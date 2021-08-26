День в истории: Путин на 1000-летии Казани, память о подводниках и первая кругосветка Кука

Чем примечательна дата 26 августа

Фото: Михаил Козловский

Сегодня, 26 августа, дата, вошедшая в историю многими событиями. В разные годы и столетия в этот день татарский хан Тохтамыш захватил Москву; в Петергофе запустили комплекс фонтанов; в Англии опубликовали первые в мире правила по боксу; капитан Джеймс Кук вышел в свое первое кругосветное путешествие; имам Шамиль принял присягу на верноподданство России; большевики национализировали театры; во время Великой Отечественной войны началась битва за Днепр; в Мюнхене открылись XX летние Олимпийские игры. Родились 26 августа: французский изобретатель, создатель воздушного шара Жозеф Мишель Монгольфье, жена Сальвадора Дали, уроженка Казани Елена Дьяконова, основательница Ордена милосердия, лауреат Нобелевской премии мира мать Тереза, российский кинорежиссер Петр Тодоровский. Скончались: итальянский мистик и авантюрист Алессандро Калиостро, швейцарский ученый, открывший нуклеиновые кислоты — ДНК и РНК, Иоганн Фридрих Мишер, русский поэт Николай Гумилев, директор «Мосфильма» Софья Соколовская, советская и польская певица Анна Герман, американский писатель Ирвинг Стоун. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Жена Сальвадора Дали, Путин на 1000-летии Казани

26 августа 1382 года ордынский хан Тохтамыш после трехдневной осады захватил Москву. Великий князь Дмитрий Донской в это время в столице отсутствовал. Молодой хан Тохтамыш при поддержке войск Тамерлана приступил к завоеванию Золотой Орды в 1377 году. Весной 1378 года, после падения восточной части со столицей в Сыгнаке, Тохтамыш вторгся в западную часть, контролируемую Мамаем. К апрелю 1380 года под его контролем была вся Золотая Орда вплоть до Азова, включая столицу — Сарай. В 1382 году в Казани, чтобы исключить возможность доставки в Москву известий о действиях Тохтамыша, русских купцов и гостей перебили или заключили под стражу. Их товары и имущество были изъяты, а суда доставлены Тохтамышу для переправы войск через Волгу. Хан скрытно повел их на Москву. 24 августа 1382 года он подошел к столице. Обороной Москвы руководил юный литовский князь Остей. Два дня москвичи упорно защищались. Тогда Тохтамыш решил взять хитростью, послав на переговоры нижегородских князей Василия Кирдяпу и Семена Дмитриевича. Князья поклялись, что Тохтамыш помилует москвичей, если те сдадутся. 26 августа ворота столицы открылись. Город разорили, большинство жителей перебили или увели в рабство. После этого татары взяли Переяславль, Владимир, Юрьев, Звенигород, Можайск и другие подмосковные города, обложив их данью.

Фото: globallookpress.com

26 августа 1894 года в Казани родилась муза и жена испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали — Гала — Елена Дьяконова. В 1912 году она уехала в Швейцарию лечиться от туберкулеза, где познакомилась с французским поэтом Эженом Эмилем Полем Гренделем. Елена Дьяконова произвела сильное впечатление на юношу. Он прозвал ее Gala, а она придумала ему новое имя — Поль Элюар. С нее начался его первый взлет любовной поэзии. Через 5 лет они поженились, родилась дочь Сесиль. В 1929 году супруги посетили молодого художника Сальвадора Дали. Он был младше ее на десять лет, но для них это не имело значения. Гала ушла от Элюара, стала единственной музой и моделью Дали, а через некоторое время они заключили брак. Умерла Гала в 1982 году в возрасте 88 лет из-за перелома шейки бедра. После смерти жены Сальвадор Дали потерял вдохновение и уже не мог писать картины. «Реальное время» ранее рассказывало о судьбе музы Дали и о феномене ее привлекательности.



26 августа 2005 года президент России Владимир Путин прибыл с двухдневной рабочей поездкой в Казань, которая в эти дни праздновала свое 1000-летие. Утром под председательством главы российского государства прошло заседание Госсовета РФ, а после — встреча глав государств-членов Содружества независимых государств. Вечером Путин принимал участие в торжественном собрании, посвященном 1000-летию Казани. Его выступление в татарстанской столице запомнили, часть торжественной речи Путин произнес на татарском языке.



Фото: Максим Платонов

26 августа 2018 года в Казани проходил этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race. Лучшие пилоты со всего мира во второй раз в истории соревновались в столице Татарстана. В первый день этапа — 25 августа — прошли квалификации в классах Challenger и Masters, победителями которых стали Патрик Давидсон и Маттиас Дольдерер. 26 августа победителем этапа чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race в Казани стал спортсмен из Чехии Мартин Шонка.

Смерть Гумилева, память об экипаже «Курска»

626 лет назад, 26 августа 1395 года в Москву из Владимира перенесли Владимирскую икону Пресвятой Богородицы. Ее издавна почитали на Руси. По преданию, ее написал в I веке апостол и евангелист Лука, использовав доску от стола, за которым некогда восседали Богородица с Христом. До середины V века она пребывала в Иерусалиме, а затем попала в Константинополь. В 1131 году ее прислал в подарок Юрию Долгорукому патриарх Константинопольский Лука Хрисоверг. В 1155 году святой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, взял икону с собой во Владимир, поэтому впоследствии она и стала Владимирской. В Москве икону поместили в новом Успенском соборе. Верующие связывают с Владимирской иконой множество чудес, произошедших прежде всего во времена войн и нашествий неприятеля. В последний раз икона покидала Москву в 1812 году: на несколько месяцев ее перенесли во Владимир и Муром, но вскоре после этого возвратили в Успенский собор. Перед этой иконой совершались многие важнейшие государственные акты России: присяга на верность Родине, молитвы перед военными походами.

Николай Гумилев. Фото из следственного дела. 1921 г. Фото: wikipedia.org

В ночь на 26 августа 1921 года на 36-м году жизни был расстрелян поэт Серебряного века, один из основателей литературного течения акмеизма Николай Гумилев. Живя в Советской России, он не скрывал своих религиозных и политических взглядов: открыто крестился на храмы, заявлял о своих воззрениях. Так, на одном из поэтических вечеров на вопрос из зала — «каковы ваши политические убеждения?» ответил — «я убежденный монархист». 3 августа Гумилева арестовали по обвинению в антисоветской деятельности. Уже 24 августа вышло постановление Петроградской губернской чрезвычайной комиссии о расстреле 61 человека за участие в «Таганцевском контрреволюционном заговоре», среди приговоренных был и поэт. Точное место его расстрела и захоронения до сих пор остается неизвестным. Николая Гумилева посмертно реабилитировали 30 сентября 1991 года постановлением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР.

26 августа 2000 года, практически сразу после трагедии атомного подводного крейсера «Курск», президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти его экипажа. Для этого Министерству обороны РФ поручили совместно с администрацией Мурманской области воздвигнуть в поселке Видяево памятник погибшим морякам. 12 августа 2002 года в Москве, Нижнем Новгороде и поселке Видяево открылись памятники подводникам. Через год в этот же день в часовне села Герасимово Суворовского района прошел молебен по морякам. Здесь же торжественно открыли памятник погибшим подводникам — якорь, специально присланный для этого командованием ВМФ.

Фото: wikipedia.org

26 августа 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указы о признании Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. С этого дня в республиках отмечают День независимости. Жители Абхазии и Южной Осетии неоднократно высказывались на референдумах за свою независимость. В октябре 1999 года в Абхазии 97,5% проголосовавших высказались в поддержку Конституции, провозглашающей Абхазию суверенным демократическим государством. В Южной Осетии дважды — в январе 1992 года и в ноябре 2006 года — абсолютное большинство (около 99%) проголосовавших на референдумах высказалось за независимость республики.



Начало первого кругосветного путешествия Кука, Олимпиада в Мюнхене

26 августа 1768 года экспедиция английских ученых во главе с Джозефом Бэнксом отправилась в плавание по Тихому океану для наблюдения за прохождением планеты Венера по солнечному диску. Она отправилась из Плимута на трехмачтовом корабле «Индевор» (Endeavour — «усилие»), водоизмещением 366 тонн с командой из 84 человек. Капитаном корабля был Джеймс Кук — первый человек, обогнувший Южный Ледовитый океан и доказавший, что Южный материк (Австралия) находится вовсе не там, где его искали предшественники. Корабль прошел острова Зеленого Мыса и южную оконечность Америки — мыс Горн, и бросил якорь у острова Таити. Здесь Кук впервые в истории нанес на карту острова Общества, расположенные к северо-западу от Таити, а также — Большой Барьерный риф. «Индевор» направился к Новой Зеландии, где выяснилось, что та не является частью некоего мифического Южного материка и состоит из двух островов. Углубиться туда Кук не решился, поскольку опасался столкновений с туземцами-людоедами маори. Экспедиция знала о существовании почти неисследованной Новой Голландии (сейчас — Австралия) и взяла курс на запад. 19 апреля 1770 года корабль подошел к материку и начал плавание вдоль его восточного побережья, впервые нанесенного на карту. 28 апреля корабли Кука бросили якорь в бухте Ботани. После «Индевор» достиг берегов Новой Гвинеи, а позднее — Батавии (старое название Джакарты — Индонезия). Затем «Индевор» направился в Англию, куда прибыл в июле 1771 года.

«Резолюшн» и «Эдвенчур» в заливе Матавай (Таити). Уильям Ходжес, 1776 г. Фото: wikipedia.org

110 лет назад, 26 августа 1910 года, в македонском городе Скопье родилась Мать Тереза Калькуттская (настоящее имя — Агнес Гондже Бояджиу). Когда ей исполнилось 18 лет, она уехала в Ирландию, где вступила в монашеский орден «Ирландские сестры Лорето». В 1931 году Агнес приняла постриг и получила имя Тереза в честь канонизированной в 1927 году монахини-кармелитки Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием. В 1948 году Мать Тереза основала в Индии общину Ордена милосердия, деятельность которого была направлена на создание школ, приютов, больниц для бедных и тяжелобольных людей, независимо от их национальности и вероисповедания. Позже Орден Милосердия начал работать и в других точках мира. Как правило, его миссии действуют в районах стихийных бедствий и экономически неблагополучных регионах. В 1979 году ей была присуждена Нобелевская премия мира «За деятельность в помощь страждущему человеку», а в 1997 году — высшая награда США — Золотая медаль Конгресса. Мать Тереза умерла в Калькутте (Индия) 5 сентября 1997 года в возрасте 87 лет.



49 лет назад, 26 августа 1972 года в Мюнхене открылись XX летние Олимпийские игры. По ряду показателей эта Олимпиада стала одной из самых масштабных: в ней приняли участие 121 страна и 7 170 спортсменов. Кроме того, эти соревнования не имели аналогов по своему информационно-техническому оснащению. Благодаря телевидению летнюю Олимпиаду в Мюнхене смогли увидеть более миллиарда зрителей. В программу было включено 23 вида спорта, прошло 195 соревнований. Наибольшие достижения были отмечены в водных видах спорта: пловцы ставили новые олимпийские рекорды буквально в каждой дисциплине. Однако эта Олимпиада в Мюнхене заполнилась не только успехами спортсменов: 5 сентября 1972 года в олимпийской деревне палестинские террористы захватили и убили 11 израильтян. Несмотря на мировую скорбь соревнования продолжились и завершились 10 сентября. Лидером по количеству медалей в общекомандном неофициальном зачете стала сборная СССР (99 медалей, из них 50 золотых). Второе место — у США (94 медали, из них 33 золотые), третье — у ГДР (66 медалей, 20 золотых). В целом на Олимпиаде 1972 года было поставлено 94 олимпийских и 46 мировых рекордов.