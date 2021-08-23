«А что ты сделал для процветания Башкирии?»: уфимцев возмутило нелестное сравнение с Казанью

Фраза телеведущего о столицах двух республик взбудоражила Башкортостан

Известный журналист Эрнест Хайруллин, долгое время работавший на башкирском телевидении, переехал в Казань. О своих впечатлениях ведущий рассказал в интервью, где сравнил столицы республик. Причем относительно Уфы сравнение оказалось не лучшим, и слова Эрнеста вызвали большой резонанс на родине.

В Уфу возвращались со слезами на глазах

«Вы не представляете, любой пост уфимца, который посещает Казань, полон боли, слез и гнева… Почему Уфа находится (шепотом) в такой жопе, а Казань завоевывает новые пространства и новые перспективы», — именно это высказывание Эрнеста Хайруллина и вызвало волну обсуждений. Отрывок из видеоверсии интервью разлетелся по всем социальным сетям, где к спорам подключились не только уфимцы и казанцы, но и жители других городов.

Некоторые обвинили телеведущего в предвзятости, нелюбви к родине и даже в предательстве.

— Стало модным в последнее время, уехав из родных краев вот так пристраиваться на новое место, охаять, употребив непристойную лексику. Уважающий себя человек так не поступит, тем более если он мужчина, — сетует Альфия.

Александр Килин также негодует: «Зачем же смеяться над своей малой родиной? А что ты сделал для процветания Башкирии?».

Некоторые обвинили телеведущего в предвзятости, нелюбви к родине и даже в предательстве. Фото: pravdapfo.ru

— Вот журналист. Зачем жил в Уфе до такого возраста. Как некрасиво. Я всегда горжусь, что родилась в Башкортостане, — заявила Сайма Рахимова.

Вместе с тем нашлось немало уфимцев, которые разделяют мнение Эрнеста Хайруллина. «Потому что правда! Очень люблю Уфу! И досадно, развитие на уровне аула», — соглашается с высказыванием Айгуль.

Гульназ Закирова вспоминает о работе телеведущего в Уфе:

— Смотрела программу «Уфимское времечко», которую вел Эрнест. Там про городские проблемы часто говорили, и многие эти проблемы остаются или даже усугубляются. Отменяют автобусные маршруты. Для нас это проблема и в Уфе не могут ее решить! Правильно он говорит. По сравнению с Казанью мы именно там!

— Поддерживаю его слова. Изменения начинаются с критики. О состоянии Уфы не нужно молчать. Возьмите хотя бы ситуацию с отоплением и тарифом, — указала уфимка Камилла Ефимова.

Гюзель Зарипова тоже живет в Уфе, после недавнего визита в Казань ей, похоже, удалось почувствовать то, о чем рассказал в интервью Эрнест Хайруллин: «Казань — это круто. Были в Казани в гостях, в Уфу возвращались со слезами на глазах. Будем перебираться в Казань».

К обсуждению вскоре присоединился и коллега Эрнеста Хайруллина — журналист Ильяс Батыргариев. «С такими друзьями да и враги не нужны. Эрнест Рамильевич, ну как же так? Так ругать родину, наверное, не очень-то и красиво», — выразил мнение Батыргариев.

Это переживание за город, в котором родился

Такого взрыва обсуждений не ожидал, признался сам Эрнест Хайруллин «Реальному времени» и поделился впечатлениями:

— Я исходил из того, что это общеизвестный всем, кто был в Казани, факт. И, судя по всему, реакция инспирируется. Оправдать свое неумение проще всего происками «врагов». И, к сожалению, вырываются фразы из контекста. А в контексте — это переживание за город, в котором родился.

Что касается комментариев к публикациям, журналист отметил, что согласных с ним оказалось гораздо больше:

— Там сложно отделить комментарии людей от комментариев ботов, которых в последнее время появилось большое количество в республике. Но в целом, у тех, кого можно идентифицировать, комментарии положительные. А по-другому и быть не может. Ведь сложно сказать на белое — черное и наоборот.

Чрезмерная резкость высказывания, по словам Эрнеста Хайруллина, связана со спецификой интервью:

— У меня брали интервью для интернет-издания, и изначально оно предусматривало печатный вариант. Слово «жопа» не предназначалось для печати и было использовано для эмоциональной окраски ситуации. А ситуация действительно печальная. Я как-то писал в социальных сетях, что Уфа на выходные просто вымирает. Люди при первой возможности стараются выехать из города, им здесь некомфортно и неудобно. А в Казани в выходные людей становится больше, чем в будни. Маленький штрих, но показательный.

Говоря о том, может ли Уфа выбраться из сегодняшней ситуации, телеведущий отметил негативные тенденции, связанные с отъездом молодых людей из Уфы. «Самое печальное, что уезжает молодежь. И последняя информация о недоборе первокурсников на бюджетные места в уфимских вузах о многом говорит. Юное поколение особенно чувствительно к возможностям, которые предоставляет та или иная территория».

Возможно, между закрытием программы и резонансным высказыванием ее бывшего ведущего и переездом в Татарстан есть определенная связь. Фото: vk.com/ufavremechko

Как еще отзовется нашумевшее интервью — неизвестно. Но сравнений Казани и Уфы в будущем наверняка еще окажется немало.

Тем временем в пятницу в социальных сетях программы «Уфимское времечко», которую вел Эрнест Хайруллин, появилось сообщение о закрытии проекта:

«Дорогие друзья! С прискорбием сообщаем! Программа «Уфимское времечко» закрывается! Больше в эфире республиканских телеканалов вы нас не увидите! Такое решение принято не нами! Нам жаль! Мы были с вами 17 с половиной лет!

Вместе нам удалось сделать многое! Иным главам не удается столько и за 3 года!



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Возможно, между закрытием программы и резонансным высказыванием ее бывшего ведущего и переездом в Татарстан есть определенная связь.