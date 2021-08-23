Как выбрать профнастил для забора

На что обратить внимание и почему высота волны имеет значение

Заборы из профнастила выглядят, прямо скажем, не самым уютным и эстетичным образом. Зато они практичны и надежно закрывают частную домовую территорию от посторонних взглядов. Некоторые огораживают профнастилом только строительную площадку на этапе возведения дома, а некоторые оставляют этот вариант и на дальнейшую эксплуатацию. Ведь такой забор честно выполняет свою главную функцию: защиту приватности на вверенной ему территории. Как выбрать профлист для обустройства забора — разбираемся сегодня в рубрике «Дом в фокусе».

Какие нагрузки должен выдерживать профнастил

Забор из профнастила — это сплошное ограждение из металлического листа. Усиливается он продольными профилями. Главная особенность такой конструкции — высокая парусность, поэтому как ее обустраивать и из чего строить, зависит от того, как ветрено в том месте, где вы ставите дом. Например, если речь идет о территориях, со всех сторон окруженных застройкой — фактор парусности будет снижаться, а если место открыто всем ветрам — нужно будет принимать его во внимание особенно серьезно.

А вот дождевая и снеговая нагрузка влиять на забор практически не будет, ведь лист стоит вертикально. По этому параметру выбирать профнастил для забора проще, чем, например, для крыши, где он принимает всю тяжесть снега в зимний период.

Фото: avitovtop.ru

Профнастиловый «бутерброд»

Профнастил состоит из нескольких слоев. Это не просто лист окрашенной стали. Вот список ингредиентов, из которых состоит «бутерброд» из профнастила:

низколегированная сталь;

слой цинка;

антикоррозионная защита;

грунтовка;

цветное полимерное покрытие.

На устойчивость забора к коррозии будет серьезно влиять толщина цинкового покрытия. От этого зависит долговечность, а вот вес меняется не сильно: на один «квадрат» листа приходится 100—300 граммов оцинковки. Чем больше цинка, тем долговечнее будет лист. Выбирая профнастил для забора, нужно отталкиваться от минимального значения в 150 г/кв. м (это должно быть прописано в сопроводительных документах). Дешевый профлист, приехавший к нам с далекого Востока, как правило, страдает по этому показателю: наши трудолюбивые соседи экономят на оцинковке, и как дешево бы ни стоило их изделие — если цинка в нем меньше, чем 150 г/кв. м., покупать его не стоит. Потом придется заплатить больше.

Важна и толщина стального листа: от нее, собственно, зависит прочность всей конструкции. Если толщина меньше 0,45 мм — лист будет гнуться под ветром, а серьезная нагрузка может прорвать отверстия под саморезы. Мы говорим именно о толщине самого листа, не считая полимерного покрытия.

Итак, если вам пытаются продать для забора профнастил толщиной до 0,45 мм — вы рискуете остаться без забора при первом же шквалистом ветре. Правда, проверить толщину с высокой точностью самостоятельно у вас не получится (как и выяснить количество цинка на стальном листе). Поэтому нужно будет полагаться только на добросовестность производителей и продавца. Покупка продукции заводов известных брендов может стать некоторой страховкой от «лис Алис и котов Базилио» строительного рынка. Весь материал должен комплектоваться сопроводительными документами, в которых все необходимые параметры указываются. Если нет ни их, ни сертификатов качества — лучше поискать другой металл для забора.

Фото: metallprofil.ru

Марки профлиста для вашего забора

Чаще всего для монтажа заборов используют стеновой профнастил, который маркируется буквой «С». От кровельного (несущего) профлиста он отличается высотой волны, которая служит ребрами жесткости. В маркировке профнастила есть не только буква, но и цифра — именно она обозначает высоту волны. Чем больше это значение, тем выше жесткость профлиста, а значит тем сильнее может быть ветер, который он сможет выдержать.

Профнастил марки С8 разрабатывался для обшивки стен. Его волна симметрична, высота ее 8 мм. Расстояние между волнами 52,5 мм, ширина волны — такая же. Это одна из самых бюджетных марок профлиста. У него низкий удельный вес, но и низкая прочность. Если забор высокий и если длина пролетов между вертикальными опорами будет высокая, ветер может его деформировать. Так что экономия на профлисте здесь обернется увеличенными расходами на обустройство опорных столбов.

Марка С10 — тут волна уже высотой в 10 мм. Ширина волны и расстояние между отдельными волнами — тоже по 10 мм. Такой профлист прочнее предыдущего, он подороже, чем предыдущий. И он все еще сохраняет легкость, при этом обеспечивая сносные защитные свойства такого забора. Так что для постоянного забора он подойдет лучше, чем С8. Оба вышеописанных типа профнастила годятся только для невысоких заборов и в защищенной от ветра местности.

Профлист марки С14 — следующий по прочности. Высота волны 14 мм, ширина — 65 мм, расстояние между волнами — 24 мм. Такой профнастил для забора выбирают, если забор призван защитить от серьезного ветра или механических нагрузок. Трапециевидный профиль эффектно выглядит. С14 часто выбирают, чтобы обшить им ворота.

Фото yarnovosti.com

Марка С15 — скорее, кровельный или фасадный. Его используют в комбинированных заборах — например, в качестве «перегонов» между кирпичными столбами. У профлиста этой марки характерное широкое ребро (100 мм с расстоянием между ребрами 24,5 мм). А вот сплошные заборы из него, как правило, не делают — дорого, да и не очень функционально, тем более что с высокой ветровой нагрузкой хорошо справляется С14.

С18, С20 и С21 — это самые прочные марки профнастила. Их смело кладут на крышу, они выдерживают и снеговую нагрузку, и ветровую. В условиях Татарстана ограждение с использованием таких марок оправдано, если только ваш участок находится в зоне высокой турбулентности атмосферных потоков или в открытой степной зоне без защиты в виде соседних застроек. То есть это профнастил для самых жестких условий эксплуатации. Другой вариант, когда выбираются эти марки — если ограду вы хотите сделать особенно высокую (выше 2,5 метра), но мешает парусность. И разумеется, такая ограда определенно влетит вам в копеечку.

Такая разная ширина

Чисто технически, лист металла для профнастила почти всегда одной и той же ширины — 1,25 метра. Но потом его прокатывают на станке, чтобы создать волну. И, соответственно, чем выше волна, тем уже получится лист. Это всегда надо учитывать: листы с самым невысоким профилем будут самыми широкими, и наоборот. Это кажется неважным, но поверьте, на заборе, который будет обходить весь ваш участок по периметру, вы серьезно прочувствуете разницу в ширине. Материала с высокой волной потребуется больше, чем с низкой, а поскольку он еще и сам по себе дороже, то разница в цене окажется ощутимой.

Немаловажно рассчитать еще и ширину пролетов: нахлест листов профнастила друг на друга должен быть минимальным, в идеале — в одну волну. А вот встык такие заборы не делают: будет много щелей и возникнет угроза целостности всей конструкции.

Фото: vproizvodstvo.ru

Защитное покрытие

Выбирая материал профлиста, важно учитывать фактор покрытия.

Стальное основание может быть покрыто слоем цинка — это так называемая оцинкованная сталь. Такой профлист — это обычный серый профнастил, который мы так часто видим при ограждении промышленных зон, стройплощадок и других локаций, не претендующих на высокую художественную ценность экстерьера. Плюс такого профнастила — прочность, долговечность и бюджетность. Минус — видок, конечно, унылый. Многие хозяева изворачиваются следующим образом: для фасадной части усадьбы используют более дорогой и красивый профнастил, а по бокам и сзади ставят оцинкованный профнастил.

Профнастил, покрытый алюцинком, — еще один вариант «металлической наружности, большой окружности». Алюцинк — химическое покрытие из 45% алюминия и 55% цинка. Теоретически, его можно даже покрасить алкидной или, например, акриловой краской, но получится дорого и бессмысленно: проще уж тогда сразу купить профлист с полимерным цветным покрытием.

Полиэстеровое покрытие профлиста — самый популярный вариант среди владельцев частных домов. Такой профнастил прилично выглядит, покрытие это долговечное: полиэстеру не страшны дождь и снег, он химически инертен, на него можно смело брызгать и проливать растворитель, а еще у него отличные грязеотталкивающие свойства. Брызги и пятна с него смываются дождем, а если невтерпеж ждать — можно взять обычный садовый шланг и сполоснуть пятно. Конечно, профнастил с полиэстеровым покрытием дороже, чем просто из оцинкованной стали. Это среднеценовая категория.

Профлист с пураловым или пластизоловым покрытием — своеобразный премиум-класс среди своих собратьев. Он самый дорогой. В защиту его можно сказать, что у него самая высокая устойчивость ко всевозможным внешним воздействиям и красивый внешний вид с приятной текстурой. Срок эксплуатации подобного забора будет исчисляться десятками лет без потери декоративных свойств (если выражение «декоративные свойства» в принципе можно применить к профнастиловым ограждениям).