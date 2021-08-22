Героический забег по раскаленным Свияжским холмам
Главным испытанием для участников «Гонки героев — 2021» стала изнуряющая жара
В субботу на Свияжских холмах прошла «Гонка героев — 2021» — экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности. Участникам гонки необходимо преодолевать: «рукоходы», скалодромы, «тропы разведчика», трамплины, «тарзанки» и множество других препятствий. Но, пожалуй, главным испытанием стала изнуряющая жара. Как «герои» преодолевали дистанцию — в видеорепортаже «Реального времени».
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