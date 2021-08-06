10 тысяч «детских» выплат: сколько тратят казанцы на сборы в школу

Аналитики рассчитали, по каким ценам казанцы чаще покупают товары к школе

Фото: Ринат Назметдинов

С начала августа родители школьников начали получать социальную выплату в 10 000 рублей к началу учебного года. Это подстегнуло обороты продаж детских товаров на маркетплейсах. Средний чек школьного набора для казанских первоклассников составил около 6 000 рублей, подсчитали в аналитической службе Ozon.

Казанцы тратят в три раза больше минимума

В этом году в первый класс пойдут 54 528 татарстанских детей, сообщила пресс-служба Министерства образования РТ. Больше всего первоклассников оказалось в Казани. В этом году их будет около 20 тысяч, а точнее — 19 тысяч 386 детей, сообщили в ведомстве. «Армия» новеньких выросла примерно на 500 ребят по сравнению с прошлым годом. Для подготовки к школе многие продвинутые родители выбрали онлайн-шопинг, используя его как канал покупок во время летних распродаж. И действительно, в это время производители-поставщики готовы сбрасывать цены, а обороты продаж подскакивают в разы.

Несмотря на то, что минимальный набор для школы на Ozon можно собрать примерно за 2 000 рублей, казанские родители тратят на сбор детей в три раза больше, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе маркетплейса. Так, в июле средний чек школьного набора для казанских первоклассников составил около 6 000 рублей. Родители приобретали рюкзаки, школьную форму, обувь, разнообразные письменные принадлежности и тетради.

По данным Ozon, самой дорогой покупкой оказался школьный рюкзак. Средний чек на него в июле достигал 2 250 рублей

Самый дорогой в наборе — снова рюкзак

По данным Ozon, самой дорогой покупкой у них оказался школьный рюкзак. Средний чек на него в июле достигал 2 250 рублей. Большая часть трат родителей будущих первоклассников приходится на школьную форму, при этом родителям девочек она обойдется немного дороже. Средний чек на школьную форму для девочки в среднем составляет примерно 1 400 рублей, для мальчика — 1 380 рублей. Туфли для девочек и ботинки для мальчиков будут стоить родителям чуть больше 1 000 рублей, кроссовки можно выбрать в диапазоне от 700 до 900 рублей, блузка будет стоить около 570 рублей, рубашка — 420 рублей, школьные жилеты можно приобрести по цене от 530 рублей. На канцелярские товары (дневник, наборы ручек и тетрадей) тратили немного — 900 рублей.

В Ozon собрали оптимальный, более расширенный набор первоклассника, который состоит из нескольких сменных предметов школьной формы и канцелярского комплекта, которого точно хватит на несколько месяцев обучения. Стоимость такого расширенного школьного набора для девочек составит примерно 6 000 рублей, а для мальчиков — 5 500 рублей. Уложиться в этот бюджет можно, если сэкономить на рюкзаке и канцелярском наборе. Можно купить рюкзак за 750 рублей, а канцелярию — за 500 рублей.

Отметим, что казанский «набор первоклассника» по версии Ozon оказался дешевле, чем в остальных городах — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске. Правда, разница небольшая — в пределах одной тысячи рублей. Пустяк, а кому-то может быть критически важно.

Большая часть трат родителей будущих первоклассников приходится на школьную форму, при этом родителям девочек она обойдется немного дороже

Родители о бюджете в 6 тысяч: это нереально

Сообщество казанских родителей отнеслось к этой корзине как к «смешной». По их словам, не менее 3 тысяч уйдет на кожаную обувь для постоянной носки, рюкзак с ортопедической спинкой — не менее 3 тысяч, и одежду предпочитают приобретать из натуральных материалов, которые по определению дороже «синтетики». По оценкам родителей, школьный комплект одежды обойдется в более чем 10 тысяч рублей. В дополнение к этому мамы и папы приготовились и к «неформальным» школьным тратам.

«Ну сшили все форму в ателье, чтобы у всех одинаковая, ну ок. Ну заказали кофточки в H&M серого цвета одинаковые, ну снова ок. Ну благотворительный взнос школе, 3500 руб., ну ок. Ну на тетради скинулись по 2500 руб., ну ок. На 1 сентября надо купить букеты, подарить конверты (что?!), само собой, не пустые, оплатить костюмы выступающим на линейке детям, даже, внимание, если ваш ребенок не выступает, — сдаем по 700 рублей. Это ок? И это же, я так понимаю, только начало? Попросили сброситься по 300 руб. на канцтовары учителю. Это 9 000 рублей с класса. Что там ей за канцтовары нужны на 9 тысяч?» — пишут озабоченные родители в соцсетях.

Школьная корзина Ozon для девочек на сумму 6 106 рублей выглядит так:

Рюкзак для девочки — 757 рублей;

Блузка — 575 рублей;

Юбка — 560 рублей;

Туфли — 1 250 рублей;

Мешок для сменной обуви — 169 рубля;

Кроссовки — 745 рублей;

Дневник — 105 рублей;

Пенал — 82 рубля;

Набор тетрадей — 250 рублей;

Набор ручек — 146 рублей;

Колготки — 250 рублей;

Водолазка — 241 рубль;

Брюки — 437 рубля;

Школьный жилет — 539 рублей.

Школьная корзина Ozon для мальчиков по цене 5 551 рубль выглядит так:

Рюкзак для мальчика — 750 рублей;

Сумка для сменной обуви — 169 рублей;

Рубашка — 420 рублей;

Ботинки — 1150 рублей;

Кроссовки — 900 рублей;

Брюки — 499 рублей;

Дневник — 133 рублей;

Пенал — 100 рублей;

Набор тетрадей — 250 рублей;

Набор ручек — 146 рублей;

Водолазка — 435 рублей;

Школьный жилет — 599 рублей.