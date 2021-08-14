Прервет ли «Локомотив» неудачную серию с «Зенитом», и кто в Ростове первый выйдет из ямы?

Прогноз четвертого тура РПЛ

Ярким поединком, повторяющим Суперкубок страны, ознаменован четвертый тур Российской премьер-лиги, в котором «Локомотив» попытается прервать плачевную серию крупных поражений от «Зенита», начавшуюся еще с прошлого сезона. Помимо этой пары, попытаются прервать свои мучения и «Ростов» с ЦСКА, которые пока буксуют в чемпионате. Спортивная редакция «Реального времени» приводит прогноз на новый тур РПЛ. Битва в Черкизово, страдания в Ростове и попытки реабилитироваться в Казани — в нашем материале.

«Локомотив» — «Зенит»: лучшее время для реванша «железнодорожников»

Месяца не прошло с тех пор, как эти команды мерились силами на Суперкубке России и Сергей Семак наголову разбил Марко Николича — 3:0. Да и дальше «Зенит» прошел три тура без поражений, наколотив 10 голов в ворота соперников. Атака петербуржцев пока выглядит наиболее мощно за последние годы, и это при том, что дорогостоящий Малком решал свои вопросы на токийской Олимпиаде.

В отсутствие бразильца бомбардирские роли на себя взяли Александр Ерохин и Сердар Азмун, забившие по четыре гола. А вот Артем Дзюба после провального чемпионата Европы окончательно захворал. У него пока ни одного забитого мяча в этом сезоне.

Фото: fc-zenit.ru

«Локомотив» свои первые очки потерял в Уфе, а заодно и лишился одного из ключевых игроков — Дмитрия Баринова, получившего красную карточку. Под вопросом остается и участие в матче защитника москвичей Мурило. В общем, пока дела не в пользу «Локомотива».

Прогноз «Реального времени»:



По чемпионату обе команды идут без поражений. «Зенит» в этом сезоне много забивает, но и без пропущенных с поля не уходит. По два пропущенных от «Краснодара» и «Ростова», один от «Химок». Проблема питерской команды — в том, что она слишком заигрывается и забывает об обороне. И это может сыграть за «железнодорожников».

Плюс «Локомотив» на своем поле держится мощно. В последних четырнадцати матчах здесь в рамках РПЛ команда Николича проиграла лишь однажды, 11 раз победила и 2 раза сыграла вничью. Последний раз «Локо» проигрывал Зениту на своем поле аж в 2017 году.



2:1 — победа «Локомотива»

ФК «Ростов» — ЦСКА: кто первым выйдет из кризиса?

В Ростове-на-Дону нас ждет игра команд, застрявших на переходной стадии. Обе недавно поменяли тренеров, которые заново собирают модель игры под себя.

Ростовчане под руководством нового наставника Юрия Семина набрали первое очко в новом сезоне. В матче с «Химками» они очень недурно выглядели в первом тайме, но что-то сломалось в тайме втором. Семин, правда, немалую роль в этом отводит решениям судьи матча.

«Ростов» пока плотно сидит в зоне стыковых матчей, и нет никаких сомнений, что Юрий Палыч обязательно вытянет команду оттуда. Другой вопрос — насколько высоко экс-наставник «Локомотива» поднимет «желто-синих» и как быстро он справится с этой задачей.

Фото: fc-rostov.ru

У армейцев, в свою очередь, в копилке лишь три очка и непривычное 10-е место в таблице. Единственную пока победу удалось добыть в первом туре с «Уфой» (1:0). В двух московских дерби ЦСКА забивал и даже проводил неплохие отрезки, но в итоге уступал. А это — показатель слабой психологии команды. Нависла ли уже над головой Алексея Березуцкого опасность повторения участи Ивицы Олича? Думается, что пока нет. Как минимум до зимнего перерыва у него время есть, а возможно, и до конца сезона. Но болельщики, не привыкшие к таким позициям, так долго ждать не будут точно.

Отрадный для ЦСКА факт — из Токио после Олимпиады приехало подкрепление в лице Бруно Фукса и Адольфо Гайча. А учитывая потерю Заболотного, Гайч должен будет разгонять атаки «армейцев».

Прогноз «Реального времени»:



Матч с проблемным ЦСКА должен стать для «Ростова» проверкой на то, готова ли команда Семина уже сейчас выбираться из ямы старта чемпионата. Давать прогноз на игру двух примерно равных команд с одинаковым букетом проблем практически невозможно — слишком много переменных. Поставим на результативную ничью.



1:1 — ничья

«Рубин» — «Крылья Советов»: лучший момент для реабилитации

Потерявшему шансы не еврокубковую осень «Рубину» остается сконцентрироваться на внутреннем первенстве. Конечно, об этом легко сказать, но сложно воплотить. Драматичная и обидная развязка игры с «Ракувом» сейчас может серьезно ударить по внутрикомандным настроениям, а из такой хандры выбираться порой очень сложно.

Леониду Слуцкому и самому нужно быстро отойти от поражения в Лиге конференций, и команду настроить на необходимый лад. И тут есть некоторые вопросы, учитывая особенности наставника «Рубина».

Фото: rubin-kazan.ru

Не в пользу «Рубина» играют потери. Самая болезненная — это, конечно же, травма Джордже Деспотовича, выбывшего минимум на несколько недель. И последний матч с поляками показал, как «Рубин» буксует против массированной обороны в отсутствие центрального нападающего. Хвича производит много дриблинга и радует публику, но опасности от этого создается минимально. А уход Дениса Макарова, смещавшего акценты с Кварацхелии на себя, окончательно передвинула игру казанцев на левый фланг и сузила вариативность в атаке.

Прогноз «Реального времени»:



С другой стороны, в Казань пожалует пока главный неудачник сезона — самарские «Крылья Советов», у которых в графе очки значатся нули. Три поражения подряд, причем от довольно средненьких «Ахмата», «Арсенала» и многострадального «Спартака». Если выходить из психологической ямы, то сейчас самое время. Лучшего соперника для этого не представится.



1:0 — победа «Рубина»

ФК «Нижний Новгород» — ФК «Уфа»: стукаловцы, наконец, отыграются за сложный календарь

Неожиданно симпатичный дебютант чемпионата — «Нижний Новгород» — идет пока даже успешнее нескольких признанных лидеров из столиц. У команды Кержакова к четвертому туру — ни одного поражения, лишь одна ничья и семь очков. Причем обыграны участники еврокубков — «Спартак» и «Сочи».

Никаких звезд или ярко выраженных лидеров в нижегородской команде нет, забивают из игры в игру разные футболисты. С одной стороны — командный баланс, с другой — отсутствие футболиста, готового брать игру. И рано или поздно это должно сыграть свою роль — фарт и голы так легко всегда идти не будут.

Фото: fcnn.ru

ФК «Уфа», который постоянно борется не только на футбольных полях, но и за свое существование, сумел выгрызть первые и такие важные очки у одного из фаворитов — «Локомотива». Притом стоит уточнить, что календарь «Уфы» был сложнейшим — пришлось вступать в сезон матчами против столичных ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива». И надо сказать, везде на уфимцев было приятно посмотреть.

Прогноз «Реального времени»:



Обе команды исповедуют атакующий футбол, хотя не располагают технически подкованными игроками. Но «Уфа», которая наконец сможет сыграть с равным соперником, выглядит предпочтительнее хотя бы потому, что она более голодная и сыгранная под руководством Алексея Стукалова. Башкирский клуб увезет очки из Нижнего.



0:1 — победа «Уфы»