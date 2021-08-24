Нижнекамску — 55 лет: от города на Каме к стратегической точке роста Татарстана

Один из главных промышленных городов Татарстана — Нижнекамск — в этом году отмечает 55-летний юбилей. Город, который вырос вокруг нефтехимических предприятий, по-прежнему остается одной из стратегических точек роста экономики Татарстана. Предприятия Нижнекамска производят львиную долю каучуков, пластиков, шин в России. Подробнее о промышленном потенциале города на Каме и его главной ценности — нижнекамцах — в материале «Реального времени».

Грандиозная стройка на левом берегу Камы

Строительство Нижнекамска стало результатом масштабной программы промышленной застройки левого берега Камы. В городе использовали четкое зонирование территории: промзона расположена в нескольких километрах от городских микрорайонов. Строительство шло по самым современным архитектурно-планировочным тенденциям 60-х годов. Дома возводили не улицами и кварталами, а многоэтажными микрорайонами, где была сразу запроектирована социальная инфраструктура.

С 1961 года, в течение 9 лет, было построено 596 тыс. жилых кв. метров. Фото: e-nkama.ru

Стройка стала центром притяжения молодых людей. Они приехали сюда по комсомольским путевкам, именно их руками возводился город. Руководил застройкой Рафаил Глянц, возглавлявший службу капитального строительства городских объектов. Он был правой рукой легендарного Николая Лемаева.

— Я работал в строительно-монтажном управлении, входящем в состав «Лениногорскнефтестроя». Там был управляющим. Меня не приглашали на собеседование, не спрашивали мое мнение. Начальник прислал своего представителя ко мне и говорит: «Вот приказ, с 1 января ты назначен главным инженером СМУ-46, которое призвано организовать начальный период строительства нефтехимического комбината». Я сюда приехал, тут уже жизнь была. Тут построили дощатый барак небольшой, столовую, — вспоминает Рафаил Глянц, советник директора управления по строительству объектов инфраструктуры ПАО «Нижнекамскнефтехим» в интервью «Нефтехим Медиа».

25 декабря 2017 года по указу премьер-министра России Дмитрия Медведева городу присвоили статус ТОСЭР. Фото: e-nkama.ru

С 1961 года, в течение 9 лет, было построено 596 тыс. жилых кв. метров. Город нефтехимиков рос стремительными темпами. Одновременно кипела работа в промышленной зоне. Было понятно, что будущему нефтехимическому комплексу и растущему рядом с ним городу необходим свой источник электроэнергии.

В феврале 1967 года забилось энергетическое сердце индустриального Закамья — Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), которая сейчас входит в состав АО «ТГК-16» и является одной из самых крупных ТЭЦ в Европе. Установленная электрическая мощность станции (в составе 10 турбоагрегатов, 16 энергетических и пяти водогрейных котлоагрегатов) составляет 880 МВт, тепловая — 3 746 Гкал/ч. Станция обеспечивает порядка 65—70% годового отпуска тепловой энергии на теплофикацию Нижнекамска.

Нефтехимия, энергетика, ТОСЭР — Нижнекамск развивает потенциал

К 55-летнему юбилею Нижнекамск подошел со значительными экономическими достижениями. Сегодня Нижнекамский район среди муниципалитетов республики занимает второе место по объему отгруженной продукции. За 2020 год объем отгруженных товаров собственного производства составил 467 млрд рублей, а за 5 месяцев 2021 года — 279 млрд рублей.

Из них более 90% в общей отгрузке района приходится на промышленность и энергетику, сообщает пресс-служба исполкома Нижнекамского района. По итогам 2020 года район оказался на третьем месте в Интегральном рейтинге инвестиционной привлекательности муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан. Нижнекамский район производит более 20% промышленной продукции и около 30% экспорта в Татарстане.

Молодежь — основной актив города, поэтому здесь делают все, чтобы удержать на родной земле этот стратегический ресурс. Фото: archi.ru

Нижнекамск находится в постоянном развитии и поиске новых решений для реализации экономического потенциала. 25 декабря 2017 года по указу премьер-министра России Дмитрия Медведева городу присвоили статус ТОСЭР. За 3,5 года существования ТОСЭР «Нижнекамск» привлечен 21 резидент. По плану столько же участников район должен привлечь до 2027 года.

Резиденты ТОСЭР «Нижнекамск» реализуют 22 проекта с объемом инвестиций 7,2 млрд рублей и созданием 1 800 рабочих мест, сообщили в пресс-службе исполкома Нижнекамского района. Резидентами ТОСЭР уже вложено в свои проекты около 4 млрд рублей и создано 635 рабочих мест. По итогам 2020 года резидентами перечислено более 100 млн рублей налоговых платежей. ТОСЭР почти полностью выполнила план, поставленный Министерством экономического развития РФ.

Главная ценность — жители Нижнекамска

Экономические успехи промышленных и энергетических предприятий невозможны без сильного и профессионального коллектива. Для Нижнекамска главной ценностью являются его жители. Здесь проживают более 276 тыс. человек. Из них 78 тысяч — это молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Молодежь — основной актив города, поэтому здесь делают все, чтобы удержать на родной земле этот стратегический ресурс. В Нижнекамском муниципальном районе совместно с представителями градообразующих предприятий разрабатывается программа по привлечению и удержанию молодых специалистов.

Состоялись сессии с участием представителей предприятий под руководством члена Совета по вопросам кадровой политики при президенте РТ Галины Маштаковой. «Поступило немало интересных и эффективных предложений, они будут объединены и вынесены на обсуждение в правительство РТ. Решения, которые можно реализовать на муниципальном уровне, будут приняты в работу в самое ближайшее время», — сообщили в исполкоме Нижнекамска.

Колдоговор — гарантия социальной защищенности работников

Компании, в которых трудятся жители Нижнекамска, создают для трудовых коллективов благоприятные условия, выполняют законодательные требования и обеспечивают социальную защищенность работников. Аспекты социальных и экономических отношений между руководством предприятий и сотрудниками закреплены в коллективном договоре.

Например, на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) каждый год во время конференции трудового коллектива подводят итоги выполнения колдоговоров и подписывают новый документ с социальными гарантиями.

На Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) каждый год во время конференции трудового коллектива подводят итоги выполнения колдоговоров и подписывают новый документ с социальными гарантиями. Фото: realnoevremya.ru

— При составлении коллективных договоров на 2021 год учитывались все социальные обязательства, предусмотренные в Отраслевом (региональном) тарифном соглашении. Оно было заключено между ТГК-16 и Татарстанской республиканской организацией Всероссийского Электропрофсоюза на срок 2019—2021 годов, — рассказал Эрвин Сеитосманов, представитель Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

Колдоговор станции предусматривает получение материальной помощи при заключении первого брака, рождении ребенка, к профессиональному празднику. Энергокомпания ежегодно проводит обучение сотрудников, повышает профессиональную подготовку, переподготовку.

Создаются условия для повышения квалификации работников, оказывается консультативная помощь. Социальная политика компании основывается на соблюдении требований промышленной безопасности и охраны труда, предоставлении определенных гарантий и социальных льгот работникам и пенсионерам.

— Команда ТГК-16 состоит из профессионалов, чьи компетенции высоко ценятся на рынке труда. Каждый сотрудник станции прошел тщательный отбор перед тем, как был принят на работу. Коллектив — главный актив компании, мы ценим сотрудников за яркие деловые качества, которые влияют на эффективность и рост производства, — сказал при подписании колдоговора на 2021 год генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

Лучшие в профессии и творчестве

Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) занимает важное место в экономической и социальной жизни Нижнекамска. Станция обеспечивает рабочими местами жителей, снабжает город теплом и электроэнергией. При этом она обогревает не только население, но и обеспечивает энергопотребление промышленной части Нижнекамска.

Развитие кадрового потенциала на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в 2020 году было отмечено дипломом республиканского этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Станция заняла призовое место в номинации «Развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

Жюри оценило деятельность предприятия по работе с персоналом. Эксперты рассмотрели корпоративные инициативы, проекты и программы, направленные на развитие и профессиональное обучение работников, создание условий для реализации их способностей.

Высокий профессионализм молодых сотрудников Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) ежегодно отмечает жюри Всероссийского конкурса «Инженер года». В 2020 году в номинации «Инженерное искусство молодых» работники станции были награждены дипломами за победу в первом туре.

Кроме производственных успехов, жители Нижнекамска развивают себя в творчестве. Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) поддерживает желание коллектива к самореализации. В 2019 году работники Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) вошли в число призеров творческого фестиваля работающей молодежи «Наше время — Безнен заман».

Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) активный участник общественной и социальной жизни города. Станция поддерживает городские экологические акции Нижнекамска. В прошлом году энергетики принимали участие в экобиологической акции «Чистый берег». Предприятие присоединилось к очистке от мусора Соболековского озера.

Также сотрудники Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в рамках акции «Зеленая волна» высадили более 200 елей вдоль ключевой магистрали города — Соболековской трассы. Предприятие не остается в стороне от природоохранных акций Нижнекамска, поскольку понимает, что от защиты окружающей среды зависит качество жизни горожан.

С заботой о ветеранах станции

Кроме развития потенциала молодой части коллектива, Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) с вниманием и заботой относится к ветеранам станции. В ветеранской организации Нижнекамской станции состоят 670 неработающих пенсионеров. Всем им оказывается дополнительно к государственной пенсии материальная помощь. Ветеранская организация ТЭЦ плотно сотрудничает с ветеранской организацией Нижнекамского района. До пандемии коронавируса ветераны Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) участвовали во всех городских мероприятиях, для них организовывали экскурсии по историческим местам Татарстана.

— Я являюсь членом совета ветеранов Нижнекамского района и могу рассказать о том, что городское и районное мероприятие для ветеранов было включено в план работы ветеранской организации станции. Сейчас пенсионерам запрещено участвовать в массовых встречах, чтобы оградить их от заболевания коронавирусом. Однако мы не снизили внимание к ветеранам. Мы работаем с ними дистанционно, созваниваемся с ветеранами, оказываем материальную помощь, поздравляем с праздниками и юбилеями, — рассказал Леонтий Алексеев, председатель ветеранской организации Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) с вниманием и заботой относится к ветеранам станции. Фото: realnoevremya.ru

Каждый год накануне Дня Победы ветеранов и тружеников тыла, работавших на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), поздравляют с праздником.

— На пенсии нас коллектив не бросает. Ветеранская организация постоянно о нас заботится, проводит различные мероприятия, — рассказал Тагирзян Мухаметзянов, ветеран труда филиала АО «ТГК-16» — «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)».

Заслуги ветеранской организации Нижнекамской ТЭЦ-1 даже отметили на правительственном уровне. В 2020 году Нижнекамская ТЭЦ-1 в конкурсе на лучшую первичную ветеранскую организацию в Нижнекамском муниципальном районе заняла второе место.

Нижнекамск растет, развивается, не забывая о тех, кто его строил, и заботясь о тех, кому продолжать труд ветеранов. В городе сегодня действуют девять крупных промышленных предприятия, они все — важная часть развития Татарстана. В Нижнекамске уделяют внимание каждому. В их стенах растут и крепнут профессионалы, из достижений которых потом складывается благополучие и процветание города. Таких жителей за 55-летнюю историю появилось немало и каждый из них оставил свой след в жизни родного края.

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