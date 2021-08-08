Дневник Олимпиады. Татарстан завоевал три серебра в волейболе

Золотые руки Садулаева, ноги синхронисток, прыжки Марии Ласицкене и горе Дины Авериной

Победы на борцовском ковре, в бассейне с синхронистками и в секторе для прыжков в высоту. Серебро волейболистов в классической и пляжной дисциплинах, гимнасток-художниц... Подробности олимпийской субботы — в репортаже «Реального времени».

У волейболистов не получился камбэк. Теперь надеемся на ремейк гандболисток

Утро субботы началось для российских болельщиков хуже не придумаешь. Для начала россиянки уступили бронзу в матче с Венгрией. Наши уверенно разобрались в четвертьфинале с Австралией, навязали серьезную борьбу непобедимым ватерполисткам из США в полуфинале, а вот на матч за третье место их не хватило. Точнее, не хватило на последний период, на который наши девушки выходили, ведя в счете в один мяч, но упустили это преимущество.

Еще большее преимущество, увы, было упущено в финале пляжного волейбола, когда Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, действующие чемпионы мира, вели с преимуществом в пять очков в стартовом сете — 8:3, но проиграли соперникам из Норвегии Молу и Серуму. Еще и Красильников получил микротравму, когда норвежец приземлился ему на голеностоп. Но по игре норвежцы выглядели лучше — и выиграли золото.

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли соперникам из Норвегии. Фото: olympic.ru

Главная катастрофа субботы произошла в гимнастическом зале, где от России уплыли и золото, и бронза. Дина Аверина финишировала второй, ниже Линой Ашрам из Израиля, а Арина Аверина стала четвертой, поскольку бронзу завоевала Алина Горносько из Беларуси. Российский олимпийский комитет уже пообещал потребовать у Международной федерации подробных разъяснений: Линой Ашрам потеряла свой снаряд во время выступления, и в истории художественной гимнастики еще не было случая, когда золото завоевывала спортсменка, допустившая такую ошибку. При этом Аверина не ошиблась ни единого раза. Кажется, назревает очередной скандал: россияне прямо говорят о пристрастном судействе, федерация пока хранит гробовое молчание.

Наконец, волейболисты не смогли удержать преимущества в стартовой партии финала с французами — 21:18, после чего проиграли ее — 23:25. Второй сет сразу не задался — 17:25. Третья и четвертая партии осталась за нами, на тай-брейке мы повели — 6:3, но снова, как и в первой партии, не удержали преимущества — 12:15, и 2:3 по сетам.



Все эти новости были из разряда шокирующих, из разряда «плохо — отвратительно — хуже не придумаешь». С другой стороны, три вторых и два четвертых места — относительно того же российского футбола, который, как ржавчина, уже лезет на первый план в самый разгар Олимпиады, — это недостижимая вершина для российских подданных «короля спорта». Наши олимпийцы по две недели конкурируют с соперниками на уровне Игр, чуть меньше — на чемпионатах мира и Европы и 365 дней в году находятся в тени тех, куда денег вливают как в бочку бездонную, а в результате получают ее полной дегтя.

Но наши олимпийцы «спасли» субботу, «позолотив» ее руками борца-вольника Абдулрашида Садулаева и ногами команды наших синхронисток. Светлана Ромашина — семикратная! Наконец, Мария Ласицкене руками и ногами выцарапала золото в секторе для прыжков.

Мария Ласицкене руками и ногами выцарапала золото в секторе для прыжков. Фото: olympic.ru

Чемпионат Европы по футболу «передает привет» Олимпиаде

Одно грандиозное событие 2021 года, чемпионат Европы по футболу, передало привет другому, Олимпиаде, во время одного из самых захватывающих событий — эстафетного забега 4 по 100 метров. В финал там не вышла сборная США, ямайцы прямо сейчас не представляют грозной силы. Казалось бы, «А» упало, «Я» пропало, а вот поди ж ты, интрига пришла откуда не ждали. На финишной прямой зарубились Англия и Италия, как и в финале футбольного Евро. Причем Англия была впереди, когда к победе бежал Нетаниел Митчелл-Блейк, опережавший Филиппо Торту. Но итальянец с каждым метром съедал это преимущество и финишировал с преимуществом в 0,01. Напомним, что и англичане сначала вели в футбольном финале, а потом и в серии пенальти, но ничего не получилось. Так и сейчас: Ричард Килти первым передал палочку партнеру, а тот проиграл итальянцу. Что будет переживать Британия в ближайшие дни — словами не передать.

Олимпийские баталии на ковре напомнили России о страшных днях нулевых с захватом школы в Беслане. Дело в том, что на ковер Токио выходили сразу два непосредственных участника этих событий — Артур Найфонов и Заурбек Сидаков. И тут даже не важно, какое место заняли наши спортсмены. Важно, что у Найфонова тогда погибла мама, спасая жизнь его и младшей сестренки. А в соседнем селе жил 8-летний Заур Сидаков, который ездил в Беслан на тренировки по борьбе. В итоге Найфонов — бронзовый призер, Сидаков — чемпион, правда, он посвятил свою олимпийскую победу другому трагическому событию — гибели его старшего товарища Бесика Кудухова, олимпийского чемпиона Лондона, разбившегося в ДТП.

Против Сидакова в финале вышел белорус Магомедхабиб Кадимагомедов — схватка стала очередным выяснением сил между представителями осетинской (Сидаков) и дагестанской (Кадимагомедов) школ борьбы. Впрочем, упрекать Беларусь в том, что она привлекла в сборную легионера, не стоит, достаточно сказать, что Кадимагомедов в полуфинале одолел знаменитого Франка Чамизо, кубинца, перебравшегося в сборную Италии. Возвращаясь к серебру Кадимагомедова — им Россия «компенсировала» медали такого же достоинства, которые завоевали для нас гребчиха Анна Пракатень и волейболист Егор Клюка, родившиеся в Беларуси.

На ковер Токио выходили Артур Найфонов и Заурбек Сидаков. Фото: championat.com

МОК не нужны «брутальные» виды спорта

Ночь пятницы автор материала провел у телевизора, чтобы «попрощаться» с такой олимпийской дисциплиной, как ходьба на 50 километров. Россиян в ней не было, и «шкурного интереса», стало быть, тоже. Но история Олимпиад подсказывала, что это одна из самых мужественных спортивных дисциплин, участники которой зачастую приходят на финиш, «не приходя в сознание». В этом, кстати, раньше и была одна из прелестей спорта, в преодолении себя, своих слабостей, страхов. А теперь всё, «полтинник» из программы убирают. То есть прибавили «фестивальные» скейтбординг и серфинг, где спортсмены резвятся, демонстрируя трюки на досках, а убрали ходьбу, на которую скучно смотреть поколению, воспитанному на комиксах.

Причем логики в действиях МОК вообще нет. В скейтбординге отличились англичанка Скай Браун, бразильянка Райса Лил, японка Момидзи Нисия — им по 13 лет, два золота и серебро, а фаворитке Коконе Хираки из Японии вообще 12 лет, но она осталась без медали. Между тем после зимней Олимпиады собираются увеличить возрастной ценз в фигурном катании. Не потому ли, что там лидируют россиянки?

В олимпийской программе остаются бейсбол и софтбол, регби-7 и скалолазание, а «полтинник» для ходоков перегружает олимпийскую программу до невозможности? В итоге у ходоков разыгрывается только одна (!) медаль, это ли не дискриминация, о которой так модно говорить в последнее время? Скажете, что это неинтересно смотреть?

Тогда чье внимание привлекают гольф, конный и парусный спорт, старожилы Олимпиад, которые в разы повышают себестоимость их проведения? Ходокам не нужны ни гольф-поля, ни яхтенные марины, ни ипподромы. Они не приблизятся к перечисленным затратам, даже если каждый из них выйдет на дистанцию, обвешанный золотом, как американские рэперы. Не надо держать болельщиков за идиотов — просто те же конный и парусный спорт издревле были забавой аристократов. К примеру, от царской России в соревнованиях на них стартовали великий князь Дмитрий Павлович (конный спорт), князь Эспер Белосельский (парусный спорт) и прочие превосходительства и сиятельства того времени. Под них готовы были переделать всё, включая правила спорта.

Ходьба на 50 километров — это одна из самых мужественных спортивных дисциплин. Фото: olympics.com

Известно, что расстояние между Марафоном и Афинами составляет 40 километров, и на первой Олимпиаде современности 1896 года Спиридон Луис и его соперники бежали именно такую дистанцию. А к нынешнему расстоянию в 42 км 195 метров пришли в Лондоне-1908, где трассу увеличили для того, чтобы королевская семья Эдуарда Седьмого и королевы Александры (тети последнего российского царя Николая Второго) могла наблюдать за марафонским забегом из окон Вестминстерского дворца. Династийность и кастовость как правили, так и правят бал в олимпийском движении...



Джаудат Абдуллин