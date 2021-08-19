Свет погаc: как быстрее восстановить сбой в электроснабжении

Больше половины обращений в контакт-центр АО «Сетевая компания» связаны с отключением электроэнергии

В июне в одном из казанских офисов, расположенных на улице Октябрьской произошло отключение, в результате которого электроснабжение отсутствовало более трех часов. Неожиданный перерыв в электроснабжении, по словам автора письма — директора предприятия «парализовал работу сотрудников» и «повлек за собой значительные убытки» …



При рассмотрении обращения выяснилось, что АО «Cетевая компания» никаких плановых или аварийных работ в этот период не проводило. Дальнейшее расследование показало, что прецедент был инициирован сотрудниками жилищной организации, управляющей домом. Они произвели отключение, но о предстоящем событии арендодателя (собственника) помещений не уведомили.

Так всегда ли вопрос электроснабжения зависит от АО «Сетевая компания»?

При анализе подобных обращений часто выясняется, что форс-мажорные обстоятельства сложились не по вине АО «Сетевая компания», сотрудники которой заранее уведомляют о плановых отключениях и ремонтных работах путем рассылки смс-уведомлений или сообщений на электронную почту. Это одно из правил компании, которое позволяет заранее подготовиться к отсутствию необходимого для работы ресурса и с учетом этого обстоятельства распланировать рабочие будни.

Часто выясняется, что форс-мажорные обстоятельства сложились не по вине АО «Сетевая компания», сотрудники которой заранее уведомляют о плановых отключениях и ремонтных работах путем рассылки смс-уведомлений или сообщений на электронную почту

Однако, и при отключении электроэнергии «Сетевой компанией», иногда информирование не доходит до потребителей вовремя. Нужно учитывать, что для своевременного оповещения необходимо наличие актуальных контактов всех жильцов в АО «Татэнергосбыт». Поэтому при смене контактных данных (телефон, электронная почта, ФИО ответственного лица) важно вовремя предупредить об этом энергоснабжающую организацию.

Как разобраться в том, по чьей вине произошел форс-мажор и какие шаги предпринять для этого в дальнейшем?

Подробную пошаговую консультацию можно получить, позвонив на многоканальную линию контакт-центра АО «Сетевая компания». Есть и базовые знания, владея которыми вы сможете получить ответ на вопрос «кто виноват» и «что делать».

Итак, как действовать, если в доме отключился свет? Это будет зависеть от типа жилого дома, в котором это произошло.

В частном доме необходимо проверить индикацию на приборе учета (горит ли лампочка на счетчике). Перещелкнуть вводные автоматы (включатели, которые находятся на или перед счетчиком). Если индикация имеется, тогда отключение электроэнергии произошло из-за неполадок во внутренней сети дома и следует обратиться к частному электрику.



В случае, если индикации нет, необходимо обратиться в контакт-центр «Сетевой компании», где вас проконсультирует оператор. Специалисты проинформируют о наличии планового или аварийного отключения, либо примут обращение и направят оперативно-выездную бригаду для восстановления электроснабжения (максимальный срок устранения неисправности — 2-4 часа).

С конца 2018 года «Сетевая компания» занимается установкой «умных счетчиков» потребителям, проживающим в частном секторе. Интеллектуальные системы учета электроэнергии передают показания приборов учета электроэнергии дистанционно, позволяя жителям забыть об этой ежемесячной процедуре

В многоквартирном доме необходимо узнать, произошло ли отключение только в конкретной квартире, или же электроэнергии нет во всем доме.



Если — внутри квартиры, то необходимо обратиться к частному электрику, а если же электроэнергии нет во всем доме, надо обратиться к жилищникам (в Управляющую компанию или ТСЖ) и уточнить информацию.



При отключении со стороны АО «Сетевая компания» сотрудники УК сообщат об этом энергетикам и в регламентный срок электроснабжение будет восстановлено.

Если — внутри квартиры, то необходимо обратиться к частному электрику, а если же электроэнергии нет во всем доме, надо обратиться к жилищникам (в Управляющую компанию или ТСЖ) и уточнить информацию. При отключении со стороны АО «Сетевая компания» сотрудники УК сообщат об этом энергетикам и в регламентный срок электроснабжение будет восстановлено. В садовом (дачном) товариществе возможны два варианта действий. Они аналогичны мероприятиям, проводимым в частном доме в случае заключенного прямого договора энергоснабжения с АО «Татэнергосбыт». Но если вы являетесь членом СНТ и т.д., тогда необходимо обратиться к председателю вашего СНТ для решения данной проблемы.

Таким образом, коммунальный комфорт в вашем доме может быть восстановлен оперативно в регламентированное законодательством время.

Телефон контакт-центра АО «Сетевая компания — 8-800-2000-878.