«КАМАЗ» готовит выпуск фильма «Футбольный феникс» к 100-летию ТАССР. Он будет доступен на популярном сервисе

Фото: YouTube

Челнинский футбольный клуб «КАМАЗ» готовит документальный фильм, в котором будет рассказана история становления футбольной команды, а также Камского автомобильного завода и татарской государственности.

Фильм выйдет на платформе популярного сервиса домашнего кинотеатра, с которым челнинский клуб подписал партнерское соглашение в конце мая.

Ведущим картины выступил российский актер театра и кино, известный по роли в фильме «О чем говорят мужчины», Камиль Ларин. Выход фильма приурочен к 100-летию ТАССР.