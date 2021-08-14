Опрос предпринимателей: говорит ли вовлеченность сотрудника в корпоративную жизнь о его продуктивности?

Вовлеченность — это такое состояние сотрудника, которое мотивирует его делать свою работу как можно лучше. Такого состояния можно добиться через разные «каналы приема и передачи эмоций». Одно из распространенных мнений: вовлеченный сотрудник — это тот, кто активно участвует в корпоративных событиях компании. Однако я выделяю еще искреннюю увлеченность и непреодолимое желание заниматься и развиваться в рамках своей профессии.

На днях разговаривала с тимлидом одной из наших команд разработки. Он поделился тем, как у него не получалось решить одну каверзную задачу: «Я уже ложился спать, когда мне вдруг в голову пришла идея попробовать еще один вариант. В итоге он и сработал». Вот это вовлеченность — когда у тебя просыпается азарт, интерес сделать определенную задачу, найти нетривиальное решение и т.д.

Сотрудник, увлеченный своей работой, совсем не обязательно увлечен корпоративной жизнью компании. Но можем ли мы сказать, что он недостаточно продуктивный? Я бы не стала. И вот еще вопрос: когда человек, засыпая, придумывает способ решения задачи, он в этот момент работает? Скорее да. Но при этом сидит ли он за компьютером, нажимает ли на кнопки, открывает задачки в Jira? Ответ очевиден.

Любовь к корпоративным событиям не говорит о сотруднике как о высокопродуктивном (ровно так же не говорит и об обратном). Я люблю корпоративные ивенты, они помогают соблюдать баланс работы и отдыха, облегчают коммуникации между сотрудниками (чем компания крупнее, тем эта задача становится актуальнее). Также участие компании в нерабочей жизни сотрудников порождает в большинстве душ чувство патриотизма, повышенной лояльности и обостренное чувство сопричастности. И это все очень нужно, важно и ценно. Но никак не связано с продуктивностью. Можно с большой долей вероятности предположить, что сотрудник, принимающий активное участие в корпоративной жизни компании, будет более стабильным, его жизненный цикл в компании будет дольше, чем у остальных. Даже если есть что-то, что не устраивает в текущей работе, всегда будет достаточно причин оттягивать поиск новой работы. В то время как профессионально увлеченные сотрудники могут легко сменить работу, если продукт/проект перестал приносить привычное удовлетворение.

Много шума наделала история компании «Иксолла». С одной стороны, я категорически не понимаю и даже, можно сказать, осуждаю решение и методы руководства компании. Однако информации очень мало, и, скорее всего, все на самом деле обстоит не так, как это освещено в СМИ и различных каналах.

Если меня спросят, как я оцениваю случившееся, то я скажу так: принимать решение об увольнении только на основаниях исследования искусственного интеллекта — недопустимо.

Уведомлять сотрудника об увольнении общей рассылкой, а не личным разговором тет-а-тет — недопустимо.

Пугать сотрудников потенциальным увольнением (опять же через массовую рассылку) — недопустимо.

Но я абсолютно точно допускаю, что есть то, что неизвестно массовому зрителю: подробности, нюансы ситуации. А раз информации недостаточно, то и судить об этом бессмысленно — все будет лишь попыткой придумать свою историю и придать ей естественный вид.