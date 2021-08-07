Опрос предпринимателей: нужна ли роботизация в вашей сфере?

Если говорить об алгоритмических процессах, то их совершенно точно можно доверять RPA-технологиям и цифровым роботам. Роботизация бизнес-процессов позволяет нам проверять юридическую чистоту контрагентов. Например, удостовериться, что они есть в базе ЕГРЮЛ, или отслеживать, не заведены ли на потенциальных бизнес-партнеров судебные производства. Также с помощью RPA происходит распознавание первичных документов и распределение их по счетам. Система сверяет данные, проводит нужные операции и оперативно выявляет ошибки. Все это рутинные действия, которые раньше отнимали много времени и отвлекали сотрудников от более важных задач. То же касается юридической и кадровой сферы: документооборот — отличная задача для цифровых роботов.

Еще мы активно внедряем роботов-информеров. Звонок такого робота почти не отличим от речи человека, а прописание скриптов позволяет вести вполне осмысленный диалог. Например: «Вам удобно сейчас говорить? Нет, тогда во сколько мне перезвонить?» и т.д. Физические роботы нам пока не требуются.

В целом у нас полностью автоматизировано 5 бизнес-процессов. Это только начало, я считаю, что у нас роботизация не достигла еще и 1% от того, что может быть реализовано в будущем.