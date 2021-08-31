«Друзья первое время хохотали: «Как тебя тряхнуло — с ресторанов на помойки»

Как казанский ресторатор закрыл свои заведения и переключился на вторсырье

Фото: Максим Платонов

Казанский предприниматель Дмитрий Купцов еще год назад владел сетью заведений восточной кухни, но пандемия коронавируса изменила все. Рестораны пришлось закрыть, а их владелец остался с долгами, кредитами и без средств к существованию. Но Дмитрий, как он признался, не из тех людей, что привыкли сдаваться. У него возникла идея, как сделать город чище и привить казанцам культуру осознанного потребления — он стал платить жителям за вторсырье.

Крах ресторанного бизнеса, десятки сотрудников без работы

У Дмитрия Купцова в Казани было несколько предприятий общественного питания: кофейни, рестораны, караоке. Но, по его словам, сказались тяготы коронакризиса, и заведения пришлось закрыть: «Работать было нельзя, аренда бешеная. Я остался без работы, без средств к существованию, с долгами по аренде и зарплате».

Огромный штат людей, многие — приезжие из Узбекистана, поскольку ресторан специализировался на восточной кухне — были уволены и рисковали остаться на улице — во время работы они жили в съемном жилье. В пандемию закрыли границы, и отправить их домой было невозможно. Несколько месяцев эти люди жили на даче бизнесмена.

Однако вскоре Дмитрий организовал в гараже пункт приема вторсырья. Всего за год заметно масштабировал новый бизнес и теперь каждый месяц отправляет на переработку 1 000 тонн различных отходов, сортируемых на 150 с лишним фракций. Кроме того, ежемесячно платит порядка миллиона рублей жителям города за сдачу сырья.

Компания открылась в августе прошлого года — тогда заработал первый пункт приема на Завойского. В бизнес на начальном этапе Дмитрий вложил 10 тысяч рублей.



— Это был просто мой гараж, я сидел в нем и сам не понимал, что из этого получится. Купил весы за 3 тысячи рублей, заказал дизайн логотипа — он мне обошелся в две чашки кофе, заказал наклейки за 1 тысячу рублей. Вот и все вложения. Оставшиеся деньги я направил на то, чтобы отдать людям за принесенное вторсырье. Я знал, что если дело не пойдет, весы можно продать и 2 тысячи вернуть. Так что риски были небольшими, — рассказывает владелец компании «Фракция».

Это был просто мой гараж, я сидел в нем и сам не понимал, что из этого получится. Купил весы за 3 тысячи рублей, заказал дизайн логотипа — он мне обошелся в две чашки кофе, заказал наклейки за 1 тысячу рублей. Вот и все вложения. Оставшиеся деньги я направил на то, чтобы отдать людям за принесенное вторсырье

Как идея сделать район чище переросла в бизнес-проект

«Основная моя цель — дать вторую жизнь вторсырью», — рассказывает Дмитрий. Все началось с того, что, прогуливаясь привычным маршрутом по родному району на улице Вишневского за домами, он обратил внимание на большое количество мусора.

— В детстве много времени там провел — гулял, катался с горки, а сейчас там мусорка — люди отдыхают, а потом выкидывают бутылки, банки в кусты, не хотят донести до урны. И я задумался, а куда сейчас можно сдавать этот мусор.

В детстве, как и многие, Дмитрий сдавал стеклотару, поэтому заинтересовался, кто сейчас принимает бутылки, загуглил и не нашел никого. Это его удивило, и он решил создать компанию, которая займется переработкой отходов. О пункте приема вторсырья жители узнали со страницы компании в соцсетях. «За рекламу я никому не заплатил ни рубля, Instagram веду сам. Это принципиальная позиция: если хочешь, чтобы что-то работало, нужно это прочувствовать — внедриться сердцем, головой».

Первые 2 месяца работы, признается Дмитрий, были ужасными: маленький поток людей, начиналась осень — дождь, грязь.

— Я сидел в гараже и думал: «Блин, что я делаю?». Но я из таких людей, которые не привыкли сдаваться. У меня не было мысли, что я делаю что-то неправильно, я знал, что получится — нужно чуть-чуть потерпеть. Всегда себе так говорю: «Потерпи чуть-чуть, сейчас все хорошо будет» — это моя любимая фраза. Сегодня все нормализовалось и единственное, о чем я думаю — почему я раньше этим не занялся? Я счастлив, компания развивается, очень воодушевляет отклик людей. Это вдохновляет и заставляет двигаться дальше, придумывать новые решения проблем.

Всегда себе так говорю: «Потерпи чуть-чуть, сейчас все хорошо будет» — это моя любимая фраза. Сегодня все нормализовалось и единственное, о чем я думаю — почему я раньше этим не занялся?

Три месяца на «раскрутку» и увеличение объемов

Значительный приток людей пошел через 3 месяца после открытия первой точки. Сначала собирал не больше тонны вторсырья, а затем произошел резкий скачок — 10 тонн. Пункт приема, организованный в гараже на Завойского, перестал справляться с входящим потоком, отправки шли каждый день. Тогда Дмитрий открыл еще один пункт приема на Чехова, 57, где работал сам, а на Завойского посадил приемщика. Позже появился и третий пункт — на Декабристов.

— Первое время для вывоза вторсырья я арендовал машины, и это съедало всю прибыль. Чтобы сэкономить, я решил приобрести свою машину — взял в кредит, сам сел за руль, грузил, возил в пункты переработки. Позже нанял сортировщиков.

Бизнес продолжал масштабироваться и чтобы складировать все вторсырье, которое сдавали в пункты приема, гаражей стало недостаточно, тогда пришлось арендовать кусок улицы на Технической, — рассказывает Дмитрий.

— Не успевал сам возить, одной машины уже не хватало, взял еще две машины и нанял водителей. Объем вторсырья с 10 тонн вырос до 50 тонн в месяц, а позже, когда стали принимать металл и стекло, — до 200 тонн.

На сегодня, спустя почти год, более 1 000 тонн вторсырья в месяц сортируется и отправляется на заводы по всей России и в ближнее зарубежье — в Узбекистан и Беларусь. Оборот порядка 6-7 млн в месяц. В штате — около 30 человек: сортировщики, приемщики, водители.

— Все люди ответственные и инициативные. У меня нет текучки — от меня не уходят, штат только прирастает. На меня работают абсолютно разные люди — от подростков до пенсионеров. В каждом из них я абсолютно уверен. Один из работников сначала просто привозил картон, а потом остался у меня работать, другой — был бездомным, попросился на работу, сказал: «Дай какую-нибудь работу, я тебя не подведу никогда». Некоторые сотрудники пришли из других крупных компаний. Думаю, людей привлекает то, что у нас хороший дружный коллектив, и я не жалею денег на зарплаты.

Когда люди спрашивают Дмитрия: «Вы принимаете мусор?», он всех поправляет и говорит, что это не мусор, а вторсырье, потому что все, что принимает его компания, получает вторую жизнь: «Вся та бумага, которую мы принимаем на переработку — это точно сохраненные деревья. Каждый листок, который пришел на пункт приема, в дальнейшем попадет на перерабатывающий завод».



На меня работают абсолютно разные люди — от подростков до пенсионеров. В каждом из них я абсолютно уверен

«Бросить уже не смогу, передать никому невозможно»

Вскоре Дмитрий узнал, что и в стране подобных проектов немного и решил выйти за пределы республики. В марте запустил филиал в Крыму, в апреле — в Москве, сняв ангар на 1 000 кв. м, сырье здесь прессуют и отправляют на переработку.

— Там работают четыре человека, им тяжело, но они справляются — я не сторонник раздувать штат и беру людей под конкретную задачу. А Москву выбрал, потому что много вторсырья отправляем туда. Население, организации очень активно отреагировали, включились в процесс.

Следующие города в планах — Самара или Санкт-Петербург, а позднее масштабировать бизнес на всю страну, открывать раз в год по филиалу. Никто из окружения поначалу не верил в этот бизнес, признается Дмитрий:

— Друзья первое время хохотали надо мной. Формулировки были такие: «Что, всех бомжей знаешь? Все помойки перелазил? Как тебя тряхнуло — с ресторанов на помойки». А теперь я встречаюсь с ними, когда они привозят мне на пункт вторсырье и говорят: «Ну это невозможно! В интернете везде ты — репостят постоянно!». Несмотря на то, что компания молодая, я могу сказать, что я в сачке — бросить уже не могу, передать никому невозможно. Это дело — живой организм, я его направляю, я это почувствовал.

Несмотря на то, что компания молодая, я могу сказать, что я в сачке — бросить уже не могу, передать никому невозможно. Это дело — живой организм, я его направляю, я это почувствовал

«Я не стал никому подражать, пошел своим путем»

На первых порах вся прибыль шла в развитие дела. «Я не вникаю в то, как работают другие организации по приему вторсырья. Не стал никому подражать, пошел своим путем, и это оказалось правильным. Хочешь чего-то добиться — делай по-другому, самостоятельно, и пускай равняются на тебя».

Дмитрий нашел переработчиков сырья, сбором которого в Казани никто не хотел заниматься, так как это не интересно с экономической точки зрения. «Крупные компании в основном принимают позиции вторсырья с большой маржинальностью, а вот «фантиками» — мелкими фракциями, никто заниматься не хочет».

Так компания Дмитрия нашла свою нишу на рынке, многие казанцы искали, где сдать проблемные позиции вторсырья, в том числе стекло, батарейки. Прибыли они не приносят, но компания принимает их в рамках экологического сбора. Сейчас в планах начать прием изношенных автомобильных покрышек, так как очень много обращений по ним.

— Я стараюсь реагировать на такие просьбы. У меня есть блокнот, в котором записываю количество запросов, чтобы понимать проблему. Сейчас много запросов на сдачу старой одежды, ветошь. Это есть в планах, но пока с реализацией сложно — в Казани мы базируемся в гаражах, места немного, к тому же неэкологично хранить одежду вместе с пластиковыми бутылками, металлом и стеклом.

Крупные компании в основном принимают позиции вторсырья с большой маржинальностью, а вот «фантиками» — мелкими фракциями, никто заниматься не хочет

«Ты такой молодец, больше так не делай. Вот тебе штраф в 1000 рублей»

К сожалению, далеко не все понимают, чем занимается компания, сетует Купцов, и иногда граждане ошибочно путают пункт приема вторсырья со свалкой.

— Жители близлежащих домов жалуются, говорят, что я занимаюсь ерундой, складирую мусор, у меня какие-то бомжи обитают, хотя ко мне приезжают со всего города самые разные люди — и на «кайенах», и на «гелендвагенах». Бездомные, конечно, тоже приходят — те, кому нужны деньги, которым не хватает на питание, несут какие-то старые книги, кусок трубы. Пожилые люди приходят. Все стоят в одной очереди.

На обращения граждан власти реагируют штрафами, вызывают на ковер и говорят: “Ты такой молодец, больше так не делай. Вот тебе штраф в 1 000 рублей». Дмитрий старается объяснять, что у него не помойка, а пункт приема вторсырья, что все отправляется на переработку и получает вторую жизнь, а город становится чище. К тому же компания платит нуждающимся людям за вторсырье, которое они приносят в пункт приема.

— Я считаю, что это нужно поощрять. Каждый день я плачу в совокупности 30 тысяч рублей людям, которые приносят вторсырье. В месяц на эту статью расхода уходит, получается, около миллиона рублей.

Моя цель — не только сделать город чистым, но и сократить потребление. Благодаря свопам — это возможно. Конечно, хотелось бы, чтобы городская администрация пошла навстречу и выделила помещение

«Нежелезные сердца» — как казанцы могут помочь нуждающимся

Предприниматель рассказал, что много людей приезжает на пункты приема, сдают вторсырье и не берут за это оплату. Кто-то не хочет стоять в очереди, кто-то говорит: «Это вам на развитие». Таких людей все больше и Дмитрий решил, что с этими деньгами нужно что-то делать. Так родился проект «Нежелезные сердца», в рамках которого бизнесмен переводит часть денег с реализации вторсырья на благотворительность.

— Однажды я приехал забирать вторсырье на станцию «Это не мусор» у «Меги» и познакомился там с девушкой, которая собирала одежду для приюта. Их фонд помогает детям с ДЦП и другими заболеваниями. Мы разговорились, я рассказал ей про идею своего фонда, и в итоге мы договорились, что я буду ей отдавать деньги за вторсырье, от которых отказываются люди, сдающие его на переработку.

В дальнейшем Дмитрий планирует помогать и другим фондам, выбирать будет самостоятельно. Он убежден, что чем больше людей будут сдавать вторсырье, тем больше будет возможности помогать фондам — возможно, даже сразу нескольким. «При создании бизнеса я не фокусировался на том, чтобы создавать деньги, — признается Дмитрий. — «Честные весы и расчет на месте» — это слоган крупных приемщиков вторсырья, а наш звучит по-другому: «Меняем ваше осознанное потребление на наши деньги». Это принципиальное отличие проекта. Очень большое количество людей осознанно относится к вопросу экологии, и у меня получается собрать их вместе».

— Если вы мне напишете в Instagram, что поехали с подружками в парк, на пляж, решили собрать там мусор и попросите меня отправить вам машину — я вам отправлю ее бесплатно.

Также бизнесмен рассказал, что его приглашают выступать в качестве эксперта на мероприятиях экологической направленности, — он приходит в детские сады рассказывать детям о пользе переработки вторсырья. Предприниматель мечтает создать в Казани такой центр притяжения, куда люди смогут приходить круглый год — обмениваться мнениями, там же он хочет открыть пункт приема и обмена вещами.

— Моя цель — не только сделать город чистым, но и сократить потребление. Благодаря свопам — это возможно. Конечно, хотелось бы, чтобы городская администрация пошла навстречу и выделила помещение. Я готов платить аренду.

Сейчас в планах Купцова реализовать глобальный проект — организовать прием на переработку стаканчиков из-под кофе — в Казани их никто не принимает, эта фракция является проблемной для переработки из-за пластика, которым выстлана внутренняя поверхность картонного стакана.

К экологическому движению присоединяется и казанский общепит. «Мы сотрудничаем с кафе, ресторанами, бизнес присоединяется к сбору вторсырья, это в том числе и экономия для них на вывозе ТБО. Я приехал, научил их сортировать, и теперь они делают это самостоятельно, им не нужно заморачиваться с вывозом — машина приехала и все у них забрала, у них пустые баки».

Всех людей, сдающих вторсырье на переработку, объединяет одно — доброта, уверен казанец. В пункты приема приходят «и дети, и пенсионеры, и бездомные, и бизнесмены, и миллионеры», отметил он.