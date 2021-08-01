Топ-7 «вирусных» моментов Олимпиады в Токио
От презерватива и «антисекс-кровати» до предложения руки и сердца
Продолжающиеся в Токио Олимпийские игры запомнятся не только унылыми коронавирусными реалиями и спортивными достижения атлетов. И не только нейтральным флагом, под которым выступают российские атлеты. Как и на каждой Олимпиаде, здесь происходят забавные истории, интересные события, которые привлекают внимание прессы чуть ли не чаще, чем сами соревнования. «Реальное время» собрало подборку из семи самых запоминающихся неспортивных моментов Игр за неделю до окончания Олимпиады.
Презерватив не по прямому назначениюНесмотря на жесткие антиковидные запреты, в том числе подразумевающие запрет на контакты известного рода внутри Олимпийской деревни, организаторы выдали спортсменам 160 тысяч сувенирных презервативов. Использование одного из них, хотя и не по прямому назначению, точно запомнится надолго.
Австралийская гребчиха Джессика Фокс опубликовала «ТикТок» с подписью «Спорим, вы не догадывались, что презервативы можно использовать для ремонта каяка». Сначала на поломанный нос байдарки Фокс нанесли карбоновую смесь, а потом для фиксации надели презерватив — и, по словам спортсменки, это обеспечило «гладкий» финиш. Любопытно, что оригинальная технология не только собрала множество просмотров, но и помогла Джессике взять медаль. 27 июля она завоевала бронзу в финале соревнований на байдарке-одиночке. Но уже 29 июля в соревнованиях каноэ австралийка взяла реванш и выиграла олимпийское золото — правда, без презерватива на носу лодки.
Фото: sports.ru
Картонные кроватиВсе спортсмены в Олимпийской деревне спят на картонных кроватях, рассчитанных только на одного человека атлетического телосложения. Такое решение организаторов Игр моментально стало мемом Токио-2020. Организаторы заявляли, что из-за резких движений кровати могут сломаться, рассчитаны они максимум на 200 кг веса. А потому призывали спортсменов не прыгать на них и ничего не праздновать. Мебель, получившая в народе шутливое название «антисекс-кровать», изготовлена из переработанных материалов. Конечно, это не привычный нам картон, из которого сделана стандартная коробка. Этот материал прочен — практически как дерево.
Многие СМИ, подхватившие новость о картонных кроватях, представили ее так, будто это было сделано специально, чтобы на них нельзя было заниматься сексом. В разъяснения даже вмешалась пресс-служба Международного олимпийского комитета. Там заявили, что кровати в Олимпийской деревне — часть усилий организаторов по сокращению отходов и демонстрации возможностей экономики замкнутого цикла. В МОК также заверили, что мебель была спроектирована задолго до пандемии, и такое «картонное» решение никак не связано с защитой от COVID-19 среди жителей Олимпийской деревни.
Только ленивый не прокомментировал такое решение организаторов. Многие спортсмены решили на практике опробовать, так ли легко кровать поддается поломке, как анонсировали организаторы. Так, ирландский гимнаст Рис Маккленахан в своем Twitter опубликовал видеоролик, на котором исполняет прыжки на кровати. Тест-драйв койка выдержала успешно. Но масштабнее всех отличились члены сборной Израиля по бейсболу. Один из игроков — Бен Вагнер — выложил в TikTok видео, на котором каждый раз на кровать вставал и прыгал дополнительный игрок израильской команды. В итоге кровать, наконец, удалось проломить, только когда на ней разом прыгали девять бейсболистов. Эта варварская акция не осталась без внимания, в инцидент вмешался все тот же вездесущий МОК — и Федерация бейсбола Израиля и игроки извинились за свое поведение.
Фото: elledecoration.ru
«Кошачье рыло»Российский пловец Евгений Рылов прославился не только успешным выступлением на Играх в Токио, взяв два золота (100 м и 200 м на спине) и серебро в кролевой эстафете 4x200 м, но и своей противовирусной милой маской, имитирующей кошачью морду. В своем «Инстаграм» спортсмен даже использует хештег #МаскаКотикаКакСмыслЖизни.
В маске с изображением морды кота Рылов вышел на «золотой» финальный заплыв дистанции 100 м на спине, а вот на подиуме был уже в обычной медицинской. Как оказалось, организаторы почему-то запретили Рылову надеть на церемонию награждения его «кошачий» аксессуар. Хотя официального регламента или запрета на маски с изображениями на Олимпиаде нет.
«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиками. Сказали: «Извините, нельзя». Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», — посетовал чемпион. Как оказалось, маску спортсмену подарила его девушка и сделала это неслучайно: Рылов любит кошек, их у него целых три.
Фото: olympic.ru
Трансгендер «утяжелила» ИгрыОлимпиада в Токио запомнится еще и первым в истории выступлением на Играх спортсмена-трансгендера. Тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард будет соревноваться наравне с другими женщинами, несмотря на то что до 2012 года была мужчиной. 43-летняя Хаббард квалифицировалась в Токио как первый трансгендер на Играх.
Она довольно известна у себя на родине. До 34 лет сын бывшего мэра новозеландского Окленда был Гэвином, занимался тяжелой атлетикой и даже устанавливал юниорские рекорды на чемпионате Новой Зеландии. Уйдя из спорта, Гэвин стал исполнительным директором Федерации тяжелой атлетики Новой Зеландии. После последовавшего буквально через несколько месяцев трансгендерного перехода и смены имени Лорел возобновила заниматься штангой.
Нынешние правила проведения Олимпиады позволили Лорел участвовать в Токио-2020 на таких же правах, как и у остальных участниц. Единственным ограничением для таких уникумов является принудительное ограничение уровня тестостерона. Штангистка выступит в супертяжелой весовой категории (свыше 87 кг) 2 августа. Посмотрим, сможет ли она побить все женские рекорды одной левой (и одной правой).
Фото: sharij.netА вот другие спортсмены, напротив, отказываются выставлять напоказ свою гендерную принадлежность. Немецкие гимнастки заявили, что не хотят сексуализировать свой вид спорта и отказались выходить в традиционных купальниках с открытыми ногами. Вместо этого они надели обтягивающие комбинезоны. Но и запомнились исключительно этим жестом — они не смогли пробиться даже в финал многоборья.
Предложение руки и сердца в аэропортуНекоторым везет и в игре, и в любви. Анастасия Логунова завоевала «серебро» Токио в составе сборной России в баскетболе 3x3 и сразу же после возвращения на Родину получила предложение руки и сердца. Неожиданный сюрприз Анастасии сделал ее возлюбленный Владимир Черемисин, встречавший ее в аэропорту.
Жених встает на одно колено с обручальным кольцом и букетом роз в зоне встречающих аэропорта Шереметьево. Девушка не смогла сдержать слез и ответила на предложение руки и сердца согласием.
«Честно, у меня нет слов, я все забыла… Забыла, как отвечать на вопросы про Олимпиаду, потому что Игры закончились, теперь наступает новая глава, следующий этап жизни. Пока не знаю, сколько нужно времени, чтобы прийти в себя. Конечно, я ничего такого не ожидала. Что важнее — кольцо или медаль Игр? Это дабл-килл», — взволнованно говорила потом Анастасия.
Фото: twitter.com/izvestia_ru
Реакция тренера — на все временаТренер олимпийской чемпионки по плаванию из Австралии Дин Боксалл побил рекорд по мемам в Токио и сам стал суперзвездой Игр. Подопечная Боксалла Ариарне Титмус выиграла женский заплыв на дистанции 400 метров вольным стилем в Токио, установив новый олимпийский рекорд. Тренер так эмоционально и непосредственно радовался успеху своей спортсменки, что отвлек на себя все внимание СМИ. Сбросив маску, он исполнил совершенно безумный танец, чуть не сбив находившуюся рядом девушку-волонтера.
Удивил общественность и Клаудиу Пус из Германии. Тренер дзюдоистки Мартины Трайдос сначала схватил ее за кимоно, потом начал трясти и довольно звонко ударил свою подопечную по щекам перед выходом на татами. Публика немедленно взволновалась и выдала вполне логичную реакцию о недопустимости такого поведения. Но спортсменка заверила через свои соцсети, что это обычная практика, своеобразный ритуал перед стартом. Более того, она утверждает, что сама же это и придумала. Для многих за скобками остался тот факт, что свой поединок немка проиграла — так что ритуал, видимо, надо менять.
Фото: instagram.com/swimmingaustralia
Медали из гаджетовНа Олимпиаде в Токио многих зацепили не только «антисекс-кровати», но и необычные медали. Вернее, медали-то вполне традиционные — золотые, серебряные и бронзовые. Вот только сделаны они все из переработанных электронных устройств.
Организаторы японской Олимпиады устроили первый в истории Игр проект, когда жители принимающей страны участвовали в производстве медалей. С 1 апреля 2017 года по 31 марта 2019 года на улицах японских городов и в почтовых отделениях стояли фирменные желтые коробки. Население призывали оставлять в них ненужные телефоны и гаджеты. За 2 года население Японии сдало в переработку 79 тонн отслужившей бытовой техники. Из нее в итоге извлекли 32 кг золота, 3 500 кг серебра и 2 200 кг бронзы. Этого хватило на 5 тысяч олимпийских медалей. Награды выглядят как отполированные грубые камни, и это отражает концепцию: «Для того, чтобы достичь славы, спортсмены должны ежедневно стремиться к победе».
Фото: masters-bet.com
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