Что покажет перестроечный «Локомотив» в московском дерби и компенсируется ли «Спартак» в Самаре?

Прогноз 2 тура РПЛ

Старт второго тура Российской премьер-лиги стартует уже сегодня сразу двумя поединками. В Самаре «Крылья Советов» принимают «раненный» «Спартак», а в Туле свой успех едет закреплять «Рубин» Слуцкого. Дальше еще интереснее — в Москве состоится первое дерби сезона, а «Зенит» отправляется в гости к команде новоиспеченного главного тренера сборной России. Карпину будет кого оценить в составе питерцев перед началом отборочного этапа к ЧМ-2022. Спортивная редакция «Реального времени» дает свой традиционный прогноз на очередной тур Российской премьер-лиги. Компенсируется ли «Спартак» за казанский казус, продолжит ли победный путь «Рубин» и как завершится московское дерби — об этом и других парах в материале.

ЦСКА — «Локомотив»: железнодорожники перестраиваются на ходу

В Москве в субботу пройдет первое дерби сезона, и предсказать, кто из двух команд сегодня слабее, практически невозможно. ЦСКА не получил особых усилений в межсезонье, а главная звезда — Никола Влашич — вместо тренировок и игр, судя по сообщениям телеграм-каналов, отдыхает в фешенебельных заведениях на Новой Риге. «Уфу» обыграть удалось далеко не на одной ноге.

Нельзя сказать, что и «Локомотив» взял свои три очка в стартовом туре легко и уверенно. Большую часть поединка в счете вел «Арсенал», а отыграться удалось лишь после удаления у туляков. Усугубляет положение, что боссы «железнодорожников» задумали перестроение команды прямо по ходу начала сезона.

Если верить инсайдеру Нобелю Арустамяну, на прошлой неделе технический директор «Локомотива» Томас Цорн обзванивал несколько клубов Премьер-лиги с целью выкупить таких футболистов, как Гжегож Крыховяк, Федор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло и Дмитрий Живоглядов. По сути, это и есть «Локомотив» в лицах — все его действующие лица. Позже на страницах «Чемпионата» появилась информация и о том, что руководитель отдела спорта и развития Ральф Рангник не видят Николича тренером в будущем.

Прогноз «Реального времени»:

Старт сезона — далеко не самое удачное время, чтобы отказываться от ряда лидеров и искать им на замену новых. Все это похоже на фарс и метания людей, не понимающих, что делать. Нервозность от такой ситуации точно переходит непосредственно в команду, и это не может не сказаться на результате.

2:1 — победа ЦСКА

Обидное поражение в Казани от «Рубина» — вот как прошел официальный дебют Руй Витории. Фото spartak.com

«Крылья Советов» — «Спартак»: красно-белые отыграются за Казань на Самаре

Первый из двух пятничных матчей пройдет в Самаре на «Солидарность Арена», куда пустят не более 500 человек. Доступ на стадион получат владельцы абонементов (при наличии QR-кодов). Хотя местный Росспотребнадзор выступает за полное отсутствие зрителей.

Волжское выездное турне «Спартака», надо сказать, началось не так радужно, как предсказывали все эксперты после предсезонного турнира Кубок «Париматч» Премьер.

Обидное поражение в Казани от «Рубина» — вот как прошел официальный дебют Руй Витории. А показатель — признанные лидеры не выглядят лучше, чем вчерашние резервисты. Блекло в Казани выступил Квинси Промес, проведя три бесполезные обводки и больше ничего. Эсекьель Понсе в Самаре пока не поможет: Токио еще держит его, хотя Аргентине там уже ничего не светит.

В целом же, несмотря на отсутствие набранных очков, команда Витории против «Рубина» не выглядела плохо. Она много атаковала, проводила мощный высокий прессинг и создавала момент. Да, с завершением пока слабовато, но видно, что при такой игре «Спартаку» есть на что рассчитывать в чемпионате.

А что же имеют при себе «Крылышки»? Стартовали после возвращения в элиту самарцы с поражения от «Ахмата» — 1:2. «Крылья Советов» провалили первый тайм, но активизировались во втором, отыграли 1 мяч и не успели затолкать еще один. Есть вопросы к обороне, но с организацией игры и атакующим потенциалом у Самары все в порядке.

Прогноз «Реального времени»:

У «Спартака» в ближайшие две недели ожидается сверхжесткий график. Две игры отбора в Лиге чемпионов против «Бенфики», а между ними еще и «Крылья Советов» с «Нижним Новгородом», и это вынуждает красно-белых думать еще и о распределении своих сил. Однако, судя по рисунку игры, «Спартак» выжмет в Самаре свои пару голов, не выжимая из себя все.

2:0 — победа «Спартака»

«Арсенал» — «Рубин»: научились ли казанцы играть против середняков после подвигов с топами?

Второй сегодняшний матч в Туле смогут посетить не более 1 000 болельщиков, и это практически лишает «Арсенал» преимущества домашнего поля. Допуск на стадион получат те зрители, которые оформили сезонный абонемент.

Можно ли назвать команду Леонида Слуцкого фаворитом встречи после победы над «Спартаком»? Едва ли. Казанцы не выиграли эту встречу за счет мастерства или преимущества в организации игры. Скорее, перетерпели в обороне и получили хороший подарок от спутницы-удачи.

Еще в прошлом сезоне «Рубин» не отличался стабильностью и запросто мог уступить средней команде после побед над топами. Казанцы в первом туре выдали маленькую сенсацию, и после победы над «Спартаком» оступаться на тульском «Арсенале» будет крайне нелогично.

«Арсенал» в Черкизово в гостях у «Локомотива» смотрелся неплохо, пока не заработал удаление. Забили хороший гол, долго удерживали счет, но не хватило хладнокровия и мастерства. Дома туляки могут выдать еще более симпатичную игру.

Прогноз «Реального времени»:

«Рубину» все еще не хватает четкой работы в обороне, и еще никто не знает, как он умеет играть первым номером или хотя бы на равных со середняками. Все еще никак не может себя найти на поле Джордже Деспотович. А это та фигура, на которой во многом строилась вся атакующая мощь «Рубина». Если серб не в форме или отсутствует, то голы, как правило, казанцам удаются тяжело. И забитый мяч защитником Самошниковым — хороший показатель, как идут дела у «Рубина» с атакой.

1:1 — ничья

Карпин, отвлеченный от клубных дел, — большой минус для «Ростова». Фото vk.com/fcrostov

ФК «Ростов» — «Зенит»: у Семака серьезные проблемы с атакой

Матч в Ростове вновь пройдет без зрителей.

Следует отметить, что в стартовом матче сезона ростовчане не были похожи сами на себя. Сыграла ли здесь роль новость о том, что главный тренер команды Валерий Карпин теперь будет совмещать должности со сборной, неизвестно. Но факт остается фактом. Карпин на трибунах, отвлеченный от клубных дел, — большой минус для «Ростова».

«Зенит» разобрался с «Химками» без больших проблем и едет в «Ростов» без отвлекающих факторов в виде еврокубков. Что может помешать забрать очки и на берегах Дона? Разве что активизировавшиеся ростовчане, которые здорово сели в лужу в первом туре, желающие отыграться. А еще ограниченный выбор в атакующей линии у Сергея Семака.

На отбывшего в МЛС Дриуси и так особых надежд уже никто давно не возлагал, а вот Малкома, плотно засевшего в Токио и пока возвращаться в стан своего клуба не планирующего, будет здорово не хватать.

Прогноз «Реального времени»:

Совсем не верится, что «Ростов» во втором туре подряд будет выглядеть также безвольно, как это было неделю назад. Возможно, Карпин сконцентрируется на клубе и выдаст суперматч.

1:1 — ничья