«Нефтехимик» на Мемориале Ромазана: второе звено дает результат, легионеры в спячке, а Березин стал лучше

Первые итоги «Нефтехимика» на магнитогорском предсезонном турнире

Мемориал Ромазана — первый в этом межсезонье турнир для «Нефтехимика». Уже в ходе нескольких матчей главный тренер нижнекамской команды Олег Леонтьев начал наигрывать основной состав — на лед вышли все легионеры и лидеры «Нефтехимика». Пока что команда выглядит сырой, но потенциал и проблемы разглядеть можно и сейчас. Что ждать от легионерской связки Секстон — Гудачек, и кто будет новым лидером обороны в «Нефтехимике»? Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о проблемах и сильных сторонах «волков» на магнитогорском турнире.

Защитная линия «Нефтехимика» выглядит интересно

Спустя четыре года, опытный защитник Максим Березин вернулся в «Нефтехимик», чьим воспитанником является. 30-летний игрок обороны не подошел под стиль игры главного тренера «Автомобилиста» Билла Питерса, отправившись на драфт отказов, где «Нефтехимик» и подобрал игрока.

Уже спустя неделю тренировок Березин вышел на лед на Мемориале Рамазана в Магнитогорске в первой паре обороны и сейчас это кажется абсолютно логичным. Он является чуть ли не самым опытным защитником в команде, и в обоих матчах на турнире Максим отыграл хладнокровно, не совершая лишних движений.

А ведь при переходе защитника среди болельщиков «Нефтехимика» витало довольно скептическое настроение по поводу возвращения доморощенного защитника. Как показывает межсезонье, пока это самое выгодное приобретение для нижнекамского клуба, если не считать легионерские позиции.

Березин является чуть ли не самым опытным защитником в команде. Фото vk.com/h.c.neftekhimik

К слову, лучший сезон в Континентальной лиге у Максима Березина прошел именно в «Нефтехимике». В сезоне 2014/2015 хоккеист набрал 19 (5+14) очков в 59 матчах. Для защитника-домоседа это очень приличные показатели.

В свою очередь, чешские легионеры «волков» Рональд Кнот и Лукаш Клок выглядят в Магнитогорске довольно серо, ничем не выделяясь, но результативной атакующей игры от них ждать и не стоит. Их максимум по результативности — это 25 очков Лукаша Клока за «Лукко» в прошлом сезоне и 23 у Кнота за «Либерец». Эти хоккеисты больше нацелены на разрушение, нежели на созидание в атаке.

В целом, защитная линия «Нефтехимика» выглядит интересно — есть перспективные и опытные игроки. Правда пока не хватает явного лидера. Каким, например, довольно неожиданно в прошлом сезоне был Алексей Волгин в прошлом сезоне, набрав 22 очка в 60 матчах.

Секстон и Гудачек пока не раскачались

После товарищеского матча с «Салаватом Юлаевым» главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев пообещал, что легионеры-возвращенцы Дэн Секстон и Либор Гудачек появятся на Мемориале Разамана в Магнитогорске, и они действительно появились. Правда пока что их игра не впечатляет.

Во вчерашнем матче против новосибирской «Сибири» и у Гудачека, и у Секстона моменты имелись, но реализация серьезно хромает. Вообще, по итогам двух матчей проблема реализации моментов команды Леонтьева стала еще более очевидной, чем после игр с «Ак Барсом». И очевидно это задача, которую нужно решать в первую очередь.

Во вчерашнем матче против новосибирской «Сибири» и у Гудачека, и у Секстона моменты имелись, но реализация серьезно хромает. Фото vk.com/h.c.neftekhimik

Есть ощущение, что команда создает много, но для завершения момента не хватает мастерства. Не сосчитать, сколько раз Булат Шафигуллин не попал по пустым воротам в матче против «Сибири». За два первых поединка на Кубке Ромазана «Нефтехимик» забил лишь три шайбы, хотя команда Олега Леонтьева по идее проповедует атакующий хоккей.

Очевидно, что связка Гудачек — Секстон пока не выглядит лидерской, хоккеистам еще нужно набрать кондиции, чтобы показывать свой лучший хоккей. К слову, в прошлом сезоне американский форвард выступал за «Автомобилист» и в 41 матче набрал 25 (7+18) очков.

Для Гудачека прошедший сезон получился самым результативным за все выступление игрока в КХЛ, в 50 матчах Либор набрал 37 (17+20) очков. Будем ждать, что в регулярном чемпионате на пару иностранцы наберут не меньше 70 очков.

Второе звено «Нефтехимика» делает результат

Совсем иначе подходят к сезону российские лидеры нижнекамской команды. И это логично — у них и времени на раскачку было побольше.

Звено Хайруллин — Чивилев — Порядин на предсезонке выглядит очень прилично. Уже во второй игре против «Сибири» эта тройка дала результат, а если быть точнее — сделала игру. Марат Хайруллин продолжает показывать хоккей высокого уровня, сделав в последнем матче дубль в ворота «Сибири». Сильной стороной Марата cчитается отличный кистевой бросок — в обеих его шайбах Антон Красоткин, отыгравший на «сухарь» в матче с «Ак Барсом», оказался бессилен. Однако во всем остальном нападающему нижнекамского клуба есть куда развиваться.

«Не удалось забить третий в буллитах, но ничего страшного! Сейчас эти голы ничего не значат. Главное чтобы в сезоне все получалось у меня и у команды», — скромно отвечал после поединка клубной пресс-службе Марат.

Андрей Чивилев — центрфорвард второго звена «Нефтехимика» является один из самых перспективных нападающих нижнекамского клуба. 21-летний хоккеист уже успел зарекомендовать себя в прошлом сезоне, набрав 11 (4+7) очков в 48 поединках. Андрей показывает довольно взрослый хоккей и справедливо претендует на лидерские позиции в команде. В матче против «Сибири» как раз-таки Чивилев отдал результативный пас, который помог сравнять счет в матче под конец основного времени и выиграть.

У Андрея есть все для того, чтобы стать одним из основных центральных нападающих в команде — рост, скорость, техника и бросок, но реализация моментов, кажется, проблема всех нападающих «Нефтехимика».

Олег Леонтьев ищет оптимальные сочетания, и второе звено пока выглядит самым интересным, у хоккеистов уже есть минимальное взаимопонимание, что не скажешь о тех же легионерах «Нефтехимика».

Новички из «вышки» выглядят слабо. Выделяется только Данила Попов

Из новичков, пришедших вслед за Леонтьевым из Высшей лиги чаще всего на льду появляются защитник Иван Глазков и нападающие Данила Попов и Евгений Митякин. Среди них можно отметить разве что Данилу Попова, который в свои 20 лет играет на довольно высоком уровне. К слову, именно он забил решающий буллит во вчерашнем матче. В прошлом сезоне Данила выступал в пензенском «Дизеле» и набрал 35 (18+17) очков в 57 встречах ВХЛ.

«В КХЛ все надо делать быстрее, — делился наблюдениями после игры герой встречи для пресс-службы «волков». — Принимать быстрые решения. Быстрее искать продолжение атак. Намного более силовая борьба. Разница чувствуется. Я стараюсь скорее к этому привыкнуть».



А вот защитнику Ивану Глазкову будет очень тяжело закрепиться в составе «Нефтехимика», если он и дальше будет совершать грубейшие ошибки, как, например, в матче против «Сибири». Иван отдал неточную передачу на синей линии, после перехвата которой новосибирцы организовали выход два в ноль — к счастью молодым новосибирцам не хватило мастерства на завершающей стадии.

Среди новичков в составе нижнекамского клуба также стоит выделить финского голкипера Франса Туохима, который неплохо провел обе встречи на Кубке Ромазана. По ходу встречи Франс также совершил парочку супер-спасений и несколько раз при счете 1:2 оставлял свою команду в игре. К слову, прошлый сезон 29-летний голкипер провел в ХИФК, где отыграл 41 встречу и оформил шесть сухих матчей.

Сергей Писцов