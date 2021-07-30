Фарид Мухаметшин: в татарстанских НКО работают по зову сердца, души и бескорыстно

Главы татарстанских НКО приняли участие в работе стратегической сессии по обсуждению инициатив и предложений для включения в «Народную программу» партии «Единая Россия»

Председатель Госсовета РТ, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин на стратегической сессии с главами татарстанских НКО обсудил предложения для включения в проект «Народной программы» партии «Единая Россия». Активисты призвали унифицировать социальные льготы для многодетных семей во всех регионах, повысить информированность граждан об услугах ЖКХ, расширить меры поддержки молодых ученых. Для дальнейшего развития социальных проектов НКО Татарстан выделил в этом году 35 млн рублей, которые будут распределены на конкурсной основе.

Общественные организации и НКО республики — это опора власти

Татарстанское отделение партии «Единая Россия» наладило тесное сотрудничество с активистами НКО, оказывая всестороннюю поддержку некоммерческому сектору при выполнении им социальной миссии. Неудивительно, что главы НКО получили приглашение принять участие в разработке инициатив и предложений для включения в «Народную программу» партии «Единая Россия». Как заявил во время стратегической сессии председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, часто именно общественные организации берут на себя ответственность в оказании помощи наиболее нуждающимся гражданам, а значит, хорошо знают о насущных нуждах самых уязвимых и незащищенных слоев населения. «Общественные организации и НКО республики — это тот фундамент, та опора, на которую опирается власть», — подчеркнул глава парламента. Во многих городах республики работает немало активных и неравнодушных граждан, которые по зову сердца, души и бескорыстно помогают самым немощным и больным людям, отметил он.



«Мне кажется, что вы лучше нас знаете свои вопросы, — приветствовал активистов секретарь ТРО ВПП «Единая Россия». — Основной удар вы берете на себя, являясь проводниками идей, пожеланий, наказов. Но мы могли бы находить совместные решения по самым проблемным вопросам», — сказал он, приглашая руководителей НКО к открытому диалогу в преддверии выборов в Государственную думу. Ведь перед началом избирательной кампании многие граждане активизируются, пытаются довести свежие идеи и предложения, которые помогут сделать жизнь граждан лучше. «Мы готовы сегодня услышать ваши выступления, проанализировать, чтобы после выборов посмотреть, что можно отрегулировать законодательно, что можно отрегулировать нормативно, что сделать муниципальным властям на территориях», — обратился спикер Госсовета к участникам встречи. Он пообещал, что с большим вниманием будут встречены предложения не только из Казани, но и отдаленных районов Татарстана. «У нас не одна Казань. У нас есть дальний Агрыз, Бавлы — будем смотреть широко», — заверил он.

Общественные организации и НКО республики — это тот фундамент, та опора, на которую опирается власть

Татарстанское отделение «Единой России» имеет соглашения с 53 НКО

Добавим, что к настоящему времени татарстанским региональным отделением подписаны соглашения о партнерстве с 53 общественными организациями республики. Именно они были приглашены к участию в стратегической сессии по выдвижению инициатив в проект «Народной программы» партии «Единая Россия». Среди них — организации, защищающие интересы многодетных семей («Многодетные семьи РТ»), детей-сирот, женщин, оказавшихся в сложном положении, волонтерские и экологические движения. Для расширения социальной активности президент РТ ежегодно выделяет гранты на сумму в 35 млн рублей, которые распределяются на конкурсной основе. В этом году снова была выделена эта сумма, сообщил Фарид Мухаметшин.

Отметим, что на федеральном уровне общественники, представители НКО и эксперты уже провели три стратегические сессии по сбору предложений: в части поддержки семей с детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья, развития села. Подобные дискуссионные площадки работают и в Татарстане. «Для нас важно услышать ваше мнение, народные предложения, — определил цель такой работы Фарид Мухаметшин. — Чем больше людей участвует в обсуждении, тем больше инициатив будет предложено, изучено, самые ценные получат отражение в итоговом документе и будут последовательно воплощаться в жизнь».

Единороссы во взаимодействии с правительством и субъектами РФ взяли под свой контроль ситуацию с продуктовой инфляцией

Татарстан делает все, чтобы улучшить качество жизни

Перед тем как дать слово главам НКО, спикер Госсовета рассказал о реализации федеральных и республиканских программ. По его словам, Татарстан, как один из регионов-доноров РФ, вкладывает немалые средства в улучшение качества жизни. Так, глава республики инициировал в этом году 44 целевые программы, направленные на строительство социальных объектов. Среди них — президентская программа «Наш двор». «Сначала люди с недоверием отнеслись к этому. Но сегодня видят результаты: во многих городах дворы приведены в порядок», — сообщил Мухаметшин.

Татарстан получает немалые средства на реализацию нацпроектов. По словам Фарида Мухаметшина, в прошлом году было построено и отремонтировано 348 объектов на 30,7 млрд рублей. Нацпроекты в республике реализуются под контролем общественников.

Не обошел вниманием глава Госсовета и волнующее население повышение цен. По его словам, с начала года в Татарстане цены выросли на 5,8%. Чтобы сдержать рост цен на «борщевой набор», реализуется решение об организации и развитии торговых площадок и проведении сельхозярмарок для продажи продукции без посредников, а затраты на транспортировку продукции взяли на себя местные власти. «Единороссы во взаимодействии с правительством и субъектами РФ взяли под свой контроль ситуацию с продуктовой инфляцией», — заверил он.

У нас не одна Казань. У нас есть дальний Агрыз, Бавлы — будем смотреть широко

Этот год объявлен Годом языков и народного единства в РТ, что было встречено аплодисментами в Ассамблее народов РТ, где есть представительства 37 наций и народов РФ. «Вот какая большая многонациональная татарстанская семья. Попробуй кого-то ущемить!» — напомнил спикер Госсовета РТ. Ведется ровная, взвешенная политика в сфере межконфессиональных отношений. Недавно прошло освящение Казанского собора Божией Матери. Сейчас в Татарстане готовятся к 1100-летию принятия ислама, которое отметят в 2022 году. «Мы поддерживаем тех, кто верит в Бога, свободу вероисповедания», — отметил Мухаметшин.

В Госдуму должны избраться честные и порядочные люди

Прозвучало несколько слов по теме предстоящих выборов. По оценке спикера, борьба ожидается острой. По данным ЦИК, выдвинуто свыше 4 тысяч кандидатов в составе 15 партийных списков и свыше 1200 кандидатов по одномандатным округам в шести избирательных округах. Конкурс в среднем 14,6 человека на депутатское кресло. Кандидаты отбирались через праймериз. От Татарстана работают 16—18 депутатов в Госдуме. « Мы хотим, чтобы такое представительство мы смогли сохранить. Хотим, чтобы туда попали достойные, порядочные и легитимно избранные люди», — высказал пожелание Фарид Мухаметшин.

В заключение он напомнил, что «Единая Россия» запустила интернет-портал для сбора предложений в «Народную программу». На сегодняшний день на сайте уже заполнено свыше 2,7 млн анкет, зарегистрировано почти полмиллиона участников, которые подали более 165 тыс. предложений.

Мы хотим, чтобы в Госдуму попали достойные, порядочные и легитимно избранные люди

НКО: единые льготы для многодетных, бесплатное такси для инвалидов

По окончании выступления слово предоставили руководителю общественного объединения «Многодетные семьи РТ». Артем Кузнецов пожаловался, что меры поддержки многодетных в регионах разные, и даже внутри республики муниципалитеты по- своему трактуют нормы Семейного кодекса РФ. «Где считают с тремя детьми, а где-то с пятью», — пожаловался он. Кузнецов предложил унифицировать льготы для многодетных семей во всех муниципалитетах республики. «Они должны быть едиными», — сказал он. В основе — набор мер, который обязателен во всех субъектах РФ, а в дополнение к этому регион может добавить свои», — предложил он.

Руководитель регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Дмитрий Романов выступил за расширенное проведение образовательных программ в сфере ЖКХ для населения с тем, чтобы заняться разъяснительной работой по актуальным вопросам (тарифы, качество и порядок предоставления услуг и т.д.).

Глава благотворительного фонда «Ангел веры» Регина Русинова пожаловалась, что ей не хватает машин для перевозки людей с ограниченными возможностями. Ее фонд открыл бесплатный сервис «Социальное такси для нетранспортабельных», но имеет в своем распоряжении всего один автомобиль. По словам Регины Русиновой, проект пользуется большой популярностью, но техники не хватает.

По окончании встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии регионального отделения партии «Единая Россия» с движением молодых ученых и специалистов, с благотворительным фондом «Ангел веры». Таким образом, 55 НКО подписали соглашения о сотрудничестве с партией «Единая Россия».