Ольга Гильмутдинова: «Здание Мюфке превратится в жемчужину культурной жизни Казани»

Директор Казанского худучилища — о небывалом конкурсе, творческом кластере и судьбе творения великого архитектора

Фото: Максим Платонов

Жаркая пора настала для творческих молодых людей, жаждущих получить специальное образование. Если студенты вузов уже «отстрелялись», то будущие художники и дизайнеры, а также многие другие кандидаты в деятели искусств, только начали сдавать вступительные экзамены. Стайки взволнованных девушек и заметно меньшее число юношей осаждают здание худучилища на улице Муштари, тогда как величественный храм искусств, здание Карла Мюфке, в котором сейчас идет реконструкция, пока хранит молчание. Чем встретит новых студентов Казанское художественное училище имени Николая Фешина, куда им потом отправляться за высшим образованием и где найти себе применение, а также, что сегодня происходит в старом-новом здании, в интервью «Реальному времени» рассказала его директор Ольга Гильмутдинова.

Вступительный ажиотаж

— Ольга Александровна, в этом году, как известно, небывалый конкурс на все отделения училища.

— Действительно, спрос на наши специальности всегда был высок, а за последние 12 лет планка ниже 6-7 человек на место не снижается. Однако этот год побил все рекорды. Так, на отделение дизайна — 17 человек на место, на станковую живопись — 14, на декоративно-прикладное искусство — 8.

— С чем это связано?

— Думаю, связь с таким высоким спросом нужно искать в пересмотре отношения к людям творческих профессий. Помните, как говорили: «Театр умрет, потом кино — будет одно телевидение», про музыку такое говорили — электроника заменит, про художников — вытеснят компьютерные технологии. Но, как показало время, живое искусство, человеческую руку, ведомую вдохновением, никакой высший искусственный интеллект заменить не в состоянии.

Желание развиваться, учиться рисовать, понимать саму структуру творческой деятельности, художественного мышления — это никогда никуда не уйдет. Все равно остаются дети, которые этим «болеют»

Могу такой экскурс в историю привести. В 20-годах прошлого века, когда появилось «левое искусство», в нашем училище после второго курса тогда было распределение на три мастерские. Так вот, доказательство того, что люди всегда приходили в училище именно рисовать: даже тогда, сразу после революции, когда грозились «сбросить Пушкина с парохода современности», только два человека выбрали академическую мастерскую, еще девять пошли в «левое искусство», а 43 художника определились в мастерскую Фешина.

Желание развиваться, учиться рисовать, понимать саму структуру творческой деятельности, художественного мышления — это никогда никуда не уйдет. Все равно остаются дети, которые этим «болеют», поэтому и конкурс всегда остается высоким, тем более что и набираем мы небольшое количество студентов — по восемь-девять человек на отделение. Кроме того, училище ведет плотную работу с художественными школами Татарстана, в 70% которых работает специально разработанная нами интегрированная программа. Видимо, именно сейчас отдача пошла.

«Художник не может быть в толпе»

— С нового учебного года ребята смогут заниматься в историческом здании? Как идет реконструкция?

— Нет, с нового учебного года восстановительные работы в здании продолжатся. Примерно наполовину реконструкция закончена, проложены коммуникации, восстановлено южное крыло, но в нем пока нет всего необходимого оборудования, сейчас работы переместились в северное. Но по санитарным требованиям запустить здесь учебный процесс мы сможем только после того, как здание будет принято Роспотребнадзором целиком. Так что еще некоторое время придется подождать. Точно по датам сказать не могу, я ведь не строитель и финансированием тоже не я заведую.

Примерно наполовину реконструкция закончена, проложены коммуникации, восстановлено южное крыло, но в нем пока нет всего необходимого оборудования, сейчас работы переместились в северное

— На Муштари здание ведь совсем небольшое, оно тоже давно «плачет» по ремонту?

— Пока только там занимаемся, но в три смены, до девяти вечера идут занятия — санитарные требования по рассадке очень жесткие. Правда, тут пандемия для нас, художников, мало что изменила в плане требований социальной дистанции. Дело в том, что на каждого учащегося в художественном училище должно приходиться не менее 4 кв. метров, ведь вокруг художника, скульптора всегда много творческих инструментов: мольберты, станки для работы с глиной и пластилином, прочее. Да и вообще — художник не может быть в толпе.

Продолжим работать со студентами и по музеям, Министерство культуры Татарстана нам всячески идет навстречу, и мы можем размещать наших ребят в Галерее современного искусства, национальной галерее «Хазинэ». Кроме того, и процесс реконструкции возвращенного здания оно контролирует, помогает в решении всех возникающих вопросов. Тут сравнение можно привести — творческие ссузы, и мы в том числе, как дети у родителей. Без кураторства и поддержки своей «главы», министерства культуры РТ, нам просто никуда.

Но, безусловно, площади, которыми располагает здание Мюфке, созданное именно для художников, для творчества, нам жизненно необходимы. Свет здесь распределяется равномерно по всей мастерской, где бы не расположился юный художник или скульптор, работать ему будет комфортно. Это такие тонкости, которые поймут только художники, и именно в расчете на них, классических живописцев и скульпторов, строил здание знаменитый и гениальный Карл Мюфке. Подчеркну — оно рассчитано именно на «академических» специалистов в области изобразительного искусства. Так что мы с нетерпением ждем, что скоро во всех его мастерских вновь запахнет маслом, свежей глиной, запахами, которые так характерны для творческой деятельности.

Свет здесь распределяется равномерно по всей мастерской, где бы не расположился юный художник или скульптор, работать ему будет комфортно. Это такие тонкости, которые поймут только художники

Мальчики в меньшинстве, но поблажек им нет

— Какие нововведения ждут студентов в новом учебном году в соответствии с новыми реалиями?

— Маски, термометрия, пропускной режим, проветривание, обеззараживание лампами, дистанция — все соответствует требованиям. По поводу обязательных прививок для студентов распоряжения пока не было, но мы будем это пропагандировать, собственно, уже сейчас работа с коллективом в этом направлении активно ведется.

— К вам в основном идут девочки, но знаменитыми художниками становятся, как правило, мужчины. Есть ли поблажки для юношей, как это часто делается, когда недобор среди представителей сильной половины человечества?

— Начнем с того, что так было раньше — художниками становились мужчины. Сейчас мир меняется и женщины вместе с ним выходят на иные позиции. Да, подобное процентное соотношение — юношей меньше, чем девушек — имеет место, но никаких преимуществ ни у кого нет. Все идут на равных. Возможно, парни реже рассматривают эти профессии, потому что они пока не особо денежные?

Тенденция быть «свободным художником»

— Какие возможности открываются для ваших выпускников, куда им оправиться чтобы продолжить образование?

— Поступают многие, причем в столичные вузы — это и ГИТИС, Суриковский и Репинский институты, академия Штиглица, Строгановка — кстати, уже есть ребята, которые там отучились и сами стали преподавателями. Очень хорошо показал себя выпуск театральных художников, их мы набираем раз в 4 года. В 90-е годы мы набор на эту специальность приостановили, а после возобновления это был первый выпуск. Так, из 10 выпускников семеро поступили в вузы Санкт-Петербурга и Москвы, подчеркну — на бюджет. Одна наша выпускница поступила в школу-студию МХАТ на бюджет первым номером! Я долго могу рассказывать об успехах наших ребят.

Если человек настроен, он однозначно найдет себе применение и реализацию. Сейчас, кстати, тенденция быть «свободным художником», фрилансером все больше набирает обороты

Что касается дизайнеров, многие после училища сразу идут работать, продолжая образование заочно. Могу констатировать, что практически ни одна казанская рекламная фирма не обходится без наших выпускников. Живописцы ведь тоже часто перестраиваются в сферу дизайна, архитектуры, даже свои линии одежды выпускают. Если человек настроен, он однозначно найдет себе применение и реализацию. Сейчас, кстати, тенденция быть «свободным художником», фрилансером все больше набирает обороты, благо и экономические условия, созданные государством, этому способствуют. Можно открыть свое ИП или стать самозанятым — все в ваших руках.

— Многих родителей волнует вопрос — обязательно ли оправлять свое чадо за «вышкой» в другой город? В Казани, например, появился и свой Институт дизайна при КФУ.

— Да, Институт дизайна начал свою работу, кроме того, у нас в других вузах тоже есть дизайнерские факультеты. Все зависит от того, какие силы, направления и желания у детей. Казанские ребята в основном совмещают работу и высшее образование, если же говорить о тех, кто уезжает в столицы, то да, возвращаются немногие… Еще один пример того, что все зависит от человека, приведу. Один наш студент сразу после училища подал свое портфолио, накопленное во время учебы у нас, в знаменитую дизайнерскую студию Артемия Лебедева. И его взяли, без высшего образования, только с дипломом Фешинского училища. Это о многом говорит.

Любовь Мюфке и картины Фешина

— Возвращаясь к восстанавливаемому зданию, оно настолько уникально, что многие казанцы хотели бы сюда и на экскурсию прийти, подольше побывать в этих стенах с потрясающей историей, как это сейчас делают в Доме Ушковой.

— Безусловно, такие экскурсии будут. Более того, мы надеемся, что по окончании работ, наше училище сможет стать своеобразным креативным кластером для молодых художников именно академической направленности. Мы ведь даже и дизайнеров обучаем больше в сторону графического дизайна, дизайнеров в сфере культуры и искусства. Это тоже очень важный момент, поскольку сегодня больше принято говорить о современном искусстве. Нельзя забывать и основу основ, классику. Куда без нее?

Здесь мы берем на себя еще и просветительскую миссию. Многие сегодня занимаются самообразованием в области культуры и искусства, и тут наша миссия просто неоценима

— У вас и музей свой есть, даже работы Николая Фешина сохранились. Эти сокровища вы откроете для всех?

— В методическом фонде училища находится более 12 тысяч лучших работ наших выпускников, ставших знаменитостями, и после реконструкции мы надеемся их представить на площадях нашего здания. Есть и свой музей, большие холлы, где можно организовывать выставки. Здесь мы берем на себя еще и просветительскую миссию. Многие сегодня занимаются самообразованием в области культуры и искусства, и тут наша миссия просто неоценима — в училище начнет работать и лекторий, и концерты мы будем проводить, организуем экспериментальную площадку для молодых творцов, где они смогут попробовать свои силы, получить опыт выставочной деятельности.

Здание Мюфке после реконструкции превратится буквально в жемчужину культурной жизни Казани, да и всего Татарстана, я уверена. Плюс — это еще одна ярчайшая точка для привлечения туристического потока в Казань. Ведь казанские здания Мюфке — они особенные, таких больше нет нигде. Ведь именно здесь он встретил свою супругу. Все его творения буквально наполнены любовью. Когда архитектор покинул наш город после смерти любимой жены, он уже нигде не строил такой возвышенной красоты. Да, его работы прекрасны, но именно в Казани они светятся радостью жизни, счастьем. И заметим, что в России больше нет ни одного здания, построенного именно для занятий изобразительным искусством. Да, Строгановка, но это вуз, а мы единственное училище в стране, которое обладает таким сокровищем.

Грандиозное по историческому масштабу решение

— Нет ли у вас опасения, что история повторится: как только здание будет восстановлено, его опять у училища отберут? Такой получается лакомый кусочек…

— Честно говоря, я практически уверена, что такого не произойдет, потому что — когда оно стало лакомым кусочком в истории? Когда стране нужны были технари, чтобы восстановить экономику, промышленность, оборонку. Сейчас у учебных заведений, которые воспитывают этих специалистов, прекрасная инфраструктура, много своих зданий. Но даже в советское время, когда я еще училась в училище, постоянно шли разговоры, что здание необходимо вернуть художникам.

В 2015 году президент Татарстана инициировал бережное, неторопливое, очень аккуратное воссоздание этого здания. Я думаю, что столь эпохальные решения не будут иметь обратного хода

Общественность постоянно обращалась к руководству страны и республики. Только в 2005 году Минтимер Шарипович Шаймиев и Рустам Нургалиевич Минниханов приняли грандиозное по историческому масштабу решение о возврате этого здания училищу. В 2015 году президент Татарстана инициировал бережное, неторопливое, очень аккуратное воссоздание этого здания. Я думаю, что столь эпохальные решения не будут иметь обратного хода, ведь они приняты после внимательного и всестороннего обдумывания. Мы же в свою очередь наполним его жизнью, творчеством.

— Возможно ли какое-то «подселение» к училищу в новом здании?

— Тут все по нормам рассчитано. В знании, согласно правилам, может находиться порядка 200 студентов. По площадям — как раз притык, у нас сейчас учатся 214 студентов, работают 70 сотрудников. Не думаю, что здесь оправдано какое-то подселение. Ну что сейчас делить шкуру неубитого медведя. Посмотрим, как оно все пойдет. Но думаю, все у нас будет прекрасно.

1 / 29 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов