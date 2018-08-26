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Победителем Red Bull Air Race в Казани стал Мартин Шонка

21:19, 26.08.2018
Победителем Red Bull Air Race в Казани стал Мартин Шонка
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Победителем этапа чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race в Казани стал спортсмен из Чехии Мартин Шонка.

Следующий этап чемпионата пройдет в Австрии. За право участвовать в состязании в Казани 25 и 26 августа боролись 14 пилотов класса Master и шесть пилотов класса Challenger.

Напомним, «Реальное время» подготовило фото- и видеоотчет с авиагонок. Ранее также сообщалось, что руководство чемпионата Red Bull Air Race надеется на продление контракта на проведение этапа чемпионата мира в Казани.

Спорт Татарстан
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