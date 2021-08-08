Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы

Что делать с новым видом мошенничества, пока никто не знает

Неожиданный способ заставить граждан раскошеливаться только что начали опробовать в нашей стране мошенники. Причем занимаются этим не отдельные нехорошие граждане, а целые микрофинансовые организации. «Российская газета» рассказывает о новом способе облапошивания людей и советует, как от него защититься.

Подарок с подвохом

Похоже, что МФО устали иметь дело с бедными людьми, которые занимают маленькие суммы до зарплаты. Микрофинансовые конторы стали осваивать новый для себя рынок — средний класс, вполне материально обеспеченных людей, которые в обычных условиях к ним не идут.

В редакцию обратился житель Твери, который работает инженером на местном производстве. На его счет вдруг упала немаленькая сумма — 45 тысяч рублей. Имя отправителя ему было неизвестно. Первая попытка вернуть деньги не удалась. Инженеру в банке объяснили, почему у него ничего не вышло с попыткой возвратить сумму неизвестному отправителю: в переводе нет никаких реквизитов.

А через неделю тверичу позвонили из далекого заполярного города. Представились микрофинансовой конторой и спросили, как он будет погашать заем. Оказалось, что сутки нахождения суммы на счетах инженера «стоят» почти три процента. Аргументы о том, что заем у них он не просил, там рассматривать не стали. Полиция даже заявления не взяла — в чем преступление-то? Ведь у человека деньги прибавились.

Вернуть сумму микрофинансовой конторе получилось, но с большим трудом. Теперь в Тверь звонят коллекторы из Ростовской области, которые уверяют, что «купили его долг» — те самые набежавшие проценты.

Фото: mymsk.online

Месяц назад почти об аналогичном случае, но с москвичкой рассказало издание Life. Женщине перевели 50 тысяч рублей. Остальное было как под копирку — в далекой микрофинансовой организации ей заявили, что она получила у них заем. Как, не уточнили. Но москвичке еще, можно сказать, повезло — ей «дали деньги» под 1 процент в день.

С большим трудом женщина вернула деньги. Вдобавок к 50 тысячам пришлось заплатить проценты «за пользование деньгами» и непонятные «консультационные услуги». И столичная полиция, как и тверская, никакого криминала в происходящем не увидела.

Под угрозой и пенсионеры

В последние месяцы «деньги из ниоткуда» стали часто получать и пенсионеры. Им отправляют суммы поменьше: 10—20 тысяч рублей. И они никак не маркированы. Проверка показывает: эти переводы на самом деле — кредиты от разных, чаще всего находящихся в очень отдаленных районах МФО.

Самое тревожное в такой ситуации — то, что специалисты пока не знают, как с этим явлением бороться. Есть только некие рекомендации. Главные из них — не тратить перевод. И все-таки написать заявление в полицию, а копию оставить у себя. Это будет доказательством незаконного предоставления кредита. Ведь опыт показывает, что МФО может выдать микрозаем даже без ведома и заявления самого заемщика. Такая история недавно произошла и в Екатеринбурге.

Там человеку на карту внезапно пришли 15 тысяч рублей. В своем банке он выяснил, что это был перевод от микрокредитной конторы, зарегистрированной в Татарстане. В банке, на карту которого пришли деньги, отказались что-либо делать — там сказали, что раз перевод прошел успешно, отправить деньги назад запрещает законодательство.

Фото: ascreen.ru

И единственным вариантом оказалось обращение в саму МФО с заявлением с требованием забрать назад свой кредит. Правда, сделать это оказалось крайне сложно. Связаться с кредиторами проблемно — телефон постоянно недоступен, а на электронные письма компания не отвечает.

Так куда бежать? В Центробанке рекомендуют вот что. Обратиться в свой банк и уточнить, откуда перевод. Потом написать заявление в МФО, в котором заявить, что не заключали с ними договор. Все равно написать заявление в полицию. И главное — ни в коем случае не тратить деньги займа.

Правда, что делать, если МФО не отвечает на звонки и на электронные письма, а находится в другом городе, — неясно.

Нет договора — нет основания для перечисления денег

Юрист Анна Юфа сообщила «Российской газете»:



— Если вам на карту неожиданно поступили деньги, в первую очередь необходимо зафиксировать данный факт в своем банке, написав соответствующее заявление об ошибочном платеже. Форму заявления обязан выдать банк, на копии заявления сотрудник банка ставит штамп о принятии. Далее требуйте в банке информацию, кто именно перечислил вам деньги.



Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в Центробанк с жалобой — указывайте, что никаких договоров не заключали, а деньги МФО перечислила безосновательно. Просите ЦБ РФ затребовать в МФО договор и иные документы, на основании которых МФО перечислила вам деньги. Помните ключевое правило: понуждение к заключению договора не допускается законом. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Нет договора — нет оснований для перечисления денег. А возвратом поступивших денежных средств должен заниматься ваш банк по вашему письменному заявлению.