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Героический забег по раскаленным Свияжским холмам

00:00, 22.08.2021

Главным испытанием для участников «Гонки героев — 2021» стала изнуряющая жара

Героический забег по раскаленным Свияжским холмам
Фото: vk.com/gonkageroevkazan

В субботу на Свияжских холмах прошла «Гонка героев — 2021» — экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности. Участникам гонки необходимо преодолевать: «рукоходы», скалодромы, «тропы разведчика», трамплины, «тарзанки» и множество других препятствий. Но, пожалуй, главным испытанием стала изнуряющая жара. Как «герои» преодолевали дистанцию — в видеорепортаже «Реального времени».

Видео: Камиль Исмаилов
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