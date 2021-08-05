Как в Башкирии борются со вспышкой COVID-19 в детских лагерях

Некоторым детям пришлось досрочно прервать свой отдых и отправиться на лечение

Фото: официальное сообщество лагеря им. Гастелло vk.com

В детских лагерях Башкирии зафиксировали уже вторую вспышку коронавирусной инфекции. Еще в середине июля стало известно о 46 случаях заражения в лагере «Чайка» Дюртюлинского района, а в эти дни стало известно о массовом заражении детей в оздоровительном лагере имени Гастелло в Караидельском районе, где сразу же выявили 11 случаев COVID-19. По сообщениям прокуратуры, заболевшие дети в ДОЛ «Гастелло», а также лица, которые с ними контактировали, были вывезены с территории учреждения. Подробнее — в материале собственного корреспондента «Реального времени» в Башкортостане.

«В этом году туда лучше не ездить»

В случае с лагерем «Чайка» уже разобрались. На месте организации детского отдыха были допущены серьезные нарушения антиковидных мер. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анны Казак, кроме случаев заражения, там было выявлено множество нарушений. Например, режим посещения детей родителями. Прокуратура Башкирии сообщает:

«По данному факту по материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)».

Кроме того, прокуратура внесла в адрес директора первичной профсоюзной организации «Чайка.Проф» представление с требованием устранить допущенные нарушения.

Прокуратура Башкортостана сообщает, что всего в учреждении отдыхали 158 детей и работали 43 взрослых сотрудника. Фото: vk.com/dol_gastello

Ситуация с новой вспышкой в лагере «Гастелло» пока расследуется. Прокуратура Башкортостана сообщает, что всего в учреждении отдыхали 158 детей и работали 43 взрослых сотрудника. Больных детей и взрослых, которые с ними контактировали, незамедлительно вывезли, им назначили необходимое лечение. В самом лагере провели дезинфекцию территории и помещений. Известно, что заболевшими оказались дети, прибывшие на отдых в третью смену.

Наталья ездила в лагерь «Гастелло» во вторую смену. Теперь признается, если бы можно было отмотать время назад, предпочла бы остаться в городе. И дело не в страхе перед вирусом, скорее наоборот, детей расстроили строгие антиковидные правила:

— Хорошие вожатые, интересные мероприятия. Но в этом году туда лучше не ездить: встречи с родителями категорически запрещены, посылки не принимают, звонки по расписанию. Очень тяжело для детей из дружных, спокойных семей.

Сын Ольги отдыхал в злополучную третью смену. Уже 1 августа, когда стало известно о заражениях, вожатые позвонили и просили забрать ребенка досрочно.

Известно, что заболевшими оказались дети, прибывшие на отдых в третью смену. Фото: vk.com/dol_gastello

«Никому ПЦР не делали, хотя заболело пол-отряда»

Для дочери Александра нынешнее лето в другом детском лагере Башкирии тоже запомнилось отнюдь не развлечениями и приключениями. По словам отца девочка простыла из-за сквозняка, тем не менее по строгим правилам ее отправили в изолятор на несколько дней.

Ребенок Анны, наоборот, оказался в лагере в Мелеузовском районе, где, по словам женщины, к здоровью детей относились не очень внимательно. А анализ после возвращения с отдыха показал наличие у ребенка коронавирусной инфекции:

— Наш ребенок тоже заболел ковидом в лагере. Никому ПЦР не делали, хотя заболело пол-отряда. Мы приехали, дома делали. Никого не изолировали в лагере. Да и едут туда все со справками об отсутствии контакта с ковидными больными в течение 21 дня. Так что тут не только лагеря виноваты, но и система здравоохранения. Нам по приезде тест делать не планировали, спросили: с чего вы решили, что это ковид?

Уфимка Маргарита Мингазова уверена, справки об отсутствии контакта с зараженными, которые требуют при поступлении детей в лагерь, совершенно не гарантируют безопасности.

— Приходит мамаша, говорит: дайте ребенку справку для лагеря. Врач или медсестра пишет. И при этом ребенок даже не присутствует. Какие там анализы, ПЦР?

Радий Хабиров ранее пообещал уволить всех сотрудников, которые виноваты в массовом заражении COVID-19 в лагере «Чайка». Фото: glavarb.ru

Любое скопление людей — риск заболеть

Прокомментировать сложившуюся ситуацию в лагере «Гастелло» не могут — все телефоны в учреждении молчат, по электронным адресам администрация также недоступна. Скорее всего, руководство лагерей напугано заявлениями главы Башкортостана Радия Хабирова, который ранее пообещал уволить всех сотрудников, виновных в массовом заражении COVID-19 в лагере «Чайка»:

— Сотрудников, которые допустили это, ждет увольнение. Это опасное разгильдяйство. Весь прошлый год наши дети были без отдыха. Сейчас впереди еще целый месяц лета. В результате вашей недоработки пришлось закрыть один лагерь. Необходимо остановить череду подобных случаев. Министерство образования обязано мобилизоваться, создать рабочие группы по всем лагерям. Нельзя свернуть сейчас детский отдых!

Председатель совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун отмечает, если в результате расследования факты халатного отношения к антиковидным нормам подтвердятся, наказание для ответственных лиц будет заслуженным:

— Есть СанПиН организации отдыха детей и их оздоровления, есть дополнительные ковидные требования Роспотребнадзора, которые должны выполняться. Если руководство лагеря грубо нарушает санитарные нормы, то, естественно, к таким руководителям будут применены и меры административного воздействия, и те меры, которые руководство посчитает правильными, вплоть до увольнения.

Вместе с тем, Марина Грицун подчеркивает, что каждый случай должен расследоваться максимально внимательно и индивидуально.



— Никогда нельзя делать выводы по ситуации и огульно обвинять. Каждая ситуация требует отдельного разбирательства, выяснения. Каждая ситуация требует расследования, что было сделано, пошагово причем. Где стояло, что стояло, кто общался, кто не пожаловался. У каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество. Какие вызывает последствия эта ошибка, зависит от действий руководителя. Если ты идешь работать в такую непростую сферу, как детский отдых, к этим вещам нужно быть готовым и уметь принимать очень жесткие решения.

Насколько известно «Реальному времени» от отдыхавших во вторую смену детей, в лагере «Гастелло» меры по недопущению распространения COVID-19 соблюдались достаточно строго. Тем не менее врачи предостерегают — любое скопление людей — это потенциальный риск возникновения заболевания. А чем людей больше, тем риск заражения выше. Доцент кафедры детских болезней, кандидат медицинских наук, педиатр Альфия Бикташева отмечает, что полностью избежать вероятности распространения COVID-19 в детском лагере невозможно даже при самых строгих условиях контроля и ПЦР-тестировании детей.

— Тесты порой бывают ложноотрицательные, бывают подложные, бывают взятые неправильно и не вовремя. Поэтому любые скопления людей будут сопровождаться увеличением заболеваемости. Это объективная реальность и законы инфекционного процесса.

На оперативном совещании министр образования Башкортостана Айбулат Хажин доложил Радию Хабирову о прошедших по детским лагерям профилактическим рейдам. По словам министра, ситуация стабильная, проверяющие сумели обнаружить лишь недостаточное количество антисептиков в паре лагерей.



«Реальное время» направило запросы в Министерство образования и здравоохранения Башкортостана, а также в региональное управление Роспотребнадзора. На момент выхода публикации получить ответы не удалось. В настоящее время расследованием ситуации в лагере «Гастелло» занимается прокуратура республики.