Опрос предпринимателей: нужна ли роботизация в вашей сфере?
Роботизация производства — одна из ведущих тем KazanSummit и других деловых форумов. С помощью роботов планируется увеличить скорость и качество выпуска продукции. С другой стороны, появляются тревожные новости о том, что на фоне автоматизации грядут массовые сокращения в агропроме, транспортной и десятках других отраслей.
Как думаете, в вашей сфере можно будет в будущем заменить людей на роботов и, если да, на каких позициях? На этот вопрос ответили руководители компаний в еженедельном бизнес-задачнике «Реального времени».
Россияне сохраняют оптимизм: по результатам опроса ВЦИОМ, 70 процентов граждан уверены, что в будущем их рабочие места роботы не займут. А какие на этот счет планы у их руководства? Планируют ли топ-менеджеры и владельцы бизнеса принимать на работу роботов и кого ими хотят заменить?
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Делюс Сиразетдинов генеральный директор компании «КамаСтройИнвест»
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Если говорить об алгоритмических процессах, то их совершенно точно можно доверять RPA-технологиям и цифровым роботам. Роботизация бизнес-процессов позволяет нам проверять юридическую чистоту контрагентов. Например, удостовериться, что они есть в базе ЕГРЮЛ, или отслеживать, не заведены ли на потенциальных бизнес-партнеров судебные производства. Также с помощью RPA происходит распознавание первичных документов и распределение их по счетам. Система сверяет данные, проводит нужные операции и оперативно выявляет ошибки. Все это рутинные действия, которые раньше отнимали много времени и отвлекали сотрудников от более важных задач. То же касается юридической и кадровой сферы: документооборот — отличная задача для цифровых роботов.
Еще мы активно внедряем роботов-информеров. Звонок такого робота почти не отличим от речи человека, а прописание скриптов позволяет вести вполне осмысленный диалог. Например: «Вам удобно сейчас говорить? Нет, тогда во сколько мне перезвонить?» и т.д. Физические роботы нам пока не требуются.
В целом у нас полностью автоматизировано 5 бизнес-процессов. Это только начало, я считаю, что у нас роботизация не достигла еще и 1% от того, что может быть реализовано в будущем.
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Сергей Райхель директор ООО «Вельвет Марин»
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Новейшие технологии стремительно меняют нашу жизнь. Искусственный интеллект, 3D-печать, роботизация и другие инновации уже с нами. Что касается специалистов в сфере судостроения, у верфи Velvette Marine технологии постройки катеров и яхт тоже идут в ногу со временем.
Смогут ли заменить роботы специалистов? Я думаю, возможно, но в каждой сфере это будет проявляться в разном процентном соотношении. Стоит понимать, что принятие решений будет оставаться за людьми , а уже после выявления потребностей и путей решения задач обозначится ряд работ, которые смогут выполнять люди, но с которыми роботы будут справляться гораздо эффективнее.
У нас индивидуальный подход к клиенту. А про искусственный интеллект пока мало что известно: сможет ли он понять эмоции и чувства человека? О настоящей̆ революции можно будет говорить только тогда, когда у каждого человека в распоряжении появится персональный робот — помощник, знающий пожелания и интересы хозяина.
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Светлана Ярлыченко генеральный директор регионального оператора по обращению с отходами в восточной зоне Татарстана ООО «Гринта»
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В отрасли обращения с отходами роботизация в первую очередь коснется сортировки мусора. Уже сейчас используются технологии компьютерного зрения, которые в ближайшем будущем позволят заменить операторов на линиях ручной сортировки мусоросортировочных комплексов. Современные технологии позволяют компьютеру распознавать каждую фракцию и делать автоматический отбор вторичного сырья в потоке смешанных отходов.
Кроме того, ведутся активные разработки российского антропоморфного робота, который сможет работать с радиоактивными и прочими опасными для людей отходами. У итальянских коллег подобный робот уже появился.
Внедрение технологий беспилотного транспорта позволит «закрыть» еще одну рабочую позицию — «водитель мусоровоза». И это не такая далекая перспектива, как кажется на первый взгляд. Уже сейчас в Иннополисе жителей обслуживает беспилотное такси, по городу ездит робот-доставщик. Также активно тестируются беспилотные грузовики КамАЗ. Конечно, сейчас это все только имиджевые проекты, и человеческий труд в России пока еще намного надежнее и дешевле, однако прогресс уже не остановить.
В тоже время заменить специалистов, которые работают непосредственно с потребителями и рассматривают каждый вопрос в индивидуальном порядке (например, специалисты кол-центра или отдела по перерасчетам), по моему мнению, роботы смогут лишь в очень отдаленной перспективе. Ведь эти работники должны обладать не только доскональным знанием материала и юридической базы, но и способностью к сопереживанию и умением слушать и слышать собеседника.
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Фарит Шагиахметов заместитель генерального директора по техническим вопросам АО «Татспиртпром»
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Если говорить про наше пивоваренное производство и два спиртзавода, то они высокотехнологичны и автоматизированы. Сотрудники только загружают сырье и контролируют технологический процесс. Что касается ликероводочных заводов, на их линиях розлива трудится полноценный рабочий состав, так как требуется подача комплектующих, упаковка, выгрузка. В высокий сезон с сентября по декабрь под эти задачи мы нанимаем дополнительный персонал. Точнее — испытываем трудности с набором, так как на рынке не хватает кадров нужной квалификации. И это основная зона, где мы планируем усиление роботизации.
Также есть потребность в автоматизации мерчендайзинга. Поэтому «Татспиртпром» присматривается к опыту применения роботов-мерчендайзеров, автоматически выполняющих выкладку товара на полку, как только это потребуется.
Кроме того, мы внедряем роботизированные программы, упрощающие бухгалтерские, юридические, логистические задачи. Это вовсе не означает, что люди останутся без работы. В сферах, где требуются активные коммуникации, умственная и творческая деятельность, роботы никогда не заменят людей. Например, технологи, составляющие новые рецептуры, или менеджеры, ведущие переговоры, будут востребованы всегда. Стратегия на 2022—2023 годы в АО «Татспиртпром» предусматривает цифровую трансформацию бизнес-процессов. Сейчас наша компания проводит аналитику потребностей, расчет затрат и ожидаемой эффективности. Мы понимаем, что потребуется многомиллионный бюджет на закупку роботизированного оборудования и затраты довольно быстро себя окупят.
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Ефим Климов генеральный директор ГК «Эттон»
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Когда речь идет о роботах, то это не только «машина» в физическом смысле, но и специальная программа. Скажем так, это код, который устанавливают на компьютер для выполнения задач.
Сегодня роботы ежедневно обрабатывают заявки клиентов, ведут финансовые документы, вносят данные сотрудников, работают с заявками и платежами. Бухгалтерия, HR, логистика, склад — эти сферы активно автоматизируются.
Производительность роботов такова, что один робот в среднем заменяет от трех до восьми человек. Если, например, разнесение платежных поручений в крупной федеральной транспортно-логистической компании ежедневно выполняли три специалиста, то сегодня их успешно заменяет один робот. Затрачивая не более секунды на обработку одного документа, робот дает и комментарии о качестве первичного документа. Например, он сообщает, если обнаружит ошибки в заполнении счета или незаполненные поля, без которых невозможно завершение операции.
Робот может работать 24 часа в сутки: не ходить в отпуск, не болеть, не опаздывать и не отпрашиваться пораньше. Он не занимает физическое пространство в офисе, ему не нужно рабочее место.
При всех этих преимуществах роботов стопроцентное увольнение людей не ожидается. Люди, прежде всего профессионалы, нужны, чтобы разрабатывать алгоритм действий роботов, модифицировать скрипты, совершенствовать бизнес-процессы, налаживать офлайн взаимодействие с партнерами, прорабатывать перспективные задачи. Использование роботов поможет раскрыть истинный потенциал сотрудников, которые ранее вынуждены были выполнять рутинные операции.
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Артур Гимбицкий директор Кооперативного института КНИТУ-КАИ
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В сфере образования постепенно меняется формат взаимодействия преподаватель — обучающийся. Сейчас разворачивается тенденция по использованию онлайн-курсов. Хотя это уже не ноу-хау. Университеты и стартапы также внедряют технологии VR/AR, обучение с элементами искусственного интеллекта для выстраивания индивидуальной траектории обучения.
Онлайн-курсы и другие цифровые форматы обучения, конечно же, не заменят преподавателя или учителя, пока это только инструмент. За курсом закреплен человек — специалист в своей области, оперативно отвечающий на сложные вопросы слушателей и обновляющий контент. Но в группе риска преподаватели, которые не смогут адаптироваться под новые реалии и активно использовать современные информационные технологии в рабочем процессе. Эти люди будут находиться под угрозой замещения или сокращения, таких может быть достаточно много, и это, как неудивительно, не всегда зависит от возраста.
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Андрей Анисимов директор агентства комплексного интернет-маркетинга «Реаспект»
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Digital-маркетинг можно условно разделить на два уровня. Первый связан с операционно-технической деятельностью, второй — со стратегией, принятием решений и творчеством. Очевидно, что на первом уровне с задачами по сбору статистики, обработке данных и изменениям на основе анализа дешевле и быстрее уже сейчас справляются алгоритмы. Мы уверены, что уже через 10 лет технических специалистов по рекламе и маркетингу не останется.
Но есть второй уровень, на котором важно изучать свою аудиторию, понимать, где она присутствует, что ее волнует, о чем с ней можно и нельзя говорить и когда. Понимание аудитории на таком уровне доступно только человеку. Ценность такой тонкой экспертизы со временем будет только расти.
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Владимир Соколов генеральный директор холдинга Black Horse
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Роботизация в промышленном секторе введена давно в виде современных автоматизированных станков. Сегодня один человек управляет целой линией производства, тогда как еще двадцать лет назад на это потребовалась бы команда из дюжины сотрудников. Помимо производственного сектора, мы внедрили автоматизацию системы связи. Алгоритмы программируют АТС и, замечая свободные линии, переводят звонки на менеджеров. После ухода из офисов на их смартфоны также автоматически идет переадресация. Это заметно улучшает клиентский сервис. Однако пока у штурвала именно человек.
Возможно будущее, где роботы будут управлять всем циклом производства, тогда и наступит новая промышленная революция. Однако сейчас не стоит пугать текущих сотрудников футурологией. Сегодняшние специалисты у станка не потеряют работу, так как нужно будет отслеживать работу робота, учить его. Параллельно с этим на работы в промышленный сектор уже приходят специалисты с необходимыми для сегодняшнего управления знаниями.
Роботизация не мгновенный процесс, а эволюционный. Невозможен сценарий, когда в один прекрасный день работники придут на завод, а робот укажет им на дверь. Сегодня актуальная проблема не в потенциальных сокращениях, а именно в нехватке умов — найме новых сотрудников. Я считаю, что те самые 70% россиян просто не наблюдают подвижек на их предприятиях. Возможно, части компаниям это пока не нужно, но, скорее, нет возможностей или знаний для внедрения автоматизации. Прогресс двигает маленькая доля людей и производственных ячеек.
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Евгений Спиряков операционный директор направления «Полимерные мембраны и PIR» ТЕХНОНИКОЛЬ
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Роботизация — это неотъемлемое условие развития экономики. Особенно если мы говорим о промышленном производстве. Задача промышленности — облегчить человеческий труд, то есть передать все рутинные, затратные операции машинам. В этом случае люди смогут переключиться на решение более емких задач с точки зрения интеллектуальных затрат.
Возьмем для примера систему машинного зрения. Это комплекс мер, направленных на выявление каких-либо внештатных ситуаций: появление брака на линии, нарушение техники безопасности. Машина замечает и подает сигнал, а человек реагирует и решает проблему. Очевидно, что отклонение от заданных параметров на линии, чрезвычайное событие, например пожар, робот заметит на самой начальной стадии, гораздо быстрее, чем человек.
Робот не враг коллективу. Машины помогают, делают труд проще, а результат лучше. В итоге сокращаются издержки, растет производительность труда.
Без людей производство не сможет обойтись. В то же время автоматизация является первоочередным условием для роста и развития.
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Александр Кожевников заместитель руководителя юридического департамента Amulex.ru
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Сегодня юрист — это не только человек: борец в суде за права доверителей, изнуренный проверкой договоров офисный работник или представитель на переговорах. Юриспруденция быстро, плотно и уверенно проникает в жизнь простого человека, и, кажется, не осталось ни одной сферы деятельности, где участие юриста оказалось бы лишним.
Такими же темпами юридические технологии проникают в повседневную жизнь как простого пользователя, так и в жизнь профессионалов. Уже сейчас невозможно представить работу юридического отдела или юриста-одиночки без какой-либо автоматизации. Для экономии времени мы используем системы документооборота и хранения данных, системы внутреннего учета обращений клиентов и продаж, автоматизированные системы отслеживания движения дел, автоматизированные обработчики лидов, генераторы документов и многое другое. Список можно продолжать достаточно долго.
В этой связи однозначно можно утверждать о необходимости и неизбежности технологической экспансии на рынке юридических услуг всех уровней. Безусловно, технологии изменят жизнь обычного юриста, обеспечат более низкий порог входа в рынок оказания юридических услуг, снизят стоимость на выполнение простых, типовых, не требующих глубокого понимания права кейсах.
Одновременно потребность в юристах высокой квалификации только увеличится. Мы увидим увеличение количества сложных и по-настоящему интересных споров в судах, качества их рассмотрения с одновременным снижением количества ошибок в типовых и простых задачах. За ближайшие 100 лет юрист не вымрет точно. Часть юристов трансформируется в симбиозе с техническими специальностями, часть поднимется на новый интеллектуальный уровень.
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Юрий Баранов руководитель отдела транспортно-экспедиционного обслуживания ГК «АРИВИСТ»
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Роботизация больше применима к производственным отраслям и предприятиям, где робот физически заменяет человека.
Наша компания работает в сфере транспортной логистики, то есть в сфере услуг. В первую очередь роботизация в логистике — это технологии беспилотных грузовиков, которые активно разрабатываются сразу в нескольких странах. Такие технологии заменят водителей-дальнобойщиков на востребованных направлениях автотранспортного грузопотока. Внедрение роботизированной техники возможно при мультимодальной перевозке товаров: роботы были бы полезны на некоторых этапах перевалки грузов с одного транспорта на другой, на этапе складирования и учета товаров.
Но прежде всего в логистической отрасли нужно говорить об автоматизации бизнес-процессов. Автоматизация от роботизации отличается тем, что роботизация — это физический робот, заменяющий человека, а автоматизация — это использование компьютерных технологий. Автоматизация требует меньших инвестиционных вложений, чем роботизация, поэтому она применима в компаниях любого размера и штатной численности: не только в крупных терминальных и складских комплексах, но и в сфере малого и среднего бизнеса. Автоматизация использует шаблонные технологии, то есть технологии массового применения — универсальные и многофункциональные. Например, электронный документооборот (ЭДО) вытесняет документооборот бумажный, тем самым снижая потребность в почтальонах, курьерах, офис-менеджерах.
Замена человека автоматикой происходит не только в сфере логистики, но и во взаимосвязанных смежных областях. Это приводит к сокращению штата сотрудников компании, уменьшению себестоимость работ и увеличению скорость обработки данных, одновременно минимизирует человеческий фактор и сокращает количество ошибок. Уже сейчас мы видим, что многие задачи, которые раньше выполнял целый штат сотрудников, теперь выполняют компьютерные технологии, а сотрудник-«бегунок» все больше превращается в оператора ПК и конкретной информационной системы.
Передовые роботизированные и IT-технологии постепенно начинают замещать человека в повседневной деятельности. Однако они не смогут полностью заменить человека. Еще в XVIII—XIX веках рабочие на мануфактурах боялись, что переход от ручного труда к машинному производству оставит людей без работы. Нужно быть готовым, что в ближайшем будущем либо ряд профессий будут менее востребованы на рынке труда, либо специалистам придется проходить профессиональную переподготовку, осваивая новые навыки и технологии, будущее которых уже началось.
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