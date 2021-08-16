Бизнес-аккаунт дня: казанская компания по изготовлению дверей

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 129-я

Сегодня производители предлагают большое разнообразие дверей — от бюджетных из МДФ до элитных, изготовленных по дизайнерскому проекту из высококачественных пород дерева. Около пяти лет назад в Казани открылась торгово-производственная компания «Гектор-Двери». Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

От эконом-класса до премиум-сегмента

Внешний вид, срок службы, надежность и степень шумоизоляции двери зависят в первую очередь от материала, из которого она изготовлена. Эксперты советуют заказывать двери из натурального древесного шпона, экошпона или ламината. В ассортименте компании «Гектор-Двери» — сотни вариантов на любой вкус и кошелек, от эконом-класса до премиум-сегмента. Сотрудники компании оказывают полный спектр услуг: замер, разработку дизайна, помощь в выборе материала, доставку и монтаж дверей. Среди клиентов предприятия не только физлица, но и крупные строительные организации, розничные сети и магазины.

Сегодня аналитический разбор аккаунта провела проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, RUWARD и НР2К, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.



Разнообразить ленту постами с видео

Описание профиля. Никнейм и имя профиля сразу помогают понять, что за профиль перед нами, а если потенциальный клиент будет искать в «Инстаграме» двери, то он точно выйдет на вас.

Аватарка двоякая: с одной стороны, просто дверь смотрелась бы не очень, с другой — мы категорически против надписей в аватарке «Инстаграм». Она должна быть адаптированной для экранов смартфонов и легко читаться.

Шапка профиля в целом выглядит хорошо, но не хватает точности. Вместо «Цены на 10—15% ниже рынка» лучше вписать другое уникальное торговое предложение — «Двери от 1 290». Вместо «Шоурум, склад рядом» логичнее написать «Шоурум на пр. Победы». Покупателю для первого знакомства непринципиально, где находится склад.

За грамотно оформленный таплинк хвалим, в профиле он внедряется на 100%.

Наши рекомендации: обновить описание профиля и сделать что-то с аватаркой.

Визуальное оформление аккаунта воспринимается как единое целое, поскольку используется фирменный стиль бренда: в аватарке, в блоке хайлайтс и ленте используются одни цвета, шрифты.

Обложки хайлайтс не перегружены лишней графикой, все названия рубрик на обложках на белом фоне и хорошо читаются. В качестве теста можно попробовать сделать надписи рубрик «под наклоном», как сделано в ленте.

В ленте используются фирменные цвета и надписи «под наклоном», которые легко считываются и визуально ассоциируются с данным брендом. Большинство визуалов статичные, необходимо разнообразить ленту постами с видео.

Наши рекомендации: этот аккаунт можно поставить как пример оформления в данной тематике, так что нам все нравится именно в плане визуального стиля.

Больше полезной информации в постах и сразу указывать цену на товар

Контент-план. Четко представлена информация о том, кто вы и что продаете. Показаны реальные фото дверей, что позволяет увидеть цвет и фактуру перед покупкой, но стоит дополнить ассортимент. На некоторых сторис совсем не видно текста, стоит добавить плашки. Цены есть не на всех сторис с ассортиментом.

Далее вы добавляете окошко «Кому скинуть стоимость комплекта?» А людям неинтересно писать и спрашивать — они скорее пройдут мимо. Поэтому рекомендуем указывать цены сразу.

В профиле преобладает продающий контент, который лишь в редких случаях разбавляется информационными публикациями. Цель бизнеса — продажи, это понятно каждому, но важно не переходить черту и не давить на своих подписчиков. Им не хочется постоянно читать тексты с призывами к покупке. Если постоянно публиковать продающий контент, то велик шанс, что пойдут отписки.

Механика розыгрышей вполне простая: подписка на аккаунт, лайк на публикацию и отметка двух друзей. Стоит задуматься, так ли важны конкурсные активности в аккаунте: считаем, что сейчас можно вполне обходиться и без них.

Решение писать в постах «Понравилась дверь, спрашивайте ее цену в комментариях» совсем провальное. Подписчик не хочет ждать, ему важно получить информацию прямо сейчас. Для этого лучше писать стоимость товаров в тексте публикации, чтобы пользователи сразу понимали, укладывается ли в их бюджет та или иная модель двери.

Писать цену в постах совсем нестрашно, но нужно обезопасить себя от хитрых покупателей припиской: «Не является публичной офертой. Цена актуальна на момент публикации поста».

В самих текстах много «воды» и неаргументированных выражений. Если и писать «высококачественные двери», то стоит подкрепить это громкое высказывание фактами. Качественные почему? Потому что выполнены из массива дерева. Стоит давать больше полезной информации в постах, которая так важна для аудитории.

Не советуем сокращать слова в текстах: выглядит это так, будто вам лень их писать. Забота об аудитории важна, поэтому не нужно пренебрегать такими мелочами.

При анализе профиля возникает ощущение, что каждая публикация создается по шаблону, в котором меняется либо заголовок, либо предложение в начале. Чтение таких публикаций не вызывает интереса, их наоборот хочется скорее закрыть.

К тому же, многие тексты дублируются и вдвойне создается впечатление, что в этом профиле ленятся работать над контентом.

Наши рекомендации:

Не писать в публикациях «Ставьте + в комментариях, и мы отправим вам…»: всю важную информацию нужно оставлять в тексте поста, а не манипулировать подписчиками и заставлять их что-то делать в комментариях.

Под каждую публикацию составлять уникальный текст, который не будет дублироваться от поста к посту. В качестве шаблона можно оформить в едином стиле призыв к действию: переходите на наш сайт, приезжайте к нам в магазин, закажите замер.

Продумать соотношение контента: разбавить обилие продающих постов информационными.

Уменьшить количество хештегов и адаптировать их под свою тематику. Почти все теги состоят из названий жилых комплексов и только один про двери. Кажется, что этот набор хештегов создан для агентства недвижимости, а не для магазина дверей.

Уменьшить количество публикаций и сделать контент ценным для аудитории

Модерация. Комментарии есть, и их достаточно много, в большинстве случаев целевые. Но на все вопросы отвечают — «Ответили в директ».

Наши рекомендации: Отвечать в директ уместно, если вопрос индивидуальный и требует дополнительной информации от лида. Если есть объективные причины не раскрывать цены в комментариях, можно отвечать публично на общие вопросы как минимум. Например, «У вас есть филиал в Набережных Челнах?» Вариант «Ответили в Директ» в этом случае выглядит неуместно.

Аналитика в цифрах: публикуется по 26—27 постов в месяц в среднем, но на эффективности это сказывается только негативно: ERday — 0,55%, ERpost — 0,63%, но вовлеченность дополнительно замотивирована несколькими конкурсными механиками. Без них было бы вообще перекати-поле, но самое интересное, что неконкурсные посты тоже неплохо комментируют, правда, спрашивают в основном цену.

По рейтингу сервиса аналитики Trendhero профиль имеет рейтинг 48/100, или «Нормально». Только 53% аудитории выглядит достоверно, остальные — это массфолловеры или боты. Большинство подписчиков из России — 95%, а из Казани — 69% аудитории. При этом в профиле почти 79% женской аудитории, хотя тематика дверей, строительства и ремонта традиционно мужская. Реклама запускается, есть активные объявления.

Наши рекомендации:

Уменьшить количество публикаций и сделать контент более ценным для подписчиков и читателей из рекламных кампаний.

По объявлениям и визуальной части все хорошо, единственное, хотелось бы меньше эмодзи в первых предложениях постов.

Также можно запустить отзывы от клиентов в формате видео или скриншота переписки, чтобы вызывать больше доверия к бренду.