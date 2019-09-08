«Гала Дали — непревзойденный пиарщик и маркетолог»

125 лет назад в Казани родилась будущая муза легендарного сюрреалиста

Фото: kulturologia.ru (Сальвадор Дали. Портрет Галы с двумя ребрышками ягненка, балансирующими на ее плече)

Вчера, 7 сентября, исполнилось 125 лет со дня рождения музы и жены испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали — Галы. Далеко не красавица, эта женщина, тем не менее, сводила с ума самых выдающихся мужчин своего времени. Благодаря чему скромной русской девушке удалось превратиться в фаворитку французского бомонда и почему ее лицо кажется красивым, несмотря на объективные недостатки, — в материале «Реального времени».

Роковая Галя



Гала, урожденная Елена Дмитриевна Дьяконова, впоследствии ставшая женой и музой Сальвадора Дали, родилась в Казани в 1894 году. Доподлинно неизвестно, была ли она дочерью мелкого чиновника Ивана Дьяконова или внебрачным ребенком богатого московского адвоката Дмитрия Гомберга, с которым ее мать открыто сошлась после 1905 года.

Зато историки утверждают, что мечтой девочки было сменить имя (мать и старшие братья с детства звали ее Галей) и жить в Париже среди поэтов и художников. Исполнению этой мечты в немалой степени способствовало то, что Елена, с отличием окончив одну из лучших московских гимназий (где она училась вместе с младшей сестрой Марины Цветаевой Анастасией), свободно говорила по-французски и по-немецки и превосходно разбиралась в живописи и литературе.

Когда девушка заболела туберкулезом, отчим отправил ее на лечение в Швейцарию. В Давосе она познакомилась с молодым французским поэтом Эженом Эмилем Полем Гренделем, который влюбился в нее с первого взгляда. Именно он и прозвал ее Гала (с ударением на последнем слоге), что в переводе с французского значит «праздник». В свою очередь Гала тоже придумала возлюбленному новое имя, известное сегодня всему миру — Поль Элюар. Через пять лет пара поженилась, и у них родилась дочь Сесиль.

Молодые супруги вошли в круг авангардных поэтов той поры и оба вели модную тогда свободную сексуальную жизнь. Любовниками Галы были художник Макс Эрнст, с которым пара около двух лет даже открыто жила втроем, а также многие друзья Элюара.

Гала сама соблазнила художника, который был младше нее на 10 лет, и сама сделала ему предложение. Фото istorik.net

«Гала-Чума», или «Жадная русская потаскуха»

Через 12 лет, в 1929 году, во время отдыха в Испании Элюар познакомился с Дали, к которому вскоре и ушла его жена. Причем Гала сама соблазнила художника, который был младше нее на 10 лет, и сама сделала ему предложение.

Гала стала для Дали не только музой и женой, но также нянькой, секретарем и менеджером. Она рекламировала его картины и платила газетным критикам, чтобы они создавали Дали нужный образ модного художника. За восемь лет пребывания в США к началу 1840-х Гала сделала из никому неизвестного художника мультимиллионера. Успеху способствовали многочисленные скандалы, которые устраивала пара, — с начала 30-х годов картины Дали раскупались уже через полчаса после открытия выставки. Известно, что однажды художник получил 29 тыс. франков за картину, которую еще не написал.

Свой брак Гала и Сальвадор Дали зарегистрировали 50 раз — в каждой стране, которую посещали во время путешествий. «Я люблю Галу больше матери, больше отца, больше Пикассо и даже больше денег», — говорил художник о своей жене. Гале он посвятил картины «Атомная Леда», «Тайная вечеря», «Мадонна Порт-Льигата», «Христос-Гала» и многие другие.

На закате лет Гала стала заводить молодых любовников, которым дарила машины, дома, деньги и даже картины самого Дали. В средневековом замке, который подарил ей муж, Гала устраивала настоящие оргии. Ее называли «Гала-Чума», «алчная валькирия» и «жадная русская потаскуха».

Умерла Гала в 1982 году в возрасте 88 лет из-за перелома шейки бедра. После смерти жены Сальвадор Дали потерял вдохновение и уже не мог писать картины.

Фото figgery.com.ua

«Когда речь идет о харизматичной личности, обсуждать расстояние между глаз или длину носа не имеет смысла»

«Реальное время» попросило экспертов по красоте оценить привлекательность Галы.

Изольда Сахарова, президент общественной организации «Мисс Татарстан»

— Такие вопросы лучше задавать мужчинам. Тем не менее, когда речь идет о харизматичной личности, обсуждать расстояние между глаз или длину носа не имеет смысла. Потому что, во-первых, она притягательна и, соответственно, привлекательна именно благодаря силе своего обаяния. Независимо от того, какие у нее пропорции. Во-вторых, все каноны красоты, которые когда-либо существовали в человеческой истории, связаны опять же с харизматичными личностями своего времени. И моду на те или иные предпочтения формируют именно эти люди, становясь примером для подражания.

Сальвадор Дали вдохновился образом Галы, значит, было чем. Так, эта женщина, наша землячка, внесла огромный вклад в развитие живописи и мировой культуры в целом. Конечно же, это была яркая харизматичная личность, к которой нельзя применять общепринятые стандарты.



Стандарты — вообще неблагодарная тема. Вы же знаете, были эксперименты, когда вычисляли формулу идеального лица — брали глаза от одного образа, соединяли с идеальным носом другого образа и так далее, и в результате получался урод. Поэтому подходить к красоте с такими мерками в принципе нельзя.

Да, есть какие-то стереотипы, но это только стереотипы, не более. Сегодня Ирина Шейк, завтра другое имя. И для разной аудитории это могут быть совершенно разные образы. Все зависит от личности, которая так или иначе транслирует свое видение мира на аудиторию. История ведома. Появился в 1960-е подростково-мальчишеский образ Твигги, и он стал историей после тотальной женственности нью-лук 1950-х.

Сальвадор Дали. Явление трех изображений Галы. 1945 г. Репродукция dali-art.ru

Требования, необходимые для профессии модели, — это одна история (это могут быть совершенно разные типажи, главное, это модельные параметры, а для рекламной съемки — чтобы лицо было интересным, с изюминкой). Женская красота же, хотя и согласующаяся с модельной тема, но все-таки несколько иное.

Лицо Галы интересно хотя бы потому, что его рисовал Дали. А на эти картины хочется смотреть, они интересны. Такие образы вне моды и вне конкурса.

Екатерина Борисова, дизайнер одежды

— С точки зрения женской красоты все спорно, кто-то любит арбуз, кому-то милее свиной хрящик. Гала, несомненно, понимала, что физическая красота — не самый большой ее козырь, и поэтому развивала свои внутренние качества, так называемую харизму. Хотя девушка, конечно, была ухоженная.

А что в ней было красивого? Небольшие глубоко посаженные глаза, недостаточно четкий овал лица, нос большой, подбородок не мягкий. Фигура — адекватная той эпохе: не Мадонна, но и не рубенсовская дама с распущенными формами. Ну, женщина и женщина. С точки зрения канонов женской красоты, к какому бы времени они ни принадлежали, ее нельзя назвать красавицей. Но ее внутренняя сила и ее умение облечь свои недостатки в достоинства свидетельствуют о недюжинном уме. Есть чему поучиться у нее в этом смысле.



Ее образ на картинах, конечно, преувеличенный в лучшую сторону, ведь Дали смотрел на нее влюбленным взглядом. А на фото — просто неплохо сложенная женщина без каких-либо выдающихся особенностей.

Лично мне Гала безумно нравится как непревзойденный пиарщик и маркетолог, как человек, который смог создать такой бренд, как Сальвадор Дали.

Если говорить об идеалах красоты сегодняшнего дня, мне как дизайнеру одежды импонируют спортивные, сухие, отточенные формы. Если и не топ-стандарт 90-60-90, то близкие к нему размерные признаки. Хотя с точки зрения психологии я разделяю ориентацию на принятие себя в любом виде, в любой форме.

Сальвадор Дали. Галарина. 1945 г. Репродукция wikimedia.org

Что касается лица, то я утверждаю, что никакой моды на пухлые губы (или увеличение других частей женского тела) сейчас нет. В Европе — в Париже, Лондоне — вы такого не увидите. Это есть в Америке, в Латинской Америке, в Москве, в Казани. Откуда? Я думаю, это ярко выраженный расчет на сексуальную озабоченность. Это нужно женщинам, которые нуждаются почему-то в подтверждении своей женской привлекательности, которые считают, что без этого они неполноценны. Мода на рыбьи рты не присуща ни моделям, ни актрисам высокого уровня. Пусть меня простят все те, кто это делает, ничего личного.

Чисто выбритые подмышки, поджарые бедра и умные глаза

А вот так писали о красоте Галы ее современники.

Анастасия Цветаева:

«В полупустой классной комнате на парте сидит тоненькая длинноногая девочка в коротком платье. Это Елена Дьяконова. Узкое лицо, русая коса с завитком на конце. Необычные глаза: карие, узкие, чуть по-китайски поставленные. Темные густые ресницы такой длины, что на них, как утверждали потом подруги, можно рядом положить две спички. В лице упрямство и та степень застенчивости, которая делает движения резкими». (Цит. по mir-dali.ru/gala.html)

Сальвадор Дали:



«В ту пору я возымел интерес к элегантным женщинам. А что такое элегантная женщина?... Итак, элегантная женщина, во-первых, вас презирает, а во-вторых, чисто выбривает подмышки... Я никогда не встречал женщины одновременно красивой и элегантной — это взаимоисключающие характеристики. В элегантной женщине всегда ощутима грань ее уродства (конечно, не ярко выраженного) и красоты, которая заметна, но не более того... Итак, лицу элегантной женщины не нужно красоты, зато руки ее и ноги должны быть безукоризненно, умопомрачительно красивы и — насколько возможно — открыты взору. Грудь же не имеет ровным счетом никакого значения. Если она красива — прекрасно, если нет — прискорбно, но само по себе это неважно. Что касается фигуры, то я предъявляю к ней одно непременное для элегантности требование — это рисунок бедер, крутых и поджарых, если позволительно так выразиться. Их угадаешь под любой одеждой, они словно бросают вызов. Вы, наверное, полагаете, что не менее важен рисунок плеч? Ничего подобного. Я допускаю любой, лишь бы волновал. Глаза — это очень важно! Глаза обязательно должны хотя бы казаться умными. У элегантных женщины не может быть глупого выражения лица, как нельзя более характерного для красавицы и замечательно гармонирующего с идеальной красотой...». (Из книги «Тайная жизнь Сальвадора Дали, рассказанная им самим».)

В статье использованы материалы публикации Николая Кофырина

