакль «Волшебное зеркало», для детей постарше «Музыка из Всего», а для подростков — спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца!» от «Молодежного театра на Булаке».

«Мы стараемся отбирать мастеров, которые производят товары сами, стараемся избегать перекупщиков и бизнесменов», — рассказал Дамир Насыров

«Мы стараемся отбирать мастеров, которые производят товары сами»

— В этом году мы планировали мастеров чуть поменьше, но не получилось, — заметил куратор ярмарки мастеров Дамир Насыров, поскольку заявилось много мастеров, которые «соскучились по «Крутушке». Из них лишь 70% — жители ближних регионов. А есть гости из из Магнитогорска, Владивостока.

— Мы стараемся отбирать мастеров, которые производят товары сами, стараемся избегать перекупщиков и бизнесменов, — сказал Насыров, указал, что зачастую это представители семейных мастерских. Спектр широк: от трав до кинжалов из дамасской стали, от свистулек до полудрагоценных камней. Много одежды. Насыров посоветовал гостям внимательно изучать расписание мастер-классов: многие проходят один раз, так что необходимо точно прочитать, когда, где и сколько. Среди них, к примеру, мастер-класс по блюдам русской кухни от московского повара Сергея Рахманова.

Кроме того, он похвалил инфраструктуру лагеря — он обеспечен точками питания, от столовых до мест, где можно просто купить кофе. Жителям палаточного городка предоставят душ.

Дина Башкирова добавила подробностей о лектории. В частности, на «Крутушке» пройдет мастер-класс «Хасите казанских татар», который проведет Ильдар Гатауллин из объединения Millihasite. Участникам советуют привезти необходимые материалы — тогда у них получится красивое украшение.

Дина Башкирова добавила подробностей о лектории. В частности, на «Крутушке» пройдет мастер-класс «Хасите казанских татар»

Что касается билетов, то их в продажу запущено две тысячи.

— Мы не стремимся к большим продажам, в связи с пандемией. Билетов немного продано, но заявок много. Мы четыре дня назад объявили о старте продаж. Многие покупают, приезжая на сам фестиваль, — отметила Бикмуллина, добавив, что все антиковидные меры предосторожности были приняты еще во время летнего детского отдыха.

Последняя новинка фестиваля — кинопоказ под открытым небом. Показывать будут этнографические мультфильмы, причем, указывают организаторы, многие из них нескоро появятся в открытом доступе, поскольку заявлены на многочисленные фестивали анимации.