Европейский мир познакомился с вакцинацией через мусульман

Фото: Максим Платонов

ДУМ России проверяет отечественные вакцины от COVID-19 на соответствие канонам ислама. В управлении обещают, что в ближайшее время появятся отдельные заключения по каждому препарату. Заместитель председателя Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов заявил, что решения ДУМ РФ по вопросам вакцинации признаются и за рубежом. Как к антиковидным прививкам относятся в мусульманском сообществе, какие вопросы они вызывают у правоверных и какие ответы им готовы дать специалисты — в своей статье для нашего издания пишет колумнист «Реального времени» Карим Гайнуллин.



Коронавирус и программа по вакцинации населения вызвали широкую полемику в разных слоях населения. К ней, со своей спецификой, подключилось и религиозное сообщество.

Возможно ли использовать, например, «морально небезупречные» вакцины, где в составе использованы клетчатые материалы абортированных плодов? Ватикан заявил, что возможно, если альтернативные методы недоступны.

Мы уже рассматривали то, как мусульмане отнеслись к карантинным мерам против COVID-19. Сейчас мы рассмотрим отношение мусульман к программе вакцинации.

Позже англичане начали делать «прививки» дозами от коровьей, а не человеческой оспы, которая хоть и заражала человека, но показывала более легкую переносимость. Фото wikipedia.org

Вакцина: от заражения малой дозой до современности

Европейский мир познакомился с вакцинацией через мусульман. Арабский мир с древних времен сталкивался с появлением эпидемии оспы. В борьбе с ней на Востоке был распространен метод «вариоляции», то есть ввод в организм человека малой дозы оспенного гноя из созревшего пузыря на теле.

Этот метод лечения оспы в Англию привезла жена британского посла в Стамбуле Мэри Уортли Меонтегрю в начале XVIII века. Он давал стабильный результат в виде понижения смертности при эпидемии, но сам мог вызывать заражение и смертность, потому что прививка шла по сути малой дозой заразы. Позже англичане начали делать «прививки» дозами от коровьей, а не человеческой оспы, которая хоть и заражала человека, но показывала более легкую переносимость.

Вакцины сегодня отличаются еще больше. Это уже не просто «заражение малой дозой вируса» — успехи генетики и микробиологии позволили изменять структуру вируса так, что он становится неопасен для организма человека.

Халяльность вакцины

В соответствии с религиозным законом ислама — шариатом, деяния человека, включая потребление чего-либо, делятся на дозволенные (халяль), запретные (харам), желательные, нежелательные, обязательные и так далее.

В контексте вакцины это проявляется, во-первых, в возможном наличии в ней запретных веществ. Среди них — части человека (например, тот же абортивный материал), спирт, свинина.

Спирт является нечистотой в шафиитской школе права (распространенной на Северном Кавказе), в то время как в ханафитской школе (распространенной среди татар) допустимо его использование, если оно не приводит к опьянению.

Генетика и микробиология значительно изменили облик современных вакцин. Фото: Максим Платонов

Шариат позволяет использовать запретные вещества в случае необходимости, при угрозе жизни человека. Относительно границ этой необходимости также существуют разногласия.

Другой проблемой является запрет сознательного нанесения себе вреда. Из этого вытекает запретность сознательного заражения себя. Однако, работают ли современные вакцины таким образом?

Как уже было сказано, генетика и микробиология значительно изменили облик современных вакцин. При их использовании обострение заболевания исключено, так как патогенный потенциал (почти все базовые свойства), которым обладает вирус, удаляется искусственным образом. Аденовирус (вирус простуды), который используется для доставки, также лишается возможности запускать инфекционный процесс.

Другой вопрос: является ли вакцинация, когда «лечат» еще здорового человека — тем «лечением», когда можно использовать какие-то нехаляльные в нормальной ситуации материалы? На самом деле, этот вопрос касается не только коронавируса, ведь есть куда более страшные заболевания, единственное лечение которых — вакцинация, в том числе — корь, оспа, краснуха, столбняк, дифтерия, паротит (свинка), некоторые виды гепатита. А если появится прививка от ВИЧ: будет ли на него отрицательная реакция?

Отношение Духовного управления к вакцинации

Еще в феврале Духовное управление мусульман Татарстана озвучило свою позицию по вакцинации: она, как метод борьбы с инфекционными заболеваниями, является халяльной.

В период постов заместитель муфтия ДУМ РТ Булат-хазрат Мубараков указал, что рекомендовано прививаться после захода Солнца, несмотря на то, что по мнению ряда ученых ханафитского мазхаба, прививка не портит уразу (так как инъекцию не делают в желудок).

В свою очередь, еще в начале года муфтият направлял официальные запросы с просьбой раскрытия состава компонентов вакцины для проверки на халяльность. После этого непосредственного правового заключения по каждой отдельной вакцине сделано не было.

Вместе с этим, вакцинировался и известный в СНГ муфтий ханафитского мазхаба Абу Али аль-Ашари. Он сообщил об этом в своем телеграмм-канале.

Абу Али аль-Ашари (справа) в гостях в Казани. Фото: apmrf.ru

Сформировалась ситуация: в самой вакцинации Духовное управление не видит ничего плохого, но вопрос о конкретных вакцинах остается открытым, так как неясен состав в каждом отдельном случае. Вместе с тем, даже наличие «нехаляльных» компонентов внутри вакцины, вероятно, не будет означать ее канонический запрет — это будет возможно только при оценке ситуации исламскими учеными.

В целом, ученые ханафитского мазхаба не видят в самой практике вакцинирования ничего запретного. Таким образом об этом высказался ханафитский муфтий из ЮАР Сухайл Тармахомед:

— Прививки без запрещенных исламом ингредиентов считаются по умолчанию дозволенными. Если говорить о пользе от них, то у врачей на этот счет разные мнения: одни считают их вредными для здоровья, другие признают их полезными и помогающими избежать серьезных заболеваний. Когда дело касается медицинских вопросов, нужно консультироваться с тем врачом, которому вы доверяете. И уже по его совету принимать решение о прививке.

Мусульманский интернет — о вакцинах

Вместе с тем, у самих мусульман мнения о вакцине разделились. Так, некоторые проповедники в Интернете выступили против вакцинации. Кроме наличия в ней нехаляльных веществ (напомним, что спирт в шафиитской школе права считается нехаляльным), среди мусульман также существуют опасения по поводу «реального» состава вакцины, а также ее «насильного навязывания».

Другие проповедники, напротив, выступают за прививки от коронавируса. Так, YouTube-канал доктора с теологическим образованием Мухаммада Курбанова выложил видео с переводом позиций ученых по всему миру в пользу вакцинации.

В своем телеграмм-канале он высказался следующим образом:



— Перейдем к разбору состава, а именно «Спутник-V», и то, что якобы в ней содержится нечистота (наджас). В основе вакцины использован аденовирусный вектор с встроенным в него фрагментом генетического материла SARS-CoV-2, кодирующий информацию о структуре S-белка шипа вируса (ниже фото). Другими словами, вектор — это вирус, лишенный гена размножения, он не представляет опасности для организма. Также в составе видим белок шипа вируса, а белок — это органическое соединение, состоящее из аминокислот, соединенных в цепочку пептидной связью. Сам вирус никак не может быть наджасом (нечистотой). Также в составе NaCl, полисорбат и этанол 95% (этиловый спирт) — в размере 2,5 мкл (1 микролитр = 0.001 миллилитр — от этого вы точно не опьянеете). Современные ученые, да и некоторые саляфы, как Лейс Ибн Са’ад, аль-Музани и другие говорят, что спирт не является нечистотой, а в современных реалиях использование в медицинских целях, применяя ее в препараты, это вынужденность, и она в ничтожном количестве входит в состав вакцины.

Во-вторых, вакцинация — это крайняя необходимость.



Таким образом, на данный момент решение по вакцинации остается за каждым отдельным мусульманином, так как нет однозначного решения по конкретным вакцинам. В то же время, в самом факте вакцинирования мусульмане не видят ничего плохого. Все зависит от содержания вакцины, а также необходимости, определяемой ситуацией.

Карим Гайнуллин