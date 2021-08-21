Опрос предпринимателей: готовы ли вы повысить сотрудникам зарплаты в ближайшее время?

Первое, что нужно сказать — в кризис большинство компаний не то что не повысили зарплату, а снизили ее на время пандемии. Нам удалось в этом плане выстоять. Мы ни разу за пандемию не снизили зарплату.

В апреле 2020-го мы не выплатили премии по итогам месяца, но зарплата осталась неизменной. Здесь я как руководитель стоял перед выбором, заплатить меньше себе или коллективу.

Кстати, многие бизнес-тренинги учат «сначала платишь себе, потом сотрудникам», но я решил идти по другому пути, чтобы не растерять коллектив, прекрасно понимая, что в случае, если оплачу меньше или не заплачу меньше себе — просто открою «кубышку» с запасами на черный день и проживу относительно спокойно.

У сотрудников может не быть накоплений и для них оплата труда — это буквально вопрос жизни и смерти. Что касается роста зарплаты, здесь нужно быть очень осторожным. С одной стороны, нужно всегда стараться плавно повышать оплату труда. Пусть это будет 1-2 тысячи рублей в год. Но именно по инициативе работодателя, без просьб работников. Это покажет, что вы заботитесь о команде и сами (!) готовы повышать благосостояние сотрудников.

Кстати, интересно, что в законе нет обязанности работодателя повышать зарплату. С другой стороны, регулярное повышение может быть не только в виде повышения зарплаты, но и в виде регулярных премий. Если прибавить зарплату работнику, то потом очень сложно будет ее уменьшить. А вот уменьшить премиальную часть гораздо проще и с точки зрения закона, и с точки зрения восприятия работников.

Пока время неспокойное в плане экономики, стоит очень аккуратно «подписываться» на регулярные расходы на зарплату. Поэтому, если не до конца уверены в своих силах, но «прибавить» хочется — лучше поначалу сделать это в виде премий за какие-то достижения или просто по итогам месяца. И лишь в случае уверенности в стабильном долговременном росте дохода — повышать зарплату.

В заключение хочется сказать, что зарплату стоит повышать, оглядываясь прежде всего не на удорожание жизни вокруг, а на экономические возможности компании. Если повысив зарплату компания начнет работать в убыток, то проиграют все, в том числе сами работники, которым вскоре придется искать новую работу из-за разорения прежнего работодателя.