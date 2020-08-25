Новости спорта

17:24 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«КАМАЗ» готовит выпуск фильма «Футбольный феникс» к 100-летию ТАССР. Он будет доступен на популярном сервисе

15:11, 25.08.2020
«КАМАЗ» готовит выпуск фильма «Футбольный феникс» к 100-летию ТАССР. Он будет доступен на популярном сервисе
Фото: YouTube

Челнинский футбольный клуб «КАМАЗ» готовит документальный фильм, в котором будет рассказана история становления футбольной команды, а также Камского автомобильного завода и татарской государственности.

Фильм выйдет на платформе популярного сервиса домашнего кинотеатра, с которым челнинский клуб подписал партнерское соглашение в конце мая.

Ведущим картины выступил российский актер театра и кино, известный по роли в фильме «О чем говорят мужчины», Камиль Ларин. Выход фильма приурочен к 100-летию ТАССР.

СпортФутболОбществоИсторияКультураИнфраструктураАвто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также