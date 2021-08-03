«Волга — это социальный котел, в котором сварился наш мультинациональный народ»

В Свияжске готовятся к фестивалю волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка»

Фото: Максим Платонов

В ближайшие выходные, 7—8 августа, в Свияжске во второй раз пройдет фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка». Какие суда на него приплывут, какие задачи себе ставят организаторы и что делать тем, кто едет за музыкой, едой и развлечениями, — рассказали на брифинге в Казани, подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Невидимый для многих источник народного единства»

Как рассказал один из организаторов фестиваля, директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, в этом году фестиваль организован более широко, чем в 2019 году, благодаря поддержке Фонда президентских грантов. По словам руководителя ассоциации «Старая Волга» Павла Тиняева, которая этот грант выиграла, сейчас на него заявились 35 мастеров, которые сами делают лодки. Причем это не только исторические суда. Учитывая, что в Поволжье сейчас строительство деревянных судов не особо распространено, ограничения по формату минимальные.



В Свияжске можно будет увидеть, к примеру, чердачный струг из Козьмодемьянска. Среди других городов — Москва, Саратов, Нижний Новгород, Великий Враг (Нижегородская область), с Балтийского моря и Онежского озера.

По словам Павла Тиняева, сейчас на фестиваль заявились 35 мастеров, которые сами делают лодки. Фото: Максим Платонов

Как заметил Силкин, в Карелии строительством лодок занимается более 300 мастеров, в Татарстане — буквально несколько человек. Также приветствуют владельцев металлических катеров — но желательно, чтобы у них были минимальные переделки, чтобы они были аутентичные, заметил директор музея.

— Мы хотим обратить внимание общественности на Волгу, как на невидимый для многих источник народного единства, — сказал Павел Тиняев. — Сто лет назад люди не представляли жизни без Волги, это была наша главная дорога, по ней перемещались грузы, люди. Она была ближе к людям, чем сейчас. Сейчас это ландшафтный объект — вблизи Казани. Волга — это социальный котел, в котором сварился наш мультинациональный народ. После фестиваля никто уже не кинет в воду бумажку, не скажет плохо о воде.

В выходные на «Народной лодке» будут немало других развлечений. Кроме парада судов и соревнований, для гостей подготовлена обширная программа, о который рассказала Дина Башкирова, заведующая отделом организации мероприятий острова. Телеведущий Максим Сырников устроит мастер-класс по речной кухне. Для малышей оборудуют «Детское Царство» и «Детскую судоверфь», откроется ремесленная ярмарка, а в музеях — тематические выставки. А на спущенном 1 августа косном струге сказитель Александр Маточкин будет рассказывать былины.

Кроме парада судов и соревнований, для гостей подготовлена обширная программа. Фото: Максим Платонов

— На фестиваль мы позвали фольклорные ансамбли, которые живут в городах у рек, — рассказала Башкирова. — Покажем традиции, связанные с речным песнями, сказками. танцами, играми. Мы увидим, чем они отличаются, в чем сходны. Поскольку на фестиваль идут традиционные и экспериментальные лодки, то же будет и с музыкой. Скажем, из Петрозаводка едет группа «ЛодкаСтрун». Один из инструментов они сделали, натянув струны прямо на лодку.

Для любителей спокойного времяпрепровождения готовится лекторий — о типах лодок, природных особенностях водоемов Волжско-Камского заповедника и волжских пиратах-ушкуйниках.

«Мы утратили это мастерство»

Когда фестиваль закончится, у ассоциация появится много новых дел. По словам Силкина, планируется проведение научной конференции.

— Мастерство строительства лодок передавалось из рук в руки. Это как фольклор. Мы утратили это мастерство. Мы можем изучать его через фотографии, остатки лодок, музейные экспозиции. Чтобы фиксировать эти знания, нужно проводить форумы. Наш регион пока слабо изучает эту сферу. А по судостроению Севера выпущен уже третий том.



По словам Силкина, планируется проведение научной конференции. Фото: Максим Платонов

— Все лодки раньше строились зимой, — отметил Тиняев. — Как говорится, готовь сани летом, а лодку и телегу зимой. Нет комаров, нет других работ. Также зимой мы хотим делать буеры, ледовый парусник.

— У Павла есть отличная идея, — заметил Силкин. — Реконструкция торгового судна, которое отправится по торговому пути. Можно договориться с ремесленниками, чтобы с него продавались товары того времени: украшения, пенька, пушнина… И устраивать на каждой остановке фестивали.

Тем, кто хочет добраться до фестиваля по воде рекомендуют идти по основному судовому ходу Волги до створа Усть-Свияжский, Васильевский, далее по дополнительному судовому ходу Свияги до Свияжского центра водного туризма. Швартовка к понтонам и дебаркадеру. Способ установки флота «борт в борт». При себе иметь якоря, комплект кранцев и швартовых концов. Вход на фестиваль свободный!



Швартовка к понтонам и дебаркадеру. Фото: Максим Платонов

Также можно добраться на личном автомобиле или на автобусах, которые отъедут от ЦУМа в 9 утра. Подробности трансферов, подробную информацию можно узнать на сайте ассоциации «Старая Волга».

