Второй день Кубка чемпионов: молодежь «Салавата» тащит, «Ак Барс» разозлился на себя и отыгрался на «Магнитке»

Как прошел второй день казанского предсезонного турнира

Неудачно начали казанский престижный турнир Кубок чемпионов и «Ак Барс», и «Салават Юлаев». Однако на второй день турнира казанская и уфимская команды поработали над ошибками, и что еще очевиднее — разозлились на самих себя. Особенно это было заметно у хоккеистов «Ак Барса», которые выплеснули всю накопившуюся ярость и выложили все незабитые голы в ворота Юхо Олкинуоры. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги второго дня TANECO Кубок чемпионов 2021. Как молодежь Уфы выгрызает себе места в основе на официальный сезон, какими важными качествами отметился Кэмпфер и считать ли игру Игоря Бобкова заявкой на возвращение в игру?

Три шайбы от молодежи Уфы. Школа работает?

Свои лучи славы в этом межсезонье получила молодежь Уфы в матче с СКА. Понятно, что такое количество резервистов в составе — мера вынужденная. Но парни явно готовы грызть, чтобы остаться в составе и во время официального сезона.

В середине второго периода Даниил Башкиров получил шайбу у левого круга вбрасывания, эффектно развернулся, нашел глазами накатывающегося Данила Алалыкина, и выдал снаряд под подставление. Алалыкин опередил Дыбленко и тонко переправил шайбу в ворота. Смотрим момент славы молодых хоккеистов «Салавата Юлаева».

Уже спустя несколько минут произошел еще один показательный момент. Видимо особо раздосадованный тем, что его накрутили молодые парни Уфы Ярослав Дыбленко грубо повалил Алалыкина на лед, разбив тому губу. Глеб Кузьмин тут же за партнера заступился. Да, второй тоже получил своих тумаков, но приятен сам факт, что молодежь Уфы заступаются, рвутся в бой и равнодушными точно не выглядят.

В третьем периоде тренерский штаб даже дал третьему молодежному звену попробовать себя в большинстве, по всей видимости, рассчитывая на кураж парней. Но это была бы слишком красивая и нереалистичная история, если сработало бы и здесь. В СКА тоже прекрасно все понимают.

Зато уже на последних секундах, когда «армейцы» играли без вратаря, 21-летний Алексей Пустезеров обокрал Марченко и отправил шайбу в пустые ворота.

Есть подозрение, что Алалыкин уже заработал себе новый контракт в первой команде. Кто знает, то покажут по будущему чемпионату молодые «юлаевцы», но судя по тому, что говорил после матча Ламса, он точно будет рассчитывать на них.

— Я думаю, у нас сегодня было четыре очень хорошие пятерки, — проговорил на русском Томи Ламса на пресс-конференции. — Наши молодые игроки, как Алалыкин, Башкиров, Пименов и Пусторезров получают огромный опыт игры, который они до этого не получали. Я думаю это ключевой положительный момент матча, — подвел итог Томи Ламса.

Николай Кулемин в Уфе для конкуренции и раздевалки

Дебютным выходом на лед отметился накануне 35-летний новый форвард Николай Кулемин, приобретенный «Салаватом» аккурат перед стартом казанского турнира. Нападающий вышел во втором звене в связке с Воробьевым и Санниковым и это, надо сказать, любопытное сочетание.

Дело в том, что Степан Санников и Кулемин — хоккеисты примерно одного плана. Работяги, которые по сути должны исполнять одни и те же обязанности. Поставил ли их Томи Ламса и помощники, чтобы посмотреть, кто лучше справляется со своими обязанностями? Возможно. Так или иначе, попробовать сыграть вторым звеном, составленном из игроков, которые больше работают, чем создают — решение нестандартное.

Как показала игра, Кулемин на этот раз исполнял роль зрителя с первых рядов. Разве что упустил один шанс забросить. Да и Санников в отличие от первого поединка на турнире, ничего толкового не показал.

— Мы игрой Кулемина сегодня довольны. Стоит отметить, что он успел провести только пару тренировок, но уже сумел подстроиться под наш стиль игры, и понять, что мы хотим от него. Все что мы хотим, он на льду показывал. Плюс сегодня он хорошо действовал в меньшинстве, — оценивал дебют Николая наставник «Салавата» Томи Ламса.



— У нас в течение сезона будет плотная конкуренция. Николай зарекомендовал себя как полезный игрок в раздевалке. И не будем забывать, что до Нового года нас ждет огромное количество игр и для этих нужд нам нужна длинная скамейка. Мы видим, как на этом турнире показывает себя молодежь. Конкуренция внутри команды будет очень положительно сказываться на нашей игре, — сказал финский наставник «Салавата».

«Ак Барс» проводит работу над ошибками, Бобков разозлился

Казанцы, получившие мощнейшую порцию критики после первого дня турнира, сегодня уже лидируют в турнирной таблице Taneco Кубка чемпионов.

«Ак Барс» наконец-то выдал игру, в которой игроки команды забросили больше одной шайбы. После поездки в Альметьевск, в гости к команде ВХЛ казанцы забросили лишь две шайбы за весь Мемориал им. Ромазана и еще две в игре с СКА. Вчера же в воротах «Магнитки» побывало сразу пять.

На этот раз шайба, что называется, пошла. Уже на восьмой минуте первый гол на Кубке чемпионов с передачи Кэмпфера оформил Николай Коваленко, а вскоре добил и сам Кэмпфер мощнейшим броском от синей линии — не берущаяся пушка!

Вообще Стивен вчера был главным дирижером казанских атак, несмотря на позицию защитника. Выдавал он скрытую передачу и на гол Воронкова.

Что и говорить, если уж даже Дмитрий Кагарлицкий выдал свой первый гол в джерси «Ак Барса». Развернулся в движении, уже отдаляясь, и отправил шайбу в ворота.

Серьезно поработал над собой и Игорь Бобков. Голкипер, сутками ранее получивший шквал критики вчера отбивал и черенком клюшки, когда бросали в упор, выигрывал противостояние с Бренданом Лайпсиком, когда тот убегал один на один с ним, и даже (о чудо!) успевал переместиться на щитках от одной штанги к другой. Похоже Игорь смог разозлиться на себя и собраться к поединку с одним из фаворитов.

Рано делать выводы, один удачный матч — не показатель. Но если Бобков сможет успокоиться и найти наконец баланс, это покажет, что голкипер не плывет из-за давления и критики. Уже пища.

В субботу у него первое Зеленое дерби сезона, и вот там то посмотрим на возможности Игоря в матче повышенной важности, с градусом официальных игр.