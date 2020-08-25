«КАМАЗ» готовит выпуск фильма «Футбольный феникс» к 100-летию ТАССР. Он будет доступен на популярном сервисе
Челнинский футбольный клуб «КАМАЗ» готовит документальный фильм, в котором будет рассказана история становления футбольной команды, а также Камского автомобильного завода и татарской государственности.
Фильм выйдет на платформе популярного сервиса домашнего кинотеатра, с которым челнинский клуб подписал партнерское соглашение в конце мая.
Ведущим картины выступил российский актер театра и кино, известный по роли в фильме «О чем говорят мужчины», Камиль Ларин. Выход фильма приурочен к 100-летию ТАССР.
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