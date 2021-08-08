«Никто из организаторов нашего отдыха не хотел и не собирался терять в деньгах»

Колонка казанского туриста о том, как огненно (в прямом смысле) он отдохнул в Мармарисе

Пожары на турецких курортах этим летом испортили отдых множеству туристов из России. Эмиль Самигуллин, попавший в эпицентр событий, рассказал «Реальному времени» о том, как это было: о растерянности турецкого персонала, о самостоятельной эвакуации туристов, и о том, какова была реакция туроператора на все происходившее.

«Размаха событий мы сначала не представляли»

Этим летом очень хотелось на море, спокойно отдохнуть, поэтому мы с женой купили путевку на 7 ночей в турецкий отель в поселке Ичмелер — это в 15—20 минутах езды от Мармариса. 27 июля мы прилетели, провели ночь и следующий день в отеле, а 29 июля с самого утра отправились на экскурсию — на водную прогулку по озеру Кёйджегиз. Как и было запланировано, мы отдыхали до 6 часов вечера. Посмотрели на черепах, угостились рыбой, хорошо провели время. Вечером по морю нас привезли в марину неподалеку от Мармариса: оттуда нас должны были на автобусе развезти по своим отелям.

Еще когда мы только подплывали к порту, экскурсовод показал нам, как впереди над горами летают вертолеты. Был виден небольшой огонь на горе, но от места нашего размещения это было далеко. Как мы уже потом поняли, это были первые очаги в этом регионе. А в тот момент подумали: ну, наверное, жара, небольшой пожар, вертолеты прилетели тушить. Все засняли на телефоны — как-никак, необычная ситуация. Но никакого страха не было: вот же, вертолеты — они же справляются.

Из порта нас забрал автобус — и тут нам объявили, что доставить до отелей некоторых не получится, потому что по дороге образовалось задымление. Нужно было ехать серпантином, и на пути от Мармариса к Ичмелеру дорога оказалась заблокирована дымом. Говорили нам достаточно расплывчато, никаких подробностей не сообщили. Так что размаха событий мы вообще не представляли — просто думали, что с гор спустилось задымление.

Естественно, туристы начали возмущаться: как это так? Всех забрали на экскурсию, взяли деньги, а потом — как хотите, так и добирайтесь назад, мы ничего сделать не можем? Тем временем автобус ехал в Мармарис — езды было минут 15. И за это время ситуация ухудшилась. Водитель с гидом эмоционально общались друг с другом на турецком языке, говорили на повышенных тонах. В итоге они нам объявили, что не смогут нас довезти даже до центра Мармариса, потому что в городе начались перекрытия. И действительно, когда мы доехали до города, то увидели там полицейских, которые перекрыли путь к первой линии побережья лентами и пропускали только двухколесный транспорт — скутеры и мотоциклы.

Мы начали разговаривать с организаторами экскурсии и спрашивать, как же нам теперь добираться до своих отелей, мы ведь все оплатили, не могут же они нас тут бросить. Сначала предложили доставить нас по местам на микроавтобусе, в объезд гор, но обстановка в буквальном смысле накалялась стремительно, и ситуация вообще не позволяла пропускать машины.

К семи часам вечера мы добрались до Мармариса. Там уже стоял запах гари, огонь был виден на горах тут и там, а над городом стелился густой дым. Над нами летали вертолеты, очевидцы их снимали. Вариантов нам предложили два: либо за свой счет ехать на морском трамвайчике (50 лир на двоих), либо идти в Ичмелер пешком, по прибрежной полосе, пляжами. Мы выбрали второй.

«Некоторые туристы были готовы чуть ли не из окон выпрыгивать, увидев огонь так близко»

В семь часов мы выдвинулись пешком вдоль отелей по береговой линии. Шли около полутора часов. А в Ичмелере оказалось все гораздо хуже, чем мы предполагали. Правда, всей картины мы не знали, ведь к тому моменту уже стемнело. Но было странно: на улицах тишина, свет на улицах не горит. Гарью пока не пахло, но мы увидели пепел в бассейне. Его было много, очень много. Зайдя в номер, увидели, что все покрыто пылью — как будто нас не было ни один день, а неделю. Потом сообразили: это пепел и зола, которые нанесло в номер за день. Все вещи капитально пропахли дымом. Видимо, в течение дня персонал отеля занес в номер стулья, стоявшие на балконе. На них сушились наши купальные вещи, и они тоже были все в золе. В этот момент мы задумались: наши знакомые москвичи уже собирали чемоданы.

Соседи по столу во время ужина рассказали: горы начали гореть еще днем, а к пяти часам вечера огонь перекинулся через серпантинную дорогу к линии отелей и несколько пальм рядом с нашей гостиницей загорелись. Некоторые туристы были готовы чуть ли не из окон выпрыгивать, увидев огонь так близко. Но все обошлось.

В панике были многие. Вечером только и разговоров было о том, эвакуироваться нам или нет. Но никто ничего нам не говорил, персонал отмалчивался, девчонок, представлявших нашего туроператора, в отеле уже не было. Нам несколько часов не отвечали ни по телефону, ни на сообщения. Персонал отеля говорил: ничего не знаем, из номеров никто не эвакуировался, и вообще, смотрите, ничем не пахнет.

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«Все вокруг пропахло гарью, мы брели, потерянные»

В итоге мы собрались и спустились с вещами в лобби. Никакого организованного выселения, никакой эвакуации не было. Но обстановка была очень нервозная, начало сильно тянуть гарью. Горы вокруг выглядели очень страшно: было темно, открытого пламени мы не видели, просто было как после извержения вулкана, все тлело и местами подсвечивалось красным. А в сторону моря (а значит, и к нам) стелился дым. По масштабам я такого никогда не видел: картина была апокалиптическая. Вертолетов никаких ночью мы не видели, после 8 они бесполезны — им же не видно ничего.

Туроператоры сработали все по-разному. Потом одна женщина жаловалась, что TUI своих туристов вообще бросили — не знаю, правда ли это. А мы ездили с «Пегас Туристиком». Их представительницы, совсем молодые девчонки, мне кажется, и сами были в истерике, в панике, в шоке. Только к половине одиннадцатого мы получили три сообщения от одной из них — она сослалась на то, что у нее низкий заряд батареи. Единственное, что она нам объяснила: чтобы добраться до Мармариса, мы должны идти в порт и искать там бесплатные корабли для эвакуации. То есть не было ни организованного вывода туристов из отеля, ни какого-то централизованного распорядка. Все действовали кто как мог.

Даже наш отель эвакуировался не полностью — то есть это было как бы добровольное мероприятие, на свой страх и риск. Как мы потом узнали, некоторые в ту ночь спали на пляже, на шезлонгах, боясь задохнуться в своих номерах. Было действительно стрессово. Например, что было бы, если б кто-нибудь, страдающий астмой, задохнулся, потому что его вовремя не эвакуировали? Такое чувство, что никто не заботился о том, чтобы люди не погибли.

А турки в отеле и сами были достаточно потерянными. Как мы узнали потом, ряд сотрудников просто сбежали в тот вечер — бармены, официанты…

Но благодаря трем сообщениям, которые нам прислала представительница компании, мы поняли хотя бы, куда нам надо идти и докуда добираться. Можно было уехать только морским путем, остальные были перекрыты. И пошли мы с чемоданами по темной набережной в сторону порта. Все кругом пропахло гарью, все брели потерянные.

«Мы прошли все стадии — отрицание, гнев, торг, депрессию»

Мы нашли морской кораблик, который отвез нас в Мармарис — спрашивали сами у турок, где тут эвакуация. Нам сначала показали один корабль, потом сказали, что он никуда не пойдет, пересадили на другой. А там мы случайно встретили девушку из «Пегаса», которая встречала нас в аэропорту, — она тоже в панике прибежала в порт. Сказала нам: «Держитесь нас, мы тоже едем в эвакуационный отель».

Где-то к полуночи мы наконец приплыли в порт Мармариса, а там уже все было более или менее организованно. Нам помогал мужчина, представлявший «Пегас Туристик». В порт для эвакуированных принесли стулья, турки привезли воду, рядом стояла машина скорой помощи. Ближе к двум часам ночи нас перевезли в отель в городе — Costa Mara.

Желание уехать сразу же, конечно, возникло. Но нам объяснили, что режима ЧС не было — то есть, как и у нас, все пользуются этой отговоркой. А значит, все незапланированные отъезды будут только за наш собственный счет, возврата денег никакого не будет, судиться будет сложно. Нам ведь даже не выдавали справки о том, что мы выселялись из своего отеля эвакуационным методом, о том, что мы были в Costa Mara «на передержке». То есть никаких документальных подтверждений того, как это все было, нет.

Мы прошли все стадии — отрицание, гнев, торг, депрессию. Тем временем приключения не заканчивались. Туроператор сообщил нам, что здесь мы можем только провести ночь, а к полудню 30 июля должны уже выселиться — и вернуться в свой отель в Ичмелере. С утра всем пытались рассказать, что там уже нормализовалась ситуация, никакой гарью не пахнет и можно спокойно отдыхать. Но это было не так: мы встретили людей, которые успели своим ходом с утра съездить в Ичмелер, и они нам рассказали, что там пахнет гарью, стелется дым и что они там находиться не собираются. Мы решили остаться до вечера в эвакуационном отеле.

Представителям туроператора мы сообщили, что возвращаться в Ичмелер не хотим: ситуация там опасная, уснешь — не проснешься… В ответ нам предложили остаться до конца отдыха здесь же, в эвакуационном отеле. Стоит он не на берегу, звездность его меньше, мы покупали совсем другие условия. Это нас не устраивало. Мы весь день сами (!!!) искали другие варианты отелей, просили о возможности переселиться в другие, не горящие регионы. Но все, что нам предлагали, — это самостоятельный трансфер, немаленькую доплату за новый отель и вдобавок еще и переезд в аэропорт за свой счет. Никто из организаторов нашего отдыха не хотел и не собирался терять в деньгах. Никто нам никакой компенсации или хотя бы бесплатного переезда в безопасный регион не предлагал.

В итоге наутро 31 июля мы со всем смирились и согласились вернуться в Ичмелер.

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«Они посмотрели на все это, психанули и улетели обратно за свой счет»

Тур у нас был небольшой — на 7 ночей. 31 июля, 1, 2 и 3 августа мы провели на прежнем нашем месте. Днем там было более или менее нормально, хотя очаги пожара мы видели буквально каждый день. И даже вертолеты туда прилетали не всегда. А вечером на поселок опускался запах гари и дыма. Без кондиционера было невозможно, у нас он работал без остановки.

Получилось, что эвакуировать-то нас эвакуировали, но в действительности в течение 24 часов всех вернули в свои отели. Другие туристы вели себя по-разному. У женщины, которая с нами приехала из Ичмелера с дочкой и внуком, отлет был уже в ближайшие дни. Ребенок страдает аутизмом, и он очень испугался, когда увидел на горе огни пожара. Поэтому возвращаться в отель она не стала, а день, оставшийся до отлета, провела в эвакуационном отеле.

Ребята из Питера прилетели прямо в день пожара, и им никто ничего не отменил и даже не заменил отель. Они посмотрели на все это, психанули и улетели обратно за свой счет. Со слов отдыхающих, все туроператоры справлялись по-разному — и далеко не все успешно.

Естественно, выиграть суд будет сложно, да мы и не хотим с этим связываться. Так что юридически наш испорченный отдых оказался нашей собственной проблемой.

