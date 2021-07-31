Цивилизации угрожают климатический апокалипсис, неведомые астероиды и вакцинорезистентный коронавирус

Научные новости недели: три апокалиптичных, одна приятная и одна волшебная

ООН пугает астероидами и кометами

Брюсу Уиллису и Aerosmith — приготовиться: Научно-технический подкомитет Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях предупреждает о десятках тысяч крупных астероидов и комет, пересекающих орбиту Земли. Да не просто пересекающих, а тех, о которых человечество и понятия не имеет. В отчете ученых говорится, что мы знаем примерно о 40 процентах потенциально опасных для Земли объектов (сейчас их известно примерно 25 тысяч). Это значит, что остальные 60% спокойно летают себе по своим опасным орбитам и могут беспрепятственно вторгнуться в наши пределы.

При этом речь идет не о таких невинных крошках, как Челябинский метеорит — их невозможно обнаружить превентивно. Чем больше небесное тело, тем больше у него шансов быть обнаруженным астрономами. Так что только каждый десятый космический скиталец диаметром около 100 метров попадает в поле зрение астрономов, а уж 50-метровых метеоритов (типа Тунгусского) — и того меньше: всего 1%.

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Ученые отчитываются: в 2020 году всемирная сеть астрономических обсерваторий (которые находятся больше чем в 40 странах) собрала почти 39,5 миллиона записей о наблюдениях астероидов и комет. По состоянию на 17 апреля 2021 года ученые знали о 25 647 объектах, сближающихся с Землей. Из них почти 3 тысячи нашли только за 2020 год.

Климатологи пугают критическим изменением климата

Тем временем, климатологи бьют тревогу: ключевые изменения глобального климата за последний год говорят о том, что всё уже очень серьезно. Международная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), в которую входят исследователи из семи стран мира, сообщает: 2020 год стал вторым самым жарким в истории наблюдений. При этом пять самых жарких лет — это все те, которые были после 2015. То есть, мы видим, что температура на Земле неуклонно растет с каждым годом.

По сравнению с 2019 годом, в 2020 на планете случилось колоссальное количество стихийных бедствий, обусловленных именно климатическими сдвигами: и разрушительные наводнения, и лесные пожары, и мощные штормы, и рекордные тепловые аномалии. Три ключевых парниковых газа — диоксид углерода, метан и закись азота — бьют рекорды концентраций вот уже второй год подряд. Критические точки в развитии коралловых рифов, тропических лесов Амазонки, ледяные щиты Гренландии и Западной Антарктики, с большой вероятностью, уже пройдены. А значит, спасти их или не удастся, или будет титанически тяжело.

Причина происходящих катастрофических изменений — человек и его бесконтрольная эксплуатация ресурсов. Пандемия резко сократила выбросы в атмосферу и дала Земле небольшую передышку, но это был лишь временный эффект. Так что ученые предупреждают: надо срочно радикально сокращать выбросы парниковых газов, ввести плату за пользование углеродом и всеми силами защищать биоразнообразие.

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SARS-CoV-2 может стать устойчивым к вакцине

Но не только астрономы и климатологи могут напугать губительными катаклизмами. Если мы помним, коронавирус никуда не делся. Ученые из Швейцарии, Австрии и Испании построили модель, по которой коронавирус может эволюционировать ближайшие три года. Группой руководит, на минуточку, Федор Кондрашов (правда, работает этот биолог в Женевском университете). Оказалось, что SARS-CoV-2 в условной популяции из 10 миллионов человек имеет серьезные шансы эволюционировать до штамма, полностью резистентного к вакцинам. И максимальная вероятность этого события наступает… когда вакцинированы 60% популяции! То есть именно по официальном достижении так называемого популяционного иммунитета! Это, разумеется, не означает, что вакцинацию нужно немедленно остановить во избежание этого риска. Ведь если этот процент увеличить до 100 — вероятность такой зловредной мутации минимальна. Так что сделать нужно следующее: во-первых, максимально ускориться с прививками, чтобы проскочить опасный порог, а во-вторых — продолжить носить маски и всячески дистанцироваться друг от друга.

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В построенную модель ученые заложили разные показатели: помимо процента привитых членов популяции, там есть частота мутации вируса, изменение скорости его передачи, в зависимости от внешних факторов (например, в результате ограничений и социальной дистанции). То, что максимальный риск появления вакцинорезистентного штамма приходится на 60%-ную вакцинацию, объясняется тем, что вирус лучше обучается противостоять вакцинам в присутствии самих вакцин, чем случайным путем, без них. Так что авторы предупреждают: заветные 60% — это вообще не повод расслабиться и выдохнуть, а наоборот, самый опасный этап. И в этот момент нужно быть максимально осторожными и вводить особые меры, благодаря которым можно будет сдержать распространение вируса (а значит, и его коварную эволюцию).

«Если мы ослабим использование масок и социальное дистанцирование, когда большинство людей в популяции вакцинировано, вероятность появления устойчивого штамма сильно увеличится», — предостерегают авторы исследования.

Британские ученые выясняют, сколько можно выпить без вреда для сердца

Но не все ученые ставят себе целью довести нас до невроза и инфаркта. Например, британские ученые (Университетский колледж Лондона) в очередной раз решили изучить риск развития сердечных заболеваний и смерти от них у пациентов с этими заболеваниями, которые ежедневно пьют алкоголь. И, надо сказать, совершили сенсацию, перевернув все медицинские рекомендации до сегодняшнего дня. Им удалось найти дозу алкоголя, при которой риск ухудшения самочувствия даже ниже, чем у непьющих. Но не спешите радоваться. Это всего лишь полбокала вина в день (15 граммов чистого алкоголя).

У людей, которые осмеливаются на один бокал вина или бутылку пива в день, риски примерно такие же, как и у убежденных абстинентов. Данные о 48 тысячах женщин и мужчин с сердечно-сосудистыми болезнями не могут врать. Правда, дозу алкоголя записывали со слов самих испытуемых, так что может быть, кто-то все же покривил душой.

В общем, результаты исследования получились успокаивающими: злоупотреблять, конечно, нежелательно, но даже если у человека сердечно-сосудистое заболевание, возможно, нет необходимости полностью отказываться от алкоголя.

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Оказалось, что риск повторного инфаркта или инсульта среди тех, кто пил по шесть граммов алкоголя в день, был на 50 процентов ниже, чем у тех, кто не пил совсем, а риск смерти по любой причине — на 21 процент ниже. Таким образом, в неделю можно выпивать примерно одну бутылку вина или три бутылки пива. Если пить больше, риск сердечных болезней сразу же резко растет.

Свет может превращаться в материю!

Между тем, американские ученые работают уже на грани волшебства. Физики из Брукхейвенской национальной лаборатории получили на детекторе STAR доказательства того, что вещество может образовываться прямо из света! Это предсказывали больше 80 лет назад, но обычному человеку все равно кажется фантастикой.

Главное открытие американцев — в том, что квантовые «пакеты» света — фотоны— сталкиваясь между собой, могут образовывать пары электронов и позитронов (частицы вещества и антивещества). То есть, энергичный свет может превращаться в материю. Об этом говорил еще Альберт Эйнштейн своим великим уравнением E = mc2, которое, по сути, означает, что энергия и материя (то есть масса) взаимозаменяемы. Обратный процесс — преобразование материи в энергию — человек уже обуздал давно (например, это то, что происходит на АЭС). И вот теперь физики смогли создать материю из света. Конечно, речь пока не идет о возникновении крупных объектов средь бела дня из лучей света — но и электрон с позитроном, появившиеся от столкновения фотонов, уже вполне себе материя.