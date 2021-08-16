Обещанное благоустройство Касимовского озера в Уфе затянулось

Жители микрорайона Шакша приняли участие в программе поддержки местных инициатив, но ход работ их тревожит

Фото: Эмиль Зиянгиров

Судьбой Касимовского озера обеспокоены жители уфимского микрорайона Шакша. Долгое время они добивались наведения порядка вокруг заброшенного водоема. В 2020 году за благоустройство территории вокруг Касимовского, наконец, взялись. Начали делать тротуары на пути к озеру, высадили вдоль них молодые елочки. Правда этим летом без полива саженцы высохли и были выкопаны. По сообщениям некоторых местных жителей затормозилось и другое благоустройство. Подробнее — в материале «Реального времени».

Деньги потрачены зря?

Почему все местные жители так переживают? Дело в том, что микрорайон Шакша обделен парками и большими зонами отдыха. Так что озеро, даже неблагоустроенное, по мнению многих шакшинцев, — главная местная достопримечательность, несмотря на то, что в некоторых местах оно уже больше напоминает болото.

Несколько лет назад жители соседних домов объединились и вошли в программу поддержки местных инициатив. Общая стоимость благоустройства сквера на берегу за 2020 год по данным портала «Инициативное Бюджетирование» составила почти полтора миллиона рублей. Миллион — из бюджета Башкортостана, 150 тысяч — из бюджета города, 215 тысяч — помощь бизнеса и 100 тысяч вложили сами жители.

Общая стоимость благоустройства сквера на берегу за 2020 год по данным портала «Инициативное Бюджетирование» составила почти полтора миллиона рублей

Однако, бодро стартовавшие в прошлом году работы — укладка брусчатки и высадка деревьев — этим летом несколько застопорились. От еловой аллеи сегодня осталось четыре дерева — все остальные погибли от жары.



Таисия Чуприна — одна из местных жительниц — очень расстроена. Она неоднократно обращалась в администрацию района с просьбой наладить полив, однако регулярной работы ответственных служб организовать так и не удалось. «Пару раз видела, что машина поливала, но толку мало».

— В 2020 году начали стелить плитку, все чиновники приезжали сажать елки. В этом году елки высохли, потому что не ухаживали за ними и не поливали. Все елки выкопали, дорожки не доделали, озеро не почищено, в общем не облагородили. А ведь сколько денег жителей потратили зря, — не может скрыть возмущения и Альфия Султанова, — Это общественное место. Мы, шакшинцы, то есть уфимцы хотим там парк отдыха для детей и взрослых.

От еловой аллеи сегодня осталось четыре дерева — все остальные погибли от жары. Фото: Анастасия Васильева

Работы не завершены

Депутат Госсобрания — Курултая Башкортостана и житель Шакши Рустам Хафизов задается вопросом об эффективности использования средств:

— На деньги жителей и бюджетные средства сделали замечательный скверик в Касимово. Шакшинцы ждали этого события десятки лет. Мы с супругой также внесли свою копеечку. Большинство деревьев в этом сквере без полива высохли, и чиновники не нашли ничего лучшего, как выкопать их все! Напомню, что в прошлом году на благоустройство парковой зоны у Касимовского озера было выделено 1,8 млн бюджетных рублей, а в этом на бумаге более 2-х. Наверное их выделили на снос посаженных деревьев и посадку новых?!

Чиновники спешат успокоить взволнованных шакшинцев — работы еще не завершены. Первый заместитель главы администрации Калининского района Уфы Дмитрий Миронов сообщил:

— Благоустройство территории у озера Касимовского проводим в несколько этапов. В прошлом году там высадили крупномеры, уложили часть плитки. По крупномерам, действительно, есть проблемы, этот момент уточним дополнительно, а также вопрос по финансированию работы. Следующий 2 этап (2021 год) предполагает продолжение укладки плитки и установку опор освещения, эти работы зависят от конкурсных процедур, которые сейчас (на 23.07.2021 г.) проходят. На 3 этапе (2022 год) планируем установить арт-объект, на 4 этапе (2023 год) — установку ограждений, на 5 этапе (2024 год) — обустройство развлекательных зон. Отметим, что в июле, августе 2021 г. также завезли чернозем, который распланировали 3 августа для дальнейшего основания под тротуарную плитку.

Чиновники спешат успокоить взволнованных шакшинцев — работы еще не завершены. Фото: Эмиль Зиянгиров

Шакшинцы будут следить за ходом работ

Что касается погибших деревьев, то чиновники признают их потерю и обещают высадить новые.

— Служба по благоустройству Калининского района еженедельно поливает сосны, например, 2 августа организовала полив. Также для удержания влаги после полива сделали мульчирование. К сожалению, не все зеленые насаждения приживаются, высохшие насаждения спилили в 20-х числах июня. Осенью при наличии саженцев сможем запланировать посадку новых деревьев, — сообщает Дмитрий Миронов.

Однако такой ответ устраивает не всех. По мнению Альфии Султановой еженедельного полива в жару будет недостаточно, и новые деревья рискуют высохнуть точно так же. Жительница Шакши уверена, поливать зеленые насаждения нужно отталкиваясь от погодных условий.

В пресс-службе Администрации Уфы уточнили, что в рамках осеннего месячника по благоустройству города, в сквере высадят лиственные деревья.

Таисия Чуприна словами чиновников удовлетворена, однако вместе с другими жителями она намерена внимательно следить за ходом работ в ближайшие годы.